BRÜSSEL – An einem warmen, bewölkten Nachmittag Ende September strömten Brüsseler Digerati in einen engen Veranstaltungsraum, nur wenige Augenblicke vom Hauptsitz der Europäischen Kommission entfernt, um dem Mann der Stunde im Vereinigten Königreich zuzuhören.

Matt Clifford – der offizielle Vertreter des britischen Premierministers für den AI Safety Summit dieser Woche – war blond und elegant in einem strahlend weißen Hemd und einem schmal geschnittenen Marineanzug und schlenderte mit der lächelnden Leichtigkeit von jemandem zum Rednerpult, der Dutzende von spontanen Reden gehalten hat.

Die Veranstaltung, die nur auf Einladung stattfand und im Rahmen der Chatham House Rule abgehalten wurde, war nur eine Etappe von Cliffords Weltreise, die ihn von London nach Washington und Peking führte. Heutzutage kann er, wie er gegenüber POLITICO sagte, „jederzeit und überall schlafen“.

Clifford ist um die ganze Welt gereist, um mit führenden politischen Entscheidungsträgern und Technologiebaronen über den Gipfel in Bletchley Park in dieser Woche zu sprechen, der sich auf schwerwiegende Risiken wie KI-gestützte Cyberangriffe und Waffendesign konzentrieren wird und auf den Rishi Sunak seine Hoffnungen auf ein Vermächtnis gesetzt hat. Viele Technologie-CEOs kennen Clifford seit Jahren; Präsidenten und Premierminister sollten sich besser auf den neuesten Stand bringen.

Der 37-jährige Clifford, ein Risikokapitalgeber, Vorsitzender der britischen Moonshot-Fabrik Advanced Research and Invention Agency (ARIA) und jetzt KI-Diplomat, hat sich zu einem der einflussreichsten Menschen in der britischen Technologiebranche entwickelt – gerade als Großbritannien nach dem Brexit in Schwierigkeiten steckt ein globales Leuchtfeuer der KI-Regelsetzung zu werden.

Der Technikfreak des Politikers

Cliffords Aufstieg passt perfekt zur Parabel der britischen Technologiebranche: von einer Kuriosität über ein Kronjuwel bis hin zu einem geopolitischen Instrument. Sein Debüt gab er 2011, als der damalige Premierminister David Cameron gerade mit seinem Wagen in die aufstrebende Start-up-Szene Londons – den sogenannten Silicon Roundabout – fuhr.

Clifford, ein McKinsey-Berater mit Abschlüssen von Cambridge (mittelalterliche Geschichte) und MIT (Computerstatistik), sehnte sich nach einer Veränderung, und ein Kollege überreichte ihm einen Bericht, den McKinsey gerade auf dem Roundabout veröffentlicht hatte, in dem er Investitionen in die Förderung von Technologiegründern empfahl.

Clifford ergriff die Gelegenheit. Er war in Bradford aufgewachsen – einer Stadt im Norden Englands, die von der Deindustrialisierung gezeichnet war – und brachte sich selbst das Programmieren bei, weil er, wie er sagte, „nicht bei Gregg’s (der Fast-Food-Kette) arbeiten wollte.“

Zusammen mit seiner Beraterkollegin Alice Bentinck gründete er Entrepreneur First (EF), einen Accelerator, der in Absolventen investiert, um ihnen bei der Gründung von Startups zu helfen. EF baute einige der erfolgreichsten Tech-Einhörner Großbritanniens auf.

Es gab dem Duo auch einen Vorsprung um an den monatlichen Frühstücken teilzunehmen, die Cameron in No. 10 mit Londons Tech-Größen veranstaltete.

Cliffords Freundlichkeit hat ihm geholfen, ein Netzwerk aufzubauen, das von europäischen Startups bis hin zu Silicon-Valley-Größen reicht – LinkedIn-Mitbegründer Reid Hoffman, ein ehemaliges Vorstandsmitglied von OpenAI, sitzt im Vorstand von EF und leitete Bentincks und Cliffords 2022 erschienenes Buch „How to Be a Gründer“.

„Matt ist ein Schweizer Taschenmessertyp“, sagte Dom Hallas, Chef der britischen Lobbygruppe Startup Coalition. „Aber er ist auch einfach ein wirklich netter Kerl.“

Alice Bentnick sagte, dass Clifford ChatGPT nutzt, um „Märchenbücher“ für seine Kinder zu schreiben | Marco Bertorello/AFP über Getty Images

Bentnick, sein EF-Mitbegründer, sagte, dass Clifford sich Krimispiele ausdenkt, die seine Kollegen lösen können, und dass er ChatGPT nutzt, um „Märchenbücher“ für seine Kinder zu schreiben.

