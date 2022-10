Wie Nedd Brockmann „zehnmal durch die Hölle und zurück ging“, als er in 47 Tagen fast 2.500 Meilen quer durch Australien lief

CNN

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie riesig Australien wirklich ist, fragen Sie einfach Nedd Brockmann. Er fand es auf die harte Tour heraus.

Als Brockmann am Montag am Bondi Beach in Sydney ankam – sein unverwechselbares, bleichblondes Vokuhila unter einer Baseballkappe festgesteckt – signalisierte dies das Ende einer 2.456 Meilen (3.953 km) langen Laufreise, die 47 Tage lang auf der gegenüberliegenden Seite Australiens begonnen hatte frühere.

Dem 23-Jährigen fällt es schwer zu wissen, wo er anfangen soll, wenn er von den körperlichen Belastungen erzählt, die seinem Körper seit seinem Start vom Cottesloe Beach in Perth im letzten Monat zugefügt wurden – die unzähligen Verletzungen, die endlos schmerzenden Gelenke, der Schlafentzug, die Blasen oder sogar die Maden, die in seinen Zehen wachsen.

Das alles erklärt die Freude und Erleichterung auf Brockmanns Gesicht, als er endlich vor Horden von Menschen am Bondi – Australiens legendärem Surfstrand – ankam und den Anlass damit feierte, dass er Champagner aus seinem schweißnassen Schuh trank.

„Ich bin 10 Mal durch die Hölle und wieder zurück gegangen, um dorthin zu gelangen – durch jede Verletzung, die ganze Sonne, den Regen, die Lastzüge, die tödlichen Unfälle, das Wetter, den Gegenwind“, sagt Brockmann gegenüber CNN Sport. „Nur das durchzustehen und dann endlich zu sehen, wie viele Menschen in Bondi waren, war nicht von dieser Welt. Ich konnte es nicht glauben.“

Brockmann, ein Elektriker, der ursprünglich aus Forbes, New South Wales, stammt, hat sich im Laufe seines transnationalen Laufs bei der australischen Öffentlichkeit so beliebt gemacht, dass viele fordern, dass er 2023 zum Australier des Jahres gekrönt wird.

Bis Freitag hat er zwei Millionen australische Dollar (1,26 Millionen US-Dollar) – fast das Doppelte seines ursprünglichen Ziels – für die Wohltätigkeitsorganisation für Obdachlose We Are Mobilize durch seinen Lauf durch Australien gesammelt, der 47 Tage lang durchschnittlich über 50 Meilen pro Tag zurücklegt.

Brockmann hat schon vor der Pandemie mit dem Laufen angefangen, vor allem zum Abnehmen. Seine Liebe zum Sport begann zu wachsen, ebenso wie die Länge seiner Läufe – von Halbmarathons über Marathons bis hin zu Ultramarathons mit einer Länge von bis zu 100 km.

Im Jahr 2020 beschloss er, 50 Marathons in 50 Tagen zu laufen und sammelte dabei fast 100.000 australische Dollar (63.000 US-Dollar) für das Rote Kreuz.

Sein Appetit auf eine immer größer werdende Herausforderung machte ihn Anfang dieses Jahres zum Lauf quer durch Australien und machte sich schließlich am 1. September auf den Weg – eine Reise, die ihn an den Rand seiner körperlichen Grenzen und darüber hinaus führen sollte.

Die erste große Hürde kam an Tag 12, als eine schwere Entzündung um eine Sehne in seinem Schienbein Brockmann daran hinderte, überhaupt zu laufen. Er fuhr 14 Stunden mit seinem Team für eine MRT-Untersuchung und, nachdem er drei Injektionen erhalten hatte, um die Schmerzen zu lindern, fuhr er 14 Stunden zurück zu seiner geplanten Route, um seinen Lauf fortzusetzen, jetzt bewaffnet mit einem Knöchelband, um seinen Fuß vom Boden zu heben.

Und das war nicht das einzige physische Hindernis, dem er begegnen würde.

„(Da war) der Knieschmerz, ich hatte viele Fußschmerzen, das IT [iliotibial] Bänder waren weg, meine Hüften waren ziemlich kaputt, Gesäßmuskeln – es war rundherum ziemlich schön, die Verletzungen“, sagt Brockmann.

