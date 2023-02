Wie man den Schneevollmond im Februar sieht

Melden Sie sich für den Wissenschaftsnewsletter Wonder Theory von CNN an. Erkunden Sie das Universum mit Nachrichten über faszinierende Entdeckungen, wissenschaftliche Fortschritte und mehr.





Halten Sie an diesem Wochenende am Nachthimmel nach dem Vollmond im Februar Ausschau, den Sie auf der ganzen Welt sehen können.

Die maximale Beleuchtung wird am Sonntag gegen 13:29 Uhr ET erreicht, aber der Mond wird laut NASA vom frühen Samstagmorgen bis zum frühen Dienstagmorgen voll erscheinen.

Der Vollmond wird als Mikromond betrachtet, da er laut EarthSky aufgrund seiner weit entfernten Position in der Umlaufbahn um die Erde an unserem Himmel etwas kleiner als normal erscheint. Der Vollmond im Januar war auch ein Mikromond.

Der Mond wird noch sehr hell sein obwohl es 252.171 Meilen (405.830 Kilometer) entfernt ist.

Laut dem Old Farmer’s Almanac ist er als Schneemond bekannt, da der Februar in Nordamerika mit mehr Schneefall in Verbindung gebracht wird. Der Name des Arapaho-Stammes für den Vollmond im Februar bedeutet laut einem an der Western Washington University zusammengestellten Leitfaden „Frost, der in der Sonne funkelt“.

Winterlich klingende Namen für den Vollmond im Februar variieren bei anderen Indianerstämmen. Die Comanche nennen es Schneeregen, während die Lakota es als Cannapopa wi kennen, was „wenn Bäume vor Kälte brechen“ bedeutet. Der Monat wurde auch mit Hunger und einem Mangel an Nahrungsquellen in Verbindung gebracht, daher der Mondname des Kalapuya-Stammes atchiulartadsh oder „kein Essen“.

Die Europäer haben den Vollmond im Februar als Kerzenmond bezeichnet, der mit Lichtmeß am 2. Februar oder dem Fest der Darstellung Jesu Christi verbunden ist. Der Mond tritt auch mit dem Ende der Feierlichkeiten zum Mondneujahr, dem Laternenfest, auf.

Der Vollmond fällt in die Mitte des Monat Shevat und am Feiertag Tu BiShvat im hebräischen Kalender oder „Neujahr der Bäume“, das gefeiert wird, indem Bäume gepflanzt und das ökologische Bewusstsein geschärft werden.

Hier sind die restlichen Top-Himmelsereignisse des Jahres 2023, damit Sie Ihr Fernglas und Ihr Teleskop bereithalten können.

In den meisten Jahren gibt es 12 Vollmonde – einen für jeden Monat. Aber im Jahr 2023 wird es 13 Vollmonde geben, davon zwei im August.

Der zweite Vollmond in einem Monat wird laut NASA als blauer Mond bezeichnet, wie der Ausdruck „einmal in einem blauen Mond“. Vollmond tritt normalerweise alle 29 Tage auf. Aber die meisten Monate in unserem Kalender dauern 30 oder 31 Tage, daher stimmen die Monate und Mondphasen nicht immer überein, was zu einem blauen Mond etwa alle 2½ Jahre führt.

Die beiden Vollmonde im August können laut EarthSky auch als Supermonde betrachtet werden. Die Definitionen eines Supermonds variieren, aber der Begriff bezeichnet im Allgemeinen einen Vollmond, der heller und näher an der Erde als normal ist und daher am Nachthimmel größer erscheint.

Einige Astronomen sagen, dass das Phänomen auftritt, wenn sich der Mond innerhalb von 90 % des Perigäums befindet – seiner größten Annäherung an die Erde im Orbit. Nach dieser Definition wird der Vollmond für Juli laut EarthSky auch als Supermoon-Ereignis betrachtet.

