WMöglicherweise erzählen alte Fotos von Wladimir Putin mit Milizenführer Jewgeni Prigoschin am meisten über die Beziehung zwischen dem russischen Präsidenten und dem Mann, der nun die größte Herausforderung seiner langen Herrschaft darstellt. Die Bilder stammen aus den letzten zwei Jahrzehnten. Prigozhin, heute 62, tritt immer in einer dienenden Rolle auf. Meist steht er im Hintergrund, so aufmerksam, als würde er dem acht Jahre älteren Präsidenten Wünsche von den Lippen ablesen.

Der Gastro-Unternehmer wird „Putins Koch“ genannt. Aber in Wahrheit war er nur der Kellner des Präsidenten. Und für seine Gäste: Fotos zeigen Prigozhin hinter George W. Bush, dem damaligen US-Präsidenten, Charles Windsor, dem damaligen britischen Kronprinzen, und Dilma Rousseff, der damaligen brasilianischen Präsidentin.

Auf dem bekanntesten dieser Fotos zieht Putin mit gespielter Skepsis die Mundwinkel nach unten, während Prigoschin eine Decke vom Teller des damaligen Ministerpräsidenten hebt. Das Foto wurde 2011 im Restaurant Cheval Blanc in der Nähe von Moskau aufgenommen. Dort veranstaltete Putin ein Abendessen für seine Waldai-Runde mit russischen und ausländischen Experten und sprach von Veränderungen im politischen System, die „auf ruhige, evolutionäre Weise im Einklang mit den Positionen der herrschenden Eliten und der Bürger“ erfolgen sollten. Das in einem Reitzentrum gelegene Restaurant mit Bildern von Pferden an den Wänden gehörte zur Concord-Unternehmensgruppe von Prigozhin, und der Besitzer des Hauses bediente seinen Gönner selbst.

Gefängnis, Hot Dogs und Millionen

Bevor Prigoschin im vergangenen Herbst in eine neue, öffentliche und zunehmend selbstbewusste Rolle als Milizenführer schlüpfte, gab er fast keine Interviews. Eine Ausnahme machte er 2011 für ein Stadtmagazin aus Sankt Petersburg, seiner und Putins Heimatstadt. Der Grund dafür war, dass Prigoschin damals eine Fabrik für gekühlte Fertiggerichte eröffnete, seiner Meinung nach die erste in Russland. Darin erinnert sich der Mann, der die 1980er-Jahre wegen Jugendraubüberfällen in Straflagern verbrachte, an seine Anfänge als Hot-Dog-Verkäufer in Sankt Petersburg im Jahr 1990.







Später sollen Putin und sein damaliger Chef, Bürgermeister Anatoli Sobtschak, gelegentlich ins „Alte Zollhaus“, Prigoschins erstes Feinrestaurant, gekommen sein. Im Interview wurde er gefragt, ob er die „Milliarden“ für seine Fabrik mit Restaurants verdient habe. Prigoschin beschrieb, was er tat, nachdem ihm klar wurde, dass sein Kapital für die Investition nicht ausreichte: „Ich ging zu Beglow, er ging zu Medwedew, er ging zu Putin.“ Alexandr Beglow ist heute Gouverneur von Sankt Petersburg (und Ziel von Feindseligkeiten gegen Prigoschin, weil er seine Strukturen später nicht mehr in Auftrag gab). Nach Stationen als russischer Präsident und Ministerpräsident ist Dmitri Medwedew nun Putins Stellvertreter im Vorsitz des Nationalen Sicherheitsrats .



Geteilte Freude, doppelte Freude: In Rostow am Don wurde Prigoschins eintägiger Aufstand gegen Putin zum Selfie-Event.

:



Bild: AP



Laut Prigozhin wurde nach diesem Eingriff „die Schulverpflegung zum nationalen Projekt erklärt“ und er erhielt einen Kredit von einer Staatsbank. Hat Putin geholfen? „Wladimir Putin hat gesehen, wie ich aus einem Stand ein Geschäft gemacht habe“, antwortete Prigoschin. „Er sah, dass ich keine Angst hatte, den Teller persönlich zu den gekrönten Häuptern zu tragen, die mich als Gäste besuchten.“