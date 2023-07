In Frankreich sind die gewalttätigen Proteste gegen Rassismus und Polizeibrutalität, die letzte Woche ausgebrochen sind, abgeklungen. Aber die politischen Folgen der Demonstrationen – die nicht alle gewalttätig waren – haben sich auf andere Länder ausgeweitet.

Der Ausbruch wurde ausgelöst, als ein französischer Polizist einen 17-jährigen Fahrer algerischer Abstammung erschoss. Medienberichten zufolge hatte der Beamte nach mehreren gefährlichen Verkehrsverstößen das Fahrzeug des Jugendlichen angehalten.

Von Krisen wie dieser profitieren am meisten politische Akteure, die Flüchtlingen und Migration kritisch oder sogar feindselig gegenüberstehen. Rechte Politiker in ganz Europa haben die jüngsten Unruhen genutzt, um die sozialen Medien mit Fremdenfeindlichkeit und Feindseligkeit gegenüber Flüchtlingen und Migranten zu überschwemmen und eine strengere Einwanderungspolitik zu fordern.

In Ländern wie Deutschland, Ungarn, Polen, Schweden oder Italien hatten die rechten Mächte bereits erhebliche Zugewinne erzielt.

Gewalt im Zusammenhang mit „klassischer rassistischer Erzählung“

Die öffentliche Debatte in Frankreich hat einen starken Fokus auf die ausländische Herkunft vieler Demonstranten gelegt. Der Vorsitzende der rechtsextremen Partei National Rally, Jordan Bardella, sprach sogar von einer „Ansteckung der Wildheit in unserer Gesellschaft, verbunden mit einer völlig verrückten Einwanderungspolitik“.

Der für seine rechtsextremen Ansichten bekannte Fernsehkommentator Jean Messiha startete eine Spendenaktion für die Familie des mutmaßlichen Schützen, gegen den derzeit wegen fahrlässiger Tötung ermittelt wird.

Der Aufruf verbreitete sich schnell über die sozialen Medien in ganz Europa und Zehntausende Menschen haben mehr als 1,6 Millionen Euro (1,74 Millionen US-Dollar) gespendet. Vertretern der Zivilgesellschaft oder aus den französischen Vororten, den sogenannten Banlieues, wird in der öffentlichen Debatte und Berichterstattung kaum noch Raum eingeräumt.

Die Unruhen, die durch die Erschießung von Nahel M. ausgelöst wurden, verdeutlichen die soziale Ungleichheit in Frankreich, dennoch wird der Zivilgesellschaft in der aktuellen Debatte nicht ausreichend Gehör geschenkt Bild: picture Alliance/dpa/MAXPPP

„Migration wird als Ursache dieser Gewalt dargestellt“, sagt Cihan Sinanoglu, Sozialwissenschaftlerin am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, gegenüber der DW. „Die Gewalt und die soziale Dynamik hängen mit ethnischer Zugehörigkeit und Migration zusammen. Es ist ein klassisches rassistisches Narrativ.“

Migration ist „mit Gewalt und einer Bedrohung der öffentlichen Ordnung verbunden“

Sinanoglu fügte hinzu, dass sich die jüngsten öffentlichen Debatten in Deutschland auch auf Migration konzentrierten – und zwar nicht nur solche, an denen rechtsextreme Persönlichkeiten beteiligt seien. „Wir haben das Gleiche beobachtet, von rechts bis hin zu konservativen Fraktionen. Migration ist mit Gewalt und einer Bedrohung der öffentlichen Ordnung verbunden“, sagte er.

Bijan Djir-Sarai, Generalsekretär der neoliberalen FDP, sagte sogar, dass „unkontrollierte Einwanderung und enorme Defizite in der Integrationspolitik eine Bedrohung für die innere Sicherheit darstellen“. Die konservative Christlich-Soziale Union stimmte zu.