Während der Pandemie, als die britische Technologiebranche am Abgrund stand, arbeitete Clifford mit Hallas und anderen zusammen, um das Finanzministerium davon zu überzeugen, einen Notfall-Startup-Fonds in Höhe von 250 Millionen Pfund aufzulegen. „Ob es um Regulierung, Anreize, die Krisenmomente der Pandemie oder den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank geht, Matt war entscheidend für die Bewältigung dieser Herausforderungen“, sagte Hallas.

Clifford wurde zum Technikfreak des Politikers und zum Politikfreak des Technikfreaks. „Er hat Gütesiegel. „Er wird in der britischen Tech-Community sehr geschätzt – und das ist in gewisser Weise auch der Grund, warum er von Politikern geschätzt wird“, sagte Benedict Macon-Cooney, Chefstratege am Tony Blair Institute for Global Change. Aber im Herzen ist er immer noch ein Technikfreak . Clifford hat ein Sabbatical von EF genommen und plant, nach Abschluss seiner Gipfelarbeit zurückzukehren.

Aufbau einer britischen DARPA

Nachdem Boris Johnson mit dem technisch versierten Vollstrecker Dominic Cummings im Schlepptau bei den britischen Parlamentswahlen 2019 triumphiert hatte, begann Clifford, immer mehr Ausgaben seines wöchentlichen Newsletters „Thoughts in Between“ dem Thema der Finanzierung fortgeschrittener wissenschaftlicher Forschung zu widmen.

Er gründete auch einen Leseclub, der sich auf Initiativen wie das Manhattan-Projekt und die Mondlandung von Apollo 11 im Jahr 1969 konzentrierte, denen es gelang, „eine außergewöhnliche kollektive Leistung zu erzielen“. Das war kein Zufall: Cummings (dessen Blog im Lehrplan der Lesegruppe enthalten war) hatte kein Geheimnis aus seinem großen Plan gemacht, eine „britische DARPA“ zu gründen, die sich der Finanzierung ehrgeiziger Wissenschaftsprojekte widmen sollte, und es sah so aus, als würde er seinen Willen durchsetzen.

Als die Advanced Research and Invention Agency (ARIA) im Jahr 2021 schließlich bekannt gegeben wurde, hätte Clifford in seiner Bewerbung um den Vorsitz, zu dem er im Juli 2022 ernannt wurde, ein leichtes Argument vorbringen können: Nicht nur, dass er in Technologieunternehmen investiert hatte ein Jahrzehnt, aber er hatte ausführlich darüber geschrieben, wie genau die Forschungsagentur funktionieren sollte. (Vollständige Offenlegung: Clifford hat auch in einem WIRED-Kommentar über ARIA geschrieben, den ich 2020 als Redakteur in Auftrag gegeben habe.)

„Der größte Teil meiner politischen Arbeit stammt aus diesem Newsletter“, sagte Clifford. „Es hatte drei Hauptthemen: Geopolitik der Technologie, KI sowie Wissenschaftsfinanzierung und -beschleunigung – alle meine ARIA-Gespräche entstanden ursprünglich aus dem Schreiben, Woche für Woche darüber.“

Schreiben über KI im Newsletter, der gut gelesen wurde Sowohl Technikfreaks als auch politische Entscheidungsträger hätten möglicherweise auch Cliffords Glaubwürdigkeit für seine derzeitige unbezahlte Arbeit auf dem Gipfel gestärkt. Dies gilt wahrscheinlich auch für die Tatsache, dass er mit vielen Technologen aus dem Silicon Valley, die fortschrittliche KI-Systeme entwickeln, mit Du und Du geredet wird. Im Spätsommer 2022, etwa sechs Monate bevor OpenAI sein leistungsstärkstes Modell, GPT-4, auf den Markt brachte, wurde Clifford eine frühe Demo angeboten, die ihn „umwerfend“ machte. (Er lehnte es ab, genau zu sagen, wie er an die Demo gekommen ist).

