19. Die Idee für die berüchtigte Orgasmusszene, in der Sally einem ungläubigen Harry beweist, dass Frauen sexuelles Vergnügen vortäuschen können, kam von einer ungewöhnlichen Quelle: Ryan. Ursprünglich sollte die Szene nur ein Gespräch sein, aber während einer Lesung sagte Ryan: „Warum mache ich das nicht einfach?“ Crystal schlug dann vor, dass es an einem ungewöhnlichen Ort stattfinden sollte, einem Restaurant, wobei das legendäre Katz’s Deli als Schauplatz dienen sollte, obwohl Reiner ursprünglich Carnegie Deli wollte.

Obwohl es ihr Vorschlag war, war Ryan, als der Tag kam, an dem die Szene gedreht werden sollte, nervös und tat es zunächst „halbherzig“, bevor Reiner, der sie anwies, „voll zu gehen“, ihren Platz einnahm, um ihr genau zu zeigen, was er wollte wollte (und beruhigte sie) und erhielt dafür Applaus von allen Statisten. Die „sehr konzentrierte“ Ryan machte dann eine Aufnahme nach der anderen, und „in jeder Pause rannte sie zu ihrem Wohnwagen“ Ich nehme das gleiche wie sie Anmerkungen.

Die Szene würde dem Film letztendlich die R-Bewertung einbringen und Ryan ihren Platz als eine der Königinnen der romantischen Komödien sichern.

20. Später gefragt, warum sie den vorgetäuschten Orgasmus für die „anspruchsvolle“ Sally vorgeschlagen habe, erklärte Ryan: „Die Komödie von Sally ist so verhaltensorientiert. Es geht nicht so sehr ums Reden, sondern ums Handeln, also war es sehr logisch. Es war nicht schwer.“ Wir saßen alle stundenlang in Robs Büro und redeten nur über (den Film).“

21. Was die Frau betrifft, die haben wollte, was Sally hatte? Es war Estelle Reiner, Reiners 70-jährige Mutter. Er rief sie an, um sie zu fragen, ob sie für eine Linie vorbeikommen würde, die durchaus auf dem Boden des Schneideraums landen könnte. „Es ist mir egal, solange ich den Tag mit meinem Sohn verbringen kann“, sagte sie demnach Ich nehme das gleiche wie sie. „Ich komme, ich esse einen Hot Dog.“ Sie hat es in zwei Einstellungen auf den Punkt gebracht, wobei „I’ll have what she’s have“ zu einer der berühmtesten Zeilen der Filmgeschichte wurde.