In den sozialen Medien wurden Hashtags wie #FranceHasFallen mit rassistischen Kommentaren und Hassreden gegen Flüchtlinge oder französische Staatsangehörige ausländischer Herkunft verknüpft. Teilweise enthielten die Beiträge gefälschte Bilder oder Videos. Rechtspopulistische Medien behaupteten, es habe einen „Migrantenaufstand“ gegeben und einige Demonstranten befolgten offenbar das strenge islamische Gesetz, die Scharia.

Vertreter der rechtsextremen Partei Alternative für Deutschland (AfD) haben in den sozialen Medien ein „hartes Durchgreifen“ der deutschen Strafverfolgungsbehörden und der deutschen Justiz gefordert. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem die AfD erfolgreich ihren ersten hauptamtlichen Bürgermeister gewählt hat und in bundesweiten Umfragen eine Zustimmungsrate von 20 % genießt.

Polen und Ungarn instrumentalisieren Unruhen

In Mittel- und Osteuropa sind Hassreden gegen Flüchtlinge weit verbreitet. Der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki hat die Situation genutzt, um die öffentliche Meinung gegen den vorgeschlagenen Migrationspakt zu wenden, der derzeit in der Europäischen Union diskutiert wird.

Rechte Medien haben sich schnell auf Demonstranten konzentriert, bei denen es sich um junge Männer handelt, die offenbar ausländischer Abstammung sind Bild: Eliot Blondet/Picture Alliance/Abaca

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban setzt seit Jahren auf eine politische Agenda, die sich gegen Flüchtlinge und Migranten richtet. Im vergangenen Sommer machte er Schlagzeilen mit Reden, in denen er die „gemischte Rassen“-Gesellschaft, die „Flut“ von Migranten und seine Pläne, dem „Bevölkerungsaustausch“ in Europa entgegenzuwirken, kritisierte – allesamt bekannte Gefühle im rechtsextremen Diskurs.

Der regierungsfreundliche ungarische Staatssender MTVA berichtet seit Beginn über die Proteste in Frankreich, erklärt jedoch nicht die Gründe für die zerstörerische Wut. Über die sozialen Bedingungen der Migrantenbevölkerung in Frankreichs Großstädten oder den Rassismus, dem viele täglich ausgesetzt sind, wurde kaum ein Wort verloren.

Was die Unruhen auslöste – die tödliche Erschießung eines unbewaffneten Jugendlichen nordafrikanischer Herkunft aus nächster Nähe durch einen französischen Offizier – wurde nur am Rande erwähnt.

Stattdessen scheint MTVA darauf hinzuweisen, dass die Einwanderung in ärmere Länder niemals funktionieren kann, wenn selbst ein so wohlhabendes Land wie Frankreich mit seiner Migrationspolitik scheitern könnte.

Rechtsextreme Behauptungen folgen dem gleichen Muster

Nicola Molteni, stellvertretender Innenminister und Mitglied der rechtsextremen Partei Lega, bezeichnete die Unruhen in Frankreich als „Beweis für das Scheitern der unkontrollierten Migration und als Warnung für den Rest Europas“. In Belgien und im Vereinigten Königreich haben Politiker die gleiche Linie verfolgt.

Sinanoglu wies darauf hin, dass alle diese Behauptungen den gleichen Ansatz verfolgten. „Die Jugend wird auch dazu benutzt, das eigene Selbstbewusstsein zu definieren. Auf der einen Seite gibt es also die zivilisierten Franzosen, und auf der anderen Seite gibt es diese jungen Männer, die zur Gewalt bereit sind und die öffentliche Ordnung bedrohen. Und diese Ordnung.“ „Es muss mit der nötigen Gewalt geschützt werden“, sagte er.

„Natürlich muss die Gewalt (der Demonstranten) verurteilt werden“, fügte er hinzu. „Aber wir müssen darüber nachdenken, was diese Gewalt verursacht hat.“

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch veröffentlicht.