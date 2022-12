Wie man einen billigen Wein auswählt, der wirklich gute Qualität hat

Diese Geschichte ist ein Teil von Startseite TippsCNETs Sammlung praktischer Ratschläge, um das Beste aus Ihrem Zuhause herauszuholen, drinnen und draußen.

Um es klar zu sagen, es gibt billige Weine, und es gibt sie Wert Weine. Billige Weine kosten Sie vielleicht nur ein paar Dollar, aber ihre Qualität ist, nun ja, fragwürdig. Wertweine hingegen können eine breite Preisspanne haben, von wirklich günstig bis ziemlich teuer, aber sie liefern zu jedem Preis mehr als ab. Cara Patricia ist Sommelier und Miteigentümerin von DecantSF in San Francisco und hat kürzlich per E-Mail einige wertvolle Weinkauftipps geteilt. „Wenn (der Preis) zu gut erscheint, um wahr zu sein, ist er es“, sagte sie. „Wein kann billig sein, aber es hat seinen Preis.“

Es kann selbst für gebildete Weinkonsumenten eine Herausforderung sein, Weine zu finden, die einen hervorragenden Wert darstellen, weshalb Menschen wie Patricia Jobs haben, die sie lieben. (Profi-Tipp: Korken statt Schraubverschlüsse bedeuten nicht unbedingt einen besseren Wein.) Wein ist eine riesige Kategorie, der Menschen wie Sommeliers und andere Weinprofis ihr Leben widmen.

Als gelegentlicher Weinkonsument wird von uns nicht erwartet, dass wir alles oder gar nichts wissen, und dennoch fühlen wir uns manchmal eingeschüchtert, wenn wir um Hilfe bitten. Irgendwann in den letzten Jahrzehnten hat sich anscheinend die vorherrschende Einstellung entwickelt, dass Weinkenntnisse eine Voraussetzung für urbane Erwachsene sind. Aber was soll ein weltgewandter Erwachsener tun, wenn es sich manchmal so anfühlt, als müssten wir unsere Weinpräferenz nur mit einem Wort „trocken“ beschreiben und die einzige finanzielle Strategie, die wir beim Kauf von Wein haben, darin besteht, die zweitgünstigste Auswahl zu wählen? (Hinweis: Dies ist nicht oft das Beste für Ihr Geld.)

Patricias Weinmotto lautet „Trink für dich selbst“, und DecantSF ist bekannt für seinen entspannten Ansatz, Menschen mit Weinen zu verbinden, die sie lieben werden, ohne auch nur einen Suppeçon der Anmaßung. Als Unternehmen in Frauen- und Queer-Besitz ist Inklusivität oberstes Gebot bei DecantSF, auch in Budgetfragen. Mit Patricias Weinexpertise und verbraucherfreundlicher Einstellung stellen wir Ihnen hier sieben Strategien vor, wie Sie Weine mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis kaufen können.

Kaufen Sie lokal ein

„Sie werden keinen Weinexperten in einem großen Fachgeschäft finden“, sagte Patricia. „Kaufen Sie in Boutiquen ein, wo die Experten sind“, und Sie haben Zugriff auf eine Fülle von Kenntnissen, die über viele Jahre des Studiums, der Bewertung und vor allem der Trinken Wein. Auch Weinprofis haben oft ein knappes Budget. „Gehen Sie in ein Geschäft und fragen Sie nach Personalvorschlägen in Ihrem Budget“, riet Patricia. „Wenn Sie nach Weinen unter 25 $ suchen, fragen Sie nach den Lieblingsweinen der Mitarbeiter, denn das ist wahrscheinlich das, was sie zu Hause am häufigsten trinken.“

„Bei DecantSF probieren wir alles blind, bevor wir es in den Laden bringen, und der Bereich, für den es am schwierigsten ist, blind zu probieren, sind unsere günstigsten Weine“, sagte Patricia. „Wir Ja wirklich Wir möchten, dass diese Weine mehr Wert und Köstlichkeit bieten, also sind wir sehr wählerisch bei dem, was wir einbringen. Wir füllen unsere eigenen Häuser mit diesen Weinen, also müssen sie gut sein!“

Aber lokal ist nicht immer eine Option. Wenn es in Ihrer Gegend keinen seriösen Weinladen gibt, können Sie unsere Liste mit Weinen durchgehen Die besten Online-Weinclubs und Die besten Alkohollieferdienste für 2022.

