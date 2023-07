Die Bundeskonservativen sagen, dass die Kanadier, die über Paul Bernardos Umzug in ein Gefängnis mittlerer Sicherheitsstufe verärgert sind, ein liberales Regierungsgesetz dafür verantwortlich machen.

Der konservative Führer Pierre Poilievre weist auf einen 2019 verabschiedeten Gesetzentwurf hin, der die Abschaffung der Einzelhaft zum Ziel hatte, und der auch das Gesetz für Kanadas Gefängnisse dahingehend änderte, dass Insassen in der „am wenigsten restriktiven Umgebung“ festgehalten werden sollten.

Die liberale Gesetzgebung machte eine Änderung rückgängig, die die Konservativen sieben Jahre zuvor vorgenommen hatten, und stellte die von Anfang an bestehende Sprache wieder her.

Die Debatte über diese Formulierung war damals auch nicht neu.

Fragen Sie einfach Mary Campbell, eine der Köpfe hinter dem Gesetz, das das kanadische Gefängnissystem regelt. Während ihrer fast 30-jährigen Karriere erinnerte sich Campbell, dass sie einmal von einer ehemaligen Bundesregierung gefragt wurde, ob es eine Möglichkeit gäbe, die Sprache anzupassen.

„Ich wurde damit beauftragt, ein paar andere Wörter als ‚am wenigsten restriktiv‘ zu finden“, sagte Campbell, eine Anwältin, die sich 2013 von ihrer Rolle als Generaldirektorin der Direktion für Strafvollzug und Strafjustiz in der Abteilung für öffentliche Sicherheit zurückzog.

„Und ich habe tatsächlich viel Zeit damit verbracht, Wörterbücher zu studieren.“

UHR: Die Empörung über den Transfer von Paul Bernardo wächst

Empörung über Paul Bernardos Verlegung in ein Gefängnis mittlerer Sicherheitsstufe Der kanadische Gefängnisdienst überprüft derzeit seine Entscheidung, den berüchtigten Serienmörder und Vergewaltiger Paul Bernardo von einem Hochsicherheitsgefängnis in eine Einrichtung mit mittlerer Sicherheitsstufe zu verlegen. Der Transfer hat in der gesamten politischen Landschaft Kanadas Empörung ausgelöst. Bernardo verbüßt ​​eine lebenslange Haftstrafe wegen der Morde an Kristen French und Leslie Mahaffy in den frühen 1990er Jahren.

Campbell sagte, unabhängig von der verwendeten Formulierung spreche die Sprache von einem grundlegenden und verfassungsrechtlich geschützten Prinzip des Justizsystems, dem sich Regierungen nicht entziehen können.

„Es ist auf dem gleichen Niveau wie unschuldig, bis seine Schuld bewiesen ist.“

Anne Kelly, die Beauftragte des Bundesvollzugsdienstes, verwies in der von ihr veröffentlichten Rezension der Entscheidung, Bernardo aus einem Hochsicherheitsgefängnis in Ontario in ein Gefängnis mittlerer Sicherheitsstufe in Quebec zu verlegen, wiederholt auf den Grundsatz der „am wenigsten Restriktion“.

Kristen French war 15 und Leslie Mahaffy 14, als Paul Bernardo sie brutal entführte, folterte und tötete. (Handout/The Canadian Press)

Bernardo verbüßt ​​eine lebenslange Haftstrafe auf unbestimmte Zeit wegen der Entführung, des sexuellen Übergriffs und der Ermordung der Teenager Kristen French und Leslie Mahaffy in den frühen 1990er Jahren und wurde als gefährlicher Straftäter eingestuft.

Die Harper-Regierung änderte 2012 das Gesetz

Als die liberale Regierung 2019 den Correctional and Conditional Release Act änderte – ein Gesetz, das von Brian Mulroneys progressiven Konservativen geschaffen wurde – war die Hinzufügung des Begriffs „am wenigsten restriktiv“ eine Umkehrung einer Änderung, die die konservative Regierung des ehemaligen Premierministers Stephen Harper vorgenommen hatte.

Bereits im Jahr 2012 erfüllte Harpers Mehrheitsregierung ein Wahlversprechen, indem sie ein Verbrechensgesetz verabschiedete, das eine Reihe strenger Maßnahmen gegen Kriminalität einleitete, darunter verbindliche Mindeststrafen für bestimmte Drogendelikte, Gewaltverbrechen und Verbrechen gegen Kinder.

Kritiker des Sammelgesetzes lehnten es ab, weil sie sagten, es würde wahrscheinlich zu einem Anstieg der Gefängnisinsassen führen und das Risiko bergen, die Zellen mit mehr indigenen Völkern und anderen marginalisierten Kanadiern zu füllen, während gleichzeitig ein Versprechen zur Verbesserung der öffentlichen Sicherheit nicht eingehalten werde – alles zu höheren Kosten für die Steuerzahler.

ANSCHAUEN: Corrections Canada sagt, dass Bernardos Transfer den Regeln entsprochen habe

Corrections Canada sagt, dass bei der Verlegung ins Bernardo-Gefängnis die Regeln eingehalten wurden Der Leiter des kanadischen Strafvollzugsdienstes, der das Gefängnissystem leitet, sagt, der Dienst habe die Regeln rund um die Gefängnisverlegung von Paul Bernardo befolgt. Der Kommissar der Agentur sagte, Bernardo erfülle die Kriterien für den Transfer. Ein Untersuchungsausschuss sagte jedoch, es hätte mehr getan werden können, um die Familien seiner Opfer zu benachrichtigen.

