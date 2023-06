Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Gesprochen von künstlicher Intelligenz.

LONDON – Verdächtiger Wein, heiße politische Obsessive und der bittere Geschmack des Bedauerns: In Westminster kann es nur Partysaison sein.

Denkfabriken, Lobbying-Shops und sogar beliebte Medientitel rollen in den nächsten Wochen den roten Teppich für ihre Sommertreffen aus, bei denen echte Machthaber mit bescheidenen Gratis-Alkohol-Genießern Hand in Hand gehen, um Klatsch auszutauschen, Informationen zu sammeln und herumzusprühen Visitenkarten wie Konfetti.

Wie kann der vollendete politische Profi also das Beste aus all dieser erzwungenen Feierlichkeiten machen? POLITICO hat die Experten hinzugezogen, damit Sie das nicht tun mussten. Beifall!

Im Ernst, achten Sie auf das Trinken

Überfallen zu werden mag groß und clever sein – aber es ist schlecht fürs Geschäft. Es mag wie gesunder Menschenverstand erscheinen, aber kostenloser Alkohol, 30 Grad Hitze und ein Meer unbekannter Gesichter machen es einfach, in Rekordzeit vom betrunkenen in den Trolley zu schlüpfen.

Rattenärsche Possen oder lockerer Klatsch können wieder auftauchen, um Sie zu verfolgen. Also – und bleiben Sie hier bei uns – warum probieren Sie nicht ein oder zwei Gläser Wasser zwischen den halsbrecherischen Flaschen Vino im Wert von 4,99 £?

„Vergessen Sie nicht, dass Sie Ihre Organisation repräsentieren“, warnt Christine Quigley, Direktorin der Public-Affairs-Agentur Grayling. „Obwohl Alkohol in der Regel frei strömt, sieht es nicht gut aus, zu betrunken zu sein, und ein respektvolles Verhalten gegenüber anderen Teilnehmern und Mitarbeitern ist nicht verhandelbar.“

Wählen Sie Ihre Aufnahmen

Es ist keine leichte Aufgabe, die Zeit optimal zu nutzen, da jede Nacht so viele widersprüchliche Ereignisse passieren. Planen Sie also etwas voraus, anstatt sich auf den Weg zum nächsten Merlot zu machen.

„Wenn man jung ist, geht man zu allem“, sagt Casey Calista, Public Affairs Lead für Technologie bei H+K Strategies. „Aber an diesem Punkt meiner Karriere sage ich nein. Deshalb überspringe ich Veranstaltungen und priorisiere Veranstaltungen, die sich dem vielfältigen Networking widmen – bei denen man weiß, dass man viele interessante und relevante Menschen am selben Ort treffen kann.“

Sie fügte hinzu: „Es geht weniger um die ein oder zwei namentlich genannten Redner als vielmehr um die Menge, die wahrscheinlich anwesend sein wird.“

Denken Sie in turbulenten politischen Zeiten auch darüber nach, wo die Macht tatsächlich liegt. Das Drücken des Fleisches kann entscheidend sein, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich der Sand bewegt.

„Das einzige Geschwätz, das meine Zeit jetzt wert ist, sind von der Labour-Partei geleitete Veranstaltungen“, sagte ein firmeninterner Public-Affairs-Experte, dem Anonymität gewährt wurde, um frei über seinen Job zu sprechen. „Ich muss sagen, dass ich von ihrem Engagement in letzter Zeit sehr beeindruckt war. Sehr kommunikativ und proaktiv auf Lobbyisten zugehen, um negativen Presseberichten entgegenzuwirken, was sie vor einem Jahr nicht getan haben.“

Sie fügten hinzu: „Aber sie scheinen auch viel vorsichtiger mit ihrem Alkoholkonsum umzugehen. Ich erinnere mich an die Corbyn-Zeit, als wir problemlos Labour-Abgeordnete dazu bringen konnten, mit uns zu trinken.“ Es ist ein hartes Leben.

Vermeiden Sie den harten Verkauf

Schauen Sie, nur weil der Außenminister im selben Raum steht wie Sie und ein kleines Stück Gebäck isst, heißt das nicht unbedingt, dass er Kapitel und Verse über Ihren zweifellos faszinierenden Plan zur Verbesserung der Lieferkette für Widgets hören möchte.