Kennen Sie Ihren Preis



Sie haben jedes Recht auf Ihr Budget und sollten sich nie unsicher fühlen, was Sie ausgeben möchten. Weinprofis haben jeden Tag mit Menschen zu tun, deren Budgets im zweistelligen Bereich liegen, sowie mit Menschen, deren Budgets im Bereich von mehreren zehntausend US-Dollar liegen. In jedem Fall sind sie bereit, Matchmaker zu spielen, und sind sehr stolz darauf, Menschen unter Berücksichtigung von Budgetüberlegungen mit den richtigen Flaschen zu verbinden.

DekantierenSF



„Wenn ich als Restaurant-Sommelier und Ladenbesitzer eines gelernt habe, dann: Komm auf den Punkt und sei ehrlich mit dem, was du suchst“, sagte Patricia. „Sei offen mit dem, was du willst“, besonders wenn du mit einem knappen Budget arbeitest. Sie schlägt zum Beispiel vor, mit etwas zu beginnen: „Ich suche einen Rotwein unter 30 $. Ich habe bereits Weine wie X, Y und Z genossen und hätte gerne etwas Ähnliches. Haben Sie Vorschläge?“ Es ist wahrscheinlicher, dass Sie ein positives Weineinkaufserlebnis haben, wenn Sie mit Ehrlichkeit öffnen.

Wein-Apps und -Websites sind eine großartige Möglichkeit, Preise zu vergleichen und sicherzustellen, dass Sie nicht zu viel bezahlen. Probieren Sie eines davon aus drei kostenlose Wein-Apps um sicherzustellen, dass Sie nicht ausgestochen werden.

Vermeiden Sie trendige Weine

„Seien Sie vorsichtig bei Modeerscheinungen, Instagram-Lieblingen oder ungeheuerlichem Marketing“, sagte Patricia. Nur für einen Bruchteil der Weine der Welt werden unverhältnismäßig viele Marketing-Dollars ausgegeben. (Sieht dich an, Whispering Angel.) Die meisten Spitzenweinproduzenten ziehen es vor, ihre Dollars in den Weinbergen und Weinkellereien aufzubewahren und hervorragende Weine herzustellen. Sie verlassen sich auf ihre eigenen Verkostungsräume sowie Sommeliers und Vinotheken, die das Marketing für sie übernehmen, basierend auf echtem Genuss der Weine, anstatt teure Werbung und Sponsoring mit Influencern. „Auf die coolsten oder heißesten Weine gibt es oft einen Premium-Aufpreis“, sagt Patricia, „und man merkt, wenn viel Geld ins Marketing fließt statt in das Produkt.“

Orangen- oder Bernsteinweine sind jedoch Weintrends, die es wert sind, nach einer Auswahl zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis gesucht zu werden.

Weine aus Georgien



Hol die Karte raus

Sommelier zu werden, hat viel mit Geographie zu tun, was ein weiterer guter Grund ist, sie für Sie einzusetzen, wenn es darum geht, preiswerte Weine zu finden. Sie müssen nicht jede kleinere Weinbauregion oder sogar jede größere Weinregion kennen, aber Sie können sich selbst einen Gefallen tun, indem Sie ein paar wichtige Regionen für die Stile oder Rebsorten kennenlernen, die Ihnen am besten gefallen, und dann deren kennenlernen Nachbarn.

„Suchen Sie nach Regionen, die etwas außerhalb der berühmten Regionen liegen“, sagte Patricia. „Vielleicht wird Sancerre etwas zu teuer, aber es gibt viele schöne Sauvignon Blancs aus der Touraine, die man probieren kann. Die Preise im Napa Valley sind verrückt! Probieren wir stattdessen etwas aus den Ausläufern des El Dorado.“

Weinberge von Madroña



Es kann auch wertvoll sein zu erfahren, welche New World oder andere aufstrebende Regionen ähnliche Weine wie einige der Schwergewichte produzieren, da dies oft Orte sind, die für ihren Preis übertreffen. Wenn Sie große Cabernet Sauvignons aus Bordeaux oder Napa Valley lieben, suchen Sie nach großen Rotweinen aus Chile oder dem Bundesstaat Washington, um Geld zu sparen, ohne auf Qualität zu verzichten. Opulente Chardonnays sind auch nicht auf Frankreich und Kalifornien beschränkt, mit wunderschönen, brieftaschenfreundlichen Ausdrücken, die aus Australien und Südafrika stammen.