Clifford ist begeistert von den Vorteilen der KI, von einer besseren Medizin bis hin zu effizienteren öffentlichen Dienstleistungen. Aber um diese zu ernten, muss man seiner Meinung nach zunächst die Menschen mit ins Boot holen – daher der Gipfel.

„KI ist in der Öffentlichkeit nicht sehr beliebt“, sagte er. „Deshalb geht es nicht darum, die Öffentlichkeit zu verängstigen, wenn man über Sicherheit spricht, sondern vielmehr darum, sie zu beruhigen, damit wir den Nutzen daraus ziehen können.“

Der Fokus des Gipfels auf Extremrisiken und nicht auf aktuelle Bedenken wie KI-gestützte Voreingenommenheit und Desinformation hat zu Spekulationen geführt, dass seine Agenda von effektivem Altruismus inspiriert ist, einem an Eliteuniversitäten und im Silicon Valley beliebten Zweig des Utilitarismus, über den sich einige Anhänger Sorgen machen über das Potenzial böser, allmächtiger KIs, die Menschheit zu töten.

Clifford betrachtet sich selbst nicht als effektiven Altruisten, obwohl er im Allgemeinen mit ihrer Sache einverstanden zu sein scheint und sogar auf einer globalen Konferenz zum effektiven Altruismus im Juni sprach. „Ich habe großen Respekt vor vielen (effektiven Altruisten und ihrer) Arbeit, aber ich war schon immer ein zu großer Tugendethiker, um alles zu geben“, sagte er. Tatsächlich empfahl er den Teilnehmern während seines Vortrags auf der Veranstaltung zum effektiven Altruismus die Lektüre von „After Virtue“ von Alasdair MacIntyre – einem Denker, dessen Weltanschauung kaum utilitaristisch ist.

Obwohl Clifford und der Premierminister einst ein „leidenschaftlicher Verfechter“ und Sunak ein Brexit-Befürworter waren, pflegen sie ein gutes Verhältnis | Poolfoto von Peter Nicholls über AFP/Getty Images

Er lehnt die Vorstellung ab, dass der Gipfel von der „Doomer-Erzählung“ erobert wurde, die von einigen effektiven Altruisten vertreten wird. „Apropos Killerroboter – ich glaube nicht, dass das überhaupt hilfreich ist“, sagte er. „Beim Gipfel geht es viel mehr darum, wie wir einen Missbrauch vermeiden, der die Öffentlichkeit so sehr gegen KI aufbringt, dass die Einführung abschreckend wirkt?“

Kein „politisches Tier“

Der Anruf von Nr. 10, der Clifford um Hilfe beim Gipfel bat, kam am Ende einer langen Phase der KI-bezogenen Arbeit. Ende 2022 half er bei der Durchführung einer staatlichen Überprüfung neuer Technologien, bei der Großbritannien bei der Festlegung von Standards eine Chance haben könnte: Clifford legte besonderen Wert auf KI, was Sunaks Denken beeinflusst zu haben scheint.

Einige Wochen später, im März 2023, wurde er ernannt, um beim Aufbau der britischen Task Force mit Schwerpunkt auf fortgeschrittener KI oder Grenzmodellen zu helfen, und im Mai organisierte er das Treffen zwischen Rishi Sunak und den CEOs der KI-Labore OpenAI, DeepMind und Anthropic. Sie alle stehen nun auf der Einladungsliste des Gipfels.

Obwohl Clifford und der Premierminister einst ein „leidenschaftlicher Verfechter“ und Sunak ein Brexit-Befürworter waren, pflegen sie ein gutes Verhältnis, was laut Hallas erstmals deutlich wurde, als die beiden gemeinsam auf der Bühne bei Treasury Connect standen, einer Konferenz, die der damalige Kanzler Sunak im Jahr 2021 organisierte.

Die Politik scheint selten Einfluss auf Cliffords Handlungen zu nehmen. „Ich bin nicht wirklich ein politisches Tier“, sagte er. „Während meiner gesamten Karriere habe ich darüber nachgedacht, wie ich Technologie als Hebel nutzen kann, um die Welt besser zu machen.“

Doch er hat in den letzten Jahren und vor allem in den letzten Wochen gelernt, mit Politikern zu reden und sie für sich zu gewinnen. „Politiker schätzen das – als erfolgreicher Unternehmer, als erfolgreicher Investor – ich weiß, was nötig ist, damit Technologie für die Menschen funktioniert“, sagte er. „Mein Ausgangspunkt ist: Wie erledigen wir die Dinge?“