„Wenn Sie sich verletzen, werden Sie sich bei der Anzahl der Kilometer, die wir laufen, verletzen. Es ist also in deinem Kopf – es hat nichts mit Körperlichkeit zu tun, es ist ein Gedankenspiel.“

Zu seinen Verletzungen kamen chronischer Schlafmangel – Brockmann sagt, er habe die ersten drei Wochen mit zwei Stunden Schlaf pro Nacht überlebt – und die allgegenwärtige Herausforderung, täglich zwischen 8.000 und 10.000 Kalorien zu sich zu nehmen, um die 10.000 to auszugleichen 12.000 brannte er.

„Morgens Haferflocken mit Banane und Kaffee“, sagt er über seine Ernährung, „und dann aß ich Speck und Eierbrötchen – zwei davon – Apfeltaschen, Pfannkuchen, Donuts, Schinken-Käse-Croissants, Hühnchen-Wraps, Schinken und Käse Toasts. Sie nennen es, ich habe es gegessen.

Brockmann fuhr hauptsächlich neben dem Verkehr auf den langen, geraden Straßen Australiens und musste sich auch mit 30-Tonnen-Lastwagen auseinandersetzen, die regelmäßig an ihm vorbei ratterten.

„Jedes dritte Fahrzeug ist ein großer Lastzug mit vier Anhängern, drei Anhängern, die versuchen, mich von der Straße zu drängen“, sagt er. „Das war also ziemlich alarmierend … und einige der Winde, wenn sie an dir vorbeifahren – sie ziehen dich einfach auf die Strecke und ziehen dich weg. Mit meiner kleinen Figur wurde ich jetzt herumgeworfen.“

Im Laufe seines 47-tägigen Laufs lernte Brockmann durchzuhalten. „Machen Sie es sich bequem, wenn Sie sich unwohl fühlen“ wurde das Mantra, mit dem er seine täglichen Posts auf Instagram abzeichnete, zusammen mit Updates über die Menge an Schmerzen, die durch seinen Körper pulsierten.

„Ich habe noch nie zuvor einen Athleten wie diesen gesehen, der Schmerzen ertragen und weiter nach vorne drängen kann“, schrieb Brockmans Physiotherapeut diese Woche in einem Instagram-Post. „Es hat die Menge an Schmerz und Leid, die jemand ertragen kann, neu definiert.“

Brockmann formuliert es anders. „Ich denke, 70-80 % davon waren wie: Wir sind in den Tiefen der Hölle“, sagt er, „und 20 % davon waren ziemlich okay.“

Nachdem er wochenlang um 3:30 Uhr morgens aufwachte, um das Laufen in der unerbittlichen Hitze Australiens so weit wie möglich zu vermeiden, ist Brockmann nun bereit, Schlaf nachzuholen. Er hat keine unmittelbaren Pläne, in seinen Hauptberuf als Elektriker zurückzukehren, sondern sich Zeit zu nehmen, um über das zu reflektieren, was er gerade erreicht hat.

Ihm fehlten vier Tage für die bisher schnellste Durchquerung Australiens zu Fuß, aber er glaubt, dass dies ein verkappter Segen war.

„Das tägliche Aufstehen hat die Leute einfach so begeistert, und genau das ist dieser Lauf geworden“, sagt Brockmann. „Ich denke, wenn alles nur auf der Platte basieren würde, hätte ich diese Unterstützung nicht gehabt; wir hätten dieses Geld nicht aufgebracht und wir wären nicht dort, wo wir heute sind.“

Und bei all den Schmerzen, die er ertragen musste, und der Erleichterung, die er jetzt empfindet, nachdem das stundenlange Herumtollen am Straßenrand vorbei ist, wird ein Teil von ihm auch die Höhen und Tiefen der letzten sieben Wochen vermissen.

„Ich weiß, dass ich stürzen werde und ziemlich am Boden sein werde“, sagt Brockmann. „Es geht darum, darüber zu reden, es herauszuholen und sich jetzt auf das Leben zu freuen.“