Suchen Sie nach Einstiegsweinen

Die berühmtesten Weinproduzenten der Welt wurden so, weil sie einige der legendärsten Weine der Welt herstellten, die Spitzenpreise erzielen. Aber dies sind sehr selten die einzigen Weine, die sie herstellen, und die meisten bieten Flaschen an, die aus breiteren, weniger teuren Weinregionen stammen als ihre Top-Cuvées.

„Lieben Sie trockenen Grosses Gewächs-Riesling, können aber keine 100 Dollar berappen? Probieren Sie einen trockenen Trocken-Riesling aus demselben Weingut zu einem Viertel des Preises“, sagte Patricia. „Wünschte, Sie könnten sich Puligny-Montrachet leisten? Probieren Sie den Bourgogne Blanc Ihres Lieblingsproduzenten, der oft eine Mischung aus freigegebenen Früchten von jüngeren Reben sein kann.“

Helden des Rieslings



Neben einem breiteren Blick auf die Weinkarte kann es auch eine kluge Finanzstrategie sein, weniger berühmte Trauben von sehr berühmten Produzenten zu probieren. „Probieren Sie verschiedene Rebsorten von berühmten Produzenten“, sagte Patricia. „Lieben Sie einen bestimmten Barolo? Probieren Sie ihren Barbera d’Asti und erhalten Sie die gleiche großartige Weinbereitung mit einer anderen Traube, deren Herstellung viel weniger kostet.“

Betrachten Sie die Mitgliedschaft

Einige Weinhandlungen bieten Mitgliedschaftsangebote an, die einen Blick wert sind. „Normalerweise gibt es Rabatte für Mitglieder, und Sie erhalten in jedem Zeitraum viel mehr Abwechslung als als Mitglied eines Weingutsclubs“, sagte Patricia. „Zum Beispiel erhalten Mitglieder der Flaschenclubs von DecantSF 10 % Rabatt auf Nachbestellungen von Weinen, die in Clubs angeboten werden, erlassene Korkgeldgebühren für Trinkflaschen im Geschäft, kostenlose Weinflüge, Rabatte auf Kurse, Vorverkauf und andere Vergünstigungen.“

Was Online-Weinmitgliedschaften oder -abonnements betrifft, rät sie zu gesunder Skepsis. „Halten Sie sich von reinen Online-Weinclubs fern, die Sie zum ‚Investor‘ machen wollen, oder verwenden Sie ein Algorithmus-Quiz anstelle eines Sommeliers, um Ihren Vorlieben zu entsprechen, oder garantieren Sie eine Kiste Wein für viel zu billig“, sagte Patricia. „Dies sind oft Weine von der niedrigsten Qualität, die aus massenproduzierten Früchten und ausgebeuteten Arbeitskräften hergestellt werden, die unter Fantasienamen gemischt und abgefüllt werden. Sie können genauso gut im untersten Regal bei Walmart kaufen.“

Wein-Insider



Wenn es in Ihrer Gegend jedoch keinen seriösen Weinladen gibt, haben wir einige Online-Weinclubs für Sie überprüft CNETs bester Weinclub für 2022. Einige Online-Weinhändler, wie z bieten auch Einführungsangebote für Erstkäufer an, und Last Bottle bietet regelmäßig Marathon-Kaufwochenenden an, die alle eine gute Möglichkeit sein können, sich einzudecken.

In größeren Mengen kaufen

Der Einkauf in großen Mengen ist eine altehrwürdige, geldsparende Strategie, die beim Wein sicherlich nicht aufhört. „Mehr kaufen, mehr sparen“, sagte Patricia. „Zum Beispiel gibt DecantSF einen Rabatt von 5 % auf sechs Flaschen oder einen Rabatt von 10 % auf mehr als 12 Flaschen.“ Sie können auch Versand oder Lieferung sparen, indem Sie sich das ganze Jahr über mehrmals mit Wein eindecken, anstatt für jeden einzelnen Anlass, der eine erfordert, eine Flasche zu kaufen. Auch großformatige Flaschen wie Magnums oder sogar Wein in Kartons – ja, ich habe es gesagt – von seriösen Herstellern können Ihnen etwas Geld sparen.

