Wie mich ein Kopftrauma von der Bildschirmsucht befreite

Lassen Sie uns klar sein: Ein Kopftrauma ist keine Lösung für irgendetwas. Aber ich bin irgendwie dankbar, dass ich mir Mitte Januar eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen habe, weil sie mich dazu zwang, eine ganze Woche lang nicht mehr auf meinen Computer, Fernseher und vor allem mein Telefon zu starren.

Die Verletzung kam in einem arbeitstäglichen Moment. Ich hatte mich über meine Spülmaschine gebeugt, als ich sauberes Geschirr zum Einräumen zusammensuchte. Ich stand schnell auf, ohne zu wissen, dass direkt über meinem Kopf eine hölzerne Schranktür offen stand. Was ein einfacher blauer Fleck und ein peinlicher Moment hätte sein können, wurde am Ende ernster. Ich schlug mit dem Hinterkopf gegen den Boden der Schranktür und schickte eine Schockwelle durch den Teil des Gehirns, der das Sehen kontrolliert.

Herausgekommen ist eine Reihe von schmerzlindernden Kraftausdrücken, die ich hier nicht abdrucken kann.

Die daraus resultierende Gehirnerschütterung war zwar mild, bedeutete jedoch, dass ich nicht in helle Lichter oder Bildschirme schauen oder sogar lesen konnte, ohne Reisekrankheit und schmerzhafte Überanstrengung der Augen zu entwickeln. Es war langweilig und frustrierend, sich nur umzusehen. Aber letztendlich lehnte ich mich in diese entspannte Atmosphäre und machte einfach mit. Obwohl ich keine Gehirnerschütterung empfehle, schlage ich vor, einige Zeit in diesem Modus zu verbringen.

Hören Sie sich den Autor an Lesen Sie diese Geschichte (oder spielen Sie sie einem Freund mit Gehirnerschütterung vor)

Ihr Browser unterstützt das Audio-Element nicht.



So sehr, dass ich seitdem (scherzhaft!) angeboten habe, jedem, der seine Bildschirmsucht zähmen will, eine Gehirnerschütterung zuzufügen. Ich kam zu dem Schluss, dass Telefone so verlockend und so angenehm anzusehen sind, dass der sicherste Weg, in der realen Welt präsenter zu sein, vielleicht darin besteht, es körperlich schmerzhaft zu machen, Ihr Gerät überhaupt anzusehen.

Das Ergebnis dieser erzwungenen Bildschirmpause war, dass ich mich weniger gestresst fühlte, pünktlich ins Bett ging und mich bereitwilliger mit meinen Kindern beschäftigte. Und das, obwohl ich Schmerzen hatte und mich oft langweilte.

Wenn Sie das auch erleben wollen, hat mich meine Gehirnerschütterung gelehrt, dass Sie aufhören müssen, Ihr Telefon dafür zu benutzen lang Zeiträume. Ich bezweifle, dass Sie diese Ergebnisse erzielen, wenn Sie eine Blaulicht-Reduzierbrille verwenden oder eine Stunde vor dem Schlafengehen den Nicht-Stören-Modus aktivieren. Schauen Sie stunden- oder tagelang nicht auf Ihr Telefon. Behandle es wie etwas, das dich verletzen wird.

Telefone sind nicht für Gehirnerschütterungen geeignet

Ich habe mein Telefon immer noch benutzt, um mit Freunden und Familie über einen Sprachassistenten in Kontakt zu bleiben. Aber zum ersten Mal habe ich bewusst registriert, wie sehr man immer wieder auf ein Telefon schauen muss, um es zu benutzen. Es saugt Sie mit Absicht ein.

Ich habe ein iPhone mit Face ID, was bedeutete, dass ich viele Male am Tag auf mein Telefon schauen musste, nur um Siri auf meine Apps zugreifen zu lassen. Mein Gesicht vor das Telefon zu halten, während ich wegschaute, funktionierte meistens nicht.

Ich habe Siri so eingestellt, dass er auf „Hi Siri“ hört, um die Notwendigkeit zu begrenzen, auf mein Telefon zu schauen. Siri hat meine Texte und Benachrichtigungen laut vorgelesen und Nachrichten an meine Lieben gesendet. Siri kündigt jetzt auch an, wer anruft, wenn mein Telefon klingelt, und nimmt den Anruf für mich entgegen. Aber Siri kann keine E-Mails in meinem Google-Konto lesen oder schreiben, Dinge zu meinem virtuellen Safeway-Warenkorb hinzufügen oder Nachrichten von meiner bevorzugten verschlüsselten Messaging-App Signal lesen. (Entschuldigung an meine Freunde auf Signal, ich hoffe, es geht dir gut!)

Siri antwortete auch oft auf meine gesprochenen Fragen mit einem Link zu einer Website zum Lesen, was in meiner Situation nicht hilfreich war.