„Sommerpartys sind eine großartige Gelegenheit, informellere Beziehungen zu Politikern, Beamten und anderen Personen in der Branche aufzubauen“, sagt Quigley. Aber sie warnt: „Politische Entscheidungsträger für ein intensives Lobbying-Gespräch in eine Schublade zu stecken, ist ein Tabu; Unterhalten Sie sich einfach und setzen Sie sich gegebenenfalls formeller mit uns in Verbindung.“

„Sommerpartys sind eine großartige Gelegenheit, informellere Beziehungen zu Politikern, Beamten und anderen Personen in der Branche aufzubauen“ | Henry Nicholls/AFP über Getty Images

Bemühen Sie sich stattdessen, Menschen tatsächlich kennenzulernen – und denken Sie daran, dass es selten zu nutzlosen Kontakten kommt.

„Während manche sich über unsere Vorliebe für Zusammenkünfte lustig machen, wird immer deutlicher, dass diese gesellschaftlichen Treffen einen erheblichen Wert haben“, sagt Jon Gerlis, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit beim PR-Handelsverband CIPR. „Sie haben die Fähigkeit, Fremde in wertvolle Kontakte zu verwandeln und uns dabei zu helfen, ein schnelllebiges und chaotisches politisches Umfeld zu verstehen.“

Arbeiten Sie im Raum – und klammern Sie sich nicht nur an Ihre Freunde

Es mag Sie schockieren, zu erfahren, dass es in der Politik einige sozial unbeholfene Menschen gibt. Aber wenn Sie können, versuchen Sie, sich weit zu bewegen.

H+K-Geschäftsführer James Drewer warnt davor, dass es zwar gut sei, sich mit Kollegen auszutauschen, es aber auf einer Party nach der anderen viel zu viele der gleichen Gruppen gebe. Die Arbeit im Raum sei ein Muss, sagt er – und das bedeute, die vertrauenswürdigen Visitenkarten hervorzuholen.

Aber eine kurze Erinnerung. Dies sind keine Pokémon-Karten, und wenn Sie eine bekommen, versuchen Sie, tatsächlich Kontakt aufzunehmen. Drewer schätzt, dass Sie nur etwa 48 Stunden Zeit haben, um Kontakt aufzunehmen, sonst riskieren Sie, vergessen zu werden, also gerade genug Zeit, um den Kater zu vertreiben.

So sehr Westminster eine Echokammer liebt, versuchen Sie, aus Ihrer politischen Komfortzone herauszukommen, um auch mit der anderen Seite das Fett zu kauen. „Suchen Sie nach Möglichkeiten, mit Menschen zu sprechen, die andere politische Überzeugungen und Standpunkte haben als Sie“, sagte Quigley von der Agentur Grayling. „Als Public-Affairs-Profis ist es für uns bei der Beratung von Kunden und CEOs von entscheidender Bedeutung, unsere eigenen Wahrnehmungen zu hinterfragen und die Standpunkte anderer zu sehen.“

Setzen Sie die Neulinge ein, um Informationen zu sammeln

Während der Aufbau persönlicher Netzwerke schön und gut ist, sagte ein anderer Manager einer Agentur – der anonym bleiben durfte, um seine Strategie offen zu besprechen –, dass er versucht, die Mitarbeiter zu ermutigen, die Sommersaison als teamweite Informationsbeschaffungsmaßnahme zu betrachten und sich dafür zu entscheiden, Ereignisse aufzuteilen und darauf zu drängen Holen Sie sich ihre jüngeren Kollegen auf die Einladungslisten.

„Nachwuchskräfte kommen oft mit den besten Informationen darüber zurück, was die Konkurrenz vorhat – entweder weil sich die Leute sicher fühlen, ihnen gegenüber zu prahlen, oder weil ihre neugierigen Fragen interessante Antworten hervorrufen“, sagten sie.

Dieselbe Person fügte hinzu: „Unser Ansatz besteht darin, uns am nächsten Tag zu treffen, um über das zu sprechen, was wir gelernt haben. Es hilft uns allen auf dem Laufenden zu bleiben, erinnert das Team aber auch daran, dass diese Ereignisse einen Zweck haben und nicht nur ein Ärgernis sind.“ Als ob!

