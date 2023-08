Etwas mehr als eine Woche, nachdem der demokratisch gewählte Präsident Mohamed Bazoum in Niger durch einen Putsch gestürzt wurde, spüren die Menschen in dem riesigen Sahelstaat bereits den wirtschaftlichen Druck.

Die Märkte sind immer noch voller Waren, aber Käufer sagen, dass die Lebensmittelpreise steigen.

In der geschäftigen Stadt Maradi im Süden Nigers, die nur 40 Kilometer von der Grenze zu Nigeria entfernt liegt, sagte ein Bewohner der DW, er sei schockiert darüber, wie stark der Reispreis seit der Machtergreifung des Militärs in die Höhe geschossen sei.

Der Betrag sei innerhalb weniger Tage von 11.000 westafrikanischen CFA-Francs pro Tasche (16,75 Euro oder 18,30 US-Dollar) auf 13.000 Francs gestiegen, erklärte Moutari, der seinen Nachnamen nicht nennen wollte. Das ist ein Anstieg von 20 %.

„Ich habe genug, um diesen Reis zu kaufen, aber es tun mir leid für die ärmsten Menschen, die es sich nicht leisten können, eine Tüte zu kaufen“, sagte er. „Die kommenden Tage werden sehr schwierig. Wir müssen nur beten, dass alles gut wird.“

Was kann ECOWAS tun, um dem Putsch in Niger entgegenzuwirken? Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Die Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) verhängte am Sonntag als Reaktion auf den Putsch schwere Sanktionen gegen Niger, darunter eine Reihe von Grenzschließungen.

Dies bringt zusätzliche Härten für das verarmte Binnenland Niger mit sich, wo die meisten wichtigen Importe, darunter Grundnahrungsmittel wie Reis, normalerweise aus Nachbarländern per Lastwagen eingeschifft würden.

Wichtige Grenzen sind weiterhin geschlossen

Nigers Putschisten, die bei ihrer Machtübernahme am 26. Juli alle Landgrenzen und den Luftraum geschlossen hatten, gaben am Dienstag bekannt, dass die Grenzen zu einigen Nachbarn wieder geöffnet wurden.

Menschen und Güter können wieder nach Algerien, Libyen und Tschad reisen – die nicht in der ECOWAS sind – sowie in die ECOWAS-Mitglieder Mali und Burkina Faso, die die Putschführung unterstützen.

Doch die wichtigsten Grenzen zu Benin und Nigeria bleiben aufgrund der ECOWAS-Sanktionen geschlossen.

Die Atlantikhäfen dieser beiden Länder seien für Niger für den Import und Export von Waren von entscheidender Bedeutung, sagte Abdoul Aziz Seyni, Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Niamey, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

„Wir … sind kein Land mit direktem Zugang zum Meer“, sagte Seyni. „Alles, was wir kaufen, kommt in den Häfen der Nachbarländer an, und von diesen Nachbarländern müssen wir es nach Niger transportieren. Wenn diese Länder also beschließen, ihre Grenzen zu schließen, wird dies offen gesagt Auswirkungen auf das sozioökonomische Leben der Nigerianer haben.“ „

Der Minivan-Fahrer Moussa Halirou, der Passagiere auf der Strecke Maradi-Nigeria befördert, spürt die Belastung durch die nigerianische Grenzschließung bereits. Der starke Anstieg der Treibstoffpreise auf dem Schwarzmarkt schmälert seine Gewinne.

Vor dem Putsch habe er 350 nigerianische Naira (0,42 Euro) für einen Liter Benzin bezahlt, sagte er der DW. Aber jetzt ist der Preis auf 620 Naira gestiegen.

Halirou sagte, dass er, obwohl er den Preis für die Beförderung von Passagieren verdoppelt habe, um dem Anstieg des Treibstoffs Rechnung zu tragen, immer noch nur einen Gewinn von etwa 4.500 Naira pro Fahrt erwirtschafte.

Viele Waren – darunter auch Benzin – werden regelmäßig von Nigeria nach Maradi im Niger geschmuggelt Bild: BOUREIMA HAMA/AFP

An der Grenze steckengeblieben

Andere befinden sich in einer noch schwierigeren Situation. Bis zu 1.000 Fahrzeuge pro Tag, viele davon transportieren Waren zu Märkten, befahren normalerweise den Handelskorridor zwischen Benins Hafen Cotonou und Nigers Hauptstadt Niamey. Laut Reuters ist es einer der verkehrsreichsten Übergänge in Westafrika.

Doch seit dem Putsch in Niger bewegt sich nichts.

„Selbst wenn ein LKW beladen ist, muss er geparkt bleiben, weil er sich nicht bewegen kann“, sagte Salissou Idrissa, einer der vielen LKW-Fahrer, die am Grenzübergang Malanville festsitzen und darauf warten, von Benin nach Niger zu fahren. „So weit das Auge reicht, stehen die Fahrzeuge an der Grenze aufgereiht.“

Lichten aus

Nigeria hat auch die Stromversorgung für Niger unterbrochen, das von seinem Nachbarn abhängig ist den Großteil seiner Macht. Viele Bezirke litten bereits vor dem Putsch unter häufigen Stromausfällen, obwohl laut Weltbank weniger als jeder fünfte Mensch im Land tatsächlich Zugang zu Elektrizität hat.

Darüber hinaus führten die ECOWAS-Sanktionen zur Aussetzung von Handels- und Finanztransaktionen zwischen Mitgliedstaaten und Niger sowie zum Einfrieren der Vermögenswerte Nigers bei den Zentralbanken und Geschäftsbanken der ECOWAS.

Darüber hinaus hat der 15-köpfige Block mit Gewalt gedroht, falls Präsident Mohamed Bazoum nicht wieder an die Macht komme.

Im Jahr 2022 belegte Niger im Human Development Index den drittletzten Platz Bild: Sam Mednick/AP/Picture Alliance

In extremer Armut auf Hilfe angewiesen

Die Menschen in Niger können sich diese steigenden Preise kaum leisten, geschweige denn die wirtschaftliche und politische Unsicherheit in einer von Instabilität geplagten Region. Als eines der ärmsten Länder der Welt befand sich Niger bereits vor der militärischen Machtübernahme mitten in der schlimmsten humanitären Krise seit einem Jahrzehnt.

Da zwei Drittel des Landes Wüste sind, leidet Niger unter starken Dürren und verfügt nur über wenig Ackerland. Etwa 4,3 Millionen Menschen oder 17 % der Bevölkerung sind zum Überleben auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen.

Humanitäre Einsätze der Vereinten Nationen Ununterbrochen fortgesetzt, sagte ein UN-Sprecher bei einem Briefing am Mittwoch und fügte hinzu, dass „Straßenbewegungen möglich und genehmigt wurden“.

Doch einige der größten Geber Nigers, darunter die Europäische Union, Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich, haben der Regierung seit dem Putsch verschiedene Formen der Entwicklungs- und Haushaltshilfe gekürzt.

Das Land erhält jährlich fast 2 Milliarden US-Dollar an offizieller Entwicklungshilfe, wobei Berichten zufolge etwa 40 % des Staatshaushalts Nigerias aus externer Hilfe stammen.

Die Bundesregierung betonte jedoch, dass sie weiterhin humanitäre Hilfe für notleidende Menschen in Niger leisten werde.

Ali Abdou aus Maradi, Niger, hat zu diesem Artikel beigetragen.

Herausgegeben von: Sertan Sanderson