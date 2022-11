Wie man Depressionen bewältigt, indem man in ein Tagebuch schreibt

Die meiste Zeit ihres Lebens hat Christina Suchon mit Depressionen gelebt. In all den Höhen und Tiefen hat ihr das Schreiben in ein Tagebuch geholfen.

„Auch wenn ich nur total negativen Unsinn auf eine Seite kritzle, hilft es mir, meinen Kopf frei zu bekommen und herauszufinden, was mich genau stört“, sagt Suchon, die in Tijuana, Mexiko, lebt.

Viele Experten für psychische Gesundheit empfehlen, ein Tagebuch zu führen, weil es deine Stimmung verbessern und Depressionssymptome behandeln kann. Studien unterstützen dies und legen nahe, dass das Journaling gut für Ihre geistige Gesundheit ist. Es kann auch dazu führen, dass die Therapie besser funktioniert.

„Journaling ist kein Allheilmittel“, sagt die zugelassene professionelle Beraterin Jill Howell, aber es gibt viele Vorteile.