„Hallo Siri, kann Siri standardmäßig eine Antwort vorlesen, anstatt nur einen Link zu einer Website anzubieten?“ Ich würde fragen.

„Ich habe das im Internet gefunden für: ‚Kann Siri standardmäßig eine Antwort lesen, anstatt nur einen Link zu einer Website anzubieten'“, würde Siri antworten, um meine Verletzung endgültig zu beleidigen: „Schauen Sie es sich an!“

Ich wusste, dass es in den Einstellungen meines Telefons andere Bedienungshilfen gab, aber ich konnte sie nicht aktivieren, indem ich mit Siri sprach. Mir ist aufgefallen, dass der beste Zeitpunkt, um Ihr Telefon auf eine Gehirnerschütterung einzustellen, ist, bevor Sie eine Gehirnerschütterung bekommen. Glücklicherweise gehörte es zu meinem Genesungsprozess, deprimiert in die Ferne zu starren.

Das Ganze veranlasste mich, zu einem Google- oder Alexa-betriebenen Gerät zu wechseln, das freihändiger sein kann, aber das schien eine große Verpflichtung für einen Zustand zu sein, von dem ich wusste, dass er sich in etwa einer Woche lösen würde. Und nichts würde die Tatsache ändern, dass Sie nicht subtil etwas Peinliches nachschlagen oder Ihrem Freund eine kurze Nachricht schreiben können, wenn Sie den ganzen Vorgang laut erzählen müssen.

Was mich an eine andere Sache erinnert, die Siri nicht tut: die Lautstärke ihrer Stimme modulieren, wenn Sie ihr eine Frage in einem gedämpften Ton stellen.

„Hi Siri“, flüsterte ich kurz nach dem Aufwachen, „wie ist die Temperatur heute?“

„Das Hoch heute wird 47 Grad Fahrenheit sein!“ würde sie aus voller Kehle anbieten, wie eine geistesgestörte Lerche. „Und das Tief wird 31 Grad Fahrenheit sein!“

Gras berühren

Trotz meiner Frustration hatte die Begrenzung meiner Bildschirmzeit einige offensichtliche Vorteile. Das Größte war, viel mehr Freizeit zu haben.

Zusätzlich zu den vom Arzt genehmigten Nickerchen ging ich spazieren, kochte einfache Mahlzeiten und räumte auf. Ich fühlte mich auch wohler damit, zwischen den Aktivitäten eine Verschnaufpause einzulegen, ohne in eine telefonische Ablenkung einzutauchen. Das machte den Übergang zur nächsten Aufgabe viel einfacher, weil ich mich nicht vom Telefon losreißen musste.

Das war eine große Veränderung. An einem typischen Tag vor einer Gehirnerschütterung würde ich versuchen, das Wordle and the Spelling Bee auf der Website der New York Times zu lösen, 20 bis 30 Minuten Duolingo einlegen, die Nachrichten lesen und, wissen Sie, alles nachschlagen, was mir in den Sinn kommt Verstand im Internet. Das ist zusätzlich zu SMS schreiben, E-Mails checken, Rezepte nachschlagen und Updates von der Vorschule meines Kindes erhalten.

Fast alles außer Messaging und ein gelegentlicher Podcast war vom Tisch. Duo, die fluoreszierende grüne Eule, die als Maskottchen von Duolingo dient, verfolgte mich mit Benachrichtigungen und E-Mail-Erinnerungen, um Spanisch zu üben, aber ich konnte nicht. Ich habe meine Wordle- und Spelling Bee-Streifen gebrochen. Ich habe aufgehört, ein wirklich interessantes E-Book aus der Bibliothek zu lesen.

Überraschenderweise ging es mir gut.

Weiterlesen: Duolingo hat mich in ein Monster verwandelt

Überspringen Sie also den schnellen Schlag auf den Kopf und hören Sie, was ich gelernt habe. Es ist in Ordnung, ständige Stimulation und Ablenkung zu vermeiden, auch wenn das Beherrschen einer Sprache, das Lesen eines Geschichtsbuchs und das Lösen eines Worträtsels nach nützlichen Dingen klingen. Sie alle in einem frenetischen Round Robin zu machen, durch Geschichten und Aktivitäten zu radeln, als ob Sie nach einer unbenannten wunderbaren Sache in ihnen suchen, es aber nie finden – ist nicht gut.

Und jedes Mal, wenn es einen ruhigen Moment gibt, nach Ihrem Telefon zu greifen, löscht einfach alle ruhigen Momente aus.

Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen dienen nur zu Bildungs- und Informationszwecken und sind nicht als gesundheitliche oder medizinische Beratung gedacht. Konsultieren Sie immer einen Arzt oder einen anderen qualifizierten Gesundheitsdienstleister, wenn Sie Fragen zu einer Erkrankung oder Gesundheitszielen haben.