Eine der Änderungen, die Harpers Gesetzentwurf vornahm, bestand darin, den Wortlaut des Strafvollzugsgesetzes dahingehend anzupassen, dass Beamte „die am wenigsten restriktiven Maßnahmen anwenden sollten, die mit dem Schutz der Öffentlichkeit, des Personals und der Straftäter vereinbar sind“.

Stattdessen brachten die Konservativen Formulierungen ein, wonach Straftäter mit den „notwendigen Einschränkungen“ in Gefängnissen festgehalten werden sollten und bei Strafvollzugsmaßnahmen des Bundes Maßnahmen ergriffen werden sollten, die „nur auf das Notwendige und Verhältnismäßige beschränkt“ seien.

Die Änderung erfolgte im Anschluss an eine von der Regierung angeordnete Überprüfung, die zu dem Schluss kam, dass sich das Gefängnispersonal zu sehr auf das „am wenigsten restriktive“ Prinzip stützte, und argumentierte, dass die Insassen stattdessen dazu gezwungen werden sollten, zu rechtfertigen, warum sie Privilegien erhalten sollten.

„Der Wortlaut wurde im Laufe der Jahre leicht geändert“, sagte Campbell.

„Aber der Wortlaut ist nie vom Wesentlichen abgewichen.“

Die liberale Regierung stellte 2019 den ursprünglichen Wortlaut wieder her

Dennoch warnten Gruppen wie die Canadian Bar Association damals einen parlamentarischen Ausschuss, dass die von Harpers Regierung eingeführte neue Formulierung „als verfassungsrechtlicher Standard nicht gut genug“ sei.

Howard Sapers, der damalige Bundesaufsichtsbeamte für Korrekturen, sagte den Abgeordneten, dass die Änderung besorgniserregend sei, da es sich um „eine der goldenen Regeln für Korrekturen“ handele.

Er sagte, sein Büro habe sich auf dieses Prinzip verlassen, um „einige der invasivsten Praktiken bei Strafvollzugsanstalten“ zu untersuchen, von der körperlichen Fesselung und Trennung von Gefangenen bis hin zu ihren Sicherheitsklassifizierungen.

ANSEHEN: Anwalt der Opferfamilien reagiert auf Bernardos Versetzung

Anwalt für französische und Mahaffy-Familien reagiert auf Bericht über Bernardos Versetzung Tim Danson, Anwalt der Familien French und Mahaffy, fordert Gesetzesänderungen, die die Verlegung des Serienmörders Paul Bernardo in ein Gefängnis mittlerer Sicherheitsstufe ermöglichten.

Als die Liberalen das Gesetz 2019 überarbeiteten, um das Problem der Einzelhaft anzugehen, wurde der ursprüngliche Wortlaut wiederhergestellt, was von der Anwaltskammer begrüßt wurde.

Die Anwaltsgruppe sagte in einem Brief, dass einige bemerkt hätten, dass der Wandel hin zu einer stärkeren Rechenschaftspflicht der Gefangenen in manchen Fällen „die Forderung bedeute, dass Gefangene sogar grundlegende Rechte und Privilegien erwerben“.

Auch der in British Columbia ansässige Prisoners‘ Legal Service begrüßte den Schritt und sagte, dass Gefangene bis zu 23 Stunden am Tag unnötigerweise in ihren Zellen festgehalten würden.

Der konservative Führer Pierre Poilievre spricht während einer Medienkonferenz in Toronto am Donnerstag, 20. Juli 2023, vor Kameras. (Cole Burston/The Canadian Press)

Seit Poilievre im letzten Herbst den Vorsitz der Konservativen Partei gewonnen hat, hat er seinen Fokus auf Kriminalität verstärkt und wirft den Liberalen vor, zu nachsichtig mit Straftätern umzugehen, während die Kanadier Angst vor Kriminalität haben.

Als Beispiel dafür hat er den Bernardo-Transfer angeführt.

Das Gesetz hat sich geändert, das Prinzip jedoch nicht: Experte

Campbell sagte, obwohl sich der Wortlaut des Gesetzes im Laufe der Zeit geändert habe, habe sich das zugrunde liegende Prinzip nicht geändert – und es habe bei Bernardos Versetzung eine Rolle gespielt.

„Die Konservativen haben absolut Recht. Natürlich hat es zum Transfer von Herrn Bernardo beigetragen, denn es ist ein Prinzip, das allen Entscheidungen zugrunde liegt. Nicht das einzige Prinzip, aber ein grundlegendes“, sagte sie.

„Dass Menschen keinen Freiheits-, Straf- oder Kontrollmaßnahmen ausgesetzt werden dürfen, die über das für die öffentliche Sicherheit Notwendige hinausgehen.“

Die La Macaza Institution liegt etwa 200 Kilometer nordwestlich von Montreal in den Laurentian Mountains. (Pascal Robidas/Radio-Kanada)

In der Überprüfung von Bernardos Transferentscheidung hieß es, dass in den letzten Jahren in mehr als einem Dutzend Bewertungen festgestellt wurde, dass sein Verhalten ihn für eine niedrigere Sicherheitseinstufung qualifizieren würde.

Der Hauptgrund für die wiederholte Ablehnung seiner Anträge auf Verlegung in ein Gefängnis mittlerer Sicherheitsstufe sei jedoch, dass er sich nicht vollständig in die anderen Insassen seiner Anstalt mit maximaler Sicherheitsstufe integriert habe. Nachdem dieses Problem behoben war, wurde die Übertragung durchgeführt.

Tim Danson, der Anwalt, der die Familien Mahaffy und French vertritt, sagte, der Grundsatz der „geringsten Restriktion“ sei auf eine breite Anwendung ausgelegt.

Er argumentierte, dass eine „Verfeinerung der Gesetzgebung“ gerechtfertigt sei, wenn es um die gefährlichsten Straftäter wie Bernardo gehe.