Hier ist die Liste der verbleibenden Vollmonde für 2023 laut Farmer’s Almanac:

7. März: Wurmmond

6. April: Rosa Mond

5. Mai: Blumenmond

3. Juni: Erdbeermond

3. Juli: Bockmond

1. August: Störmond

30. August: Blauer Mond

29. September: Erntemond

28. Oktober: Jägermond

27. November: Bibermond

26. Dezember: Kalter Mond

Diese sind die populären Namen, die mit den monatlichen Vollmonden in Verbindung gebracht werden, aber jeder hat seine eigene Bedeutung für die Stämme der amerikanischen Ureinwohner (wobei viele auch mit unterschiedlichen Namen bezeichnet werden).

Markieren Sie Ihren Kalender mit den Höhepunkten der Meteorschauer, die Sie im Jahr 2023 beobachten können:

Lyriden: 22.-23. April

Eta Aquariiden: 5.-6. Mai

Südliche Delta-Aquariiden: 30.-31. Juli

Alpha Capricorniden: 30.-31. Juli

Perseiden: 12.-13. August

Orioniden: 20.-21. Oktober

Südliche Tauriden: 4.-5. November

Nördliche Tauriden: 11.-12. November

Leoniden: 17.-18. November

Zwillinge: 13.-14. Dezember

Ursiden: 21.-22. Dezember

Wenn Sie in einem städtischen Gebiet leben, möchten Sie vielleicht an einen Ort fahren, der nicht voller heller Stadtlichter ist, um die Duschen zu sehen. Wenn Sie ein Gebiet finden, das nicht von Lichtverschmutzung betroffen ist, könnten Meteore vom späten Abend bis zum Morgengrauen alle paar Minuten sichtbar sein, je nachdem, in welchem ​​​​Teil der Welt Sie sich befinden.

Suchen Sie sich einen offenen Bereich mit weitem Blick in den Himmel. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Stuhl oder eine Decke haben, damit Sie gerade nach oben schauen können. Und geben Sie Ihren Augen etwa 20 bis 30 Minuten Zeit, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen – ohne auf Ihr Telefon zu schauen – damit die Meteore leichter zu erkennen sind.

2023 wird es zwei Sonnenfinsternisse und zwei Mondfinsternisse geben.

Am 20. April findet eine totale Sonnenfinsternis statt, die für Menschen in Australien, Neuseeland, Südostasien und der Antarktis sichtbar ist. Diese Art von Ereignis tritt auf, wenn sich der Mond zwischen Sonne und Erde bewegt und die Sonne blockiert.

Und für einige Himmelsbeobachter in Indonesien, Teilen Australiens und Papua-Neuguinea wird es so sein eine hybride Sonnenfinsternis. Die Krümmung der Erdoberfläche kann laut NASA dazu führen, dass sich einige Finsternisse zwischen total und ringförmig verschieben, wenn sich der Mondschatten über den Globus bewegt.

Wie bei einer totalen Sonnenfinsternis bewegt sich der Mond während einer ringförmigen Sonnenfinsternis zwischen Sonne und Erde – aber sie tritt auf, wenn sich der Mond laut NASA an oder in der Nähe seines erdfernsten Punkts befindet. Dadurch erscheint der Mond kleiner als die Sonne, sodass er unseren Stern nicht vollständig verdeckt und einen leuchtenden Ring um den Mond erzeugt.

Am 14. Oktober findet eine ringförmige Sonnenfinsternis statt, die die westliche Hemisphäre durchzieht und in ganz Amerika zu sehen ist.

Achten Sie darauf, eine geeignete Sonnenfinsternisbrille zu tragen, um Sonnenfinsternisse sicher zu sehen da das Sonnenlicht die Augen schädigen kann.

Währenddessen kann eine Mondfinsternis nur während eines Vollmonds auftreten, wenn Sonne, Erde und Mond sich ausrichten und der Mond in den Erdschatten übergeht. In diesem Fall wirft die Erde während der Sonnenfinsternis zwei Schatten auf den Mond. Der teilweise äußere Schatten wird Halbschatten genannt; der volle, dunkle Schatten ist der Kernschatten.

Wenn der Vollmond in den Schatten der Erde tritt, verdunkelt er sich, verschwindet aber nicht. Stattdessen beleuchtet das Sonnenlicht, das durch die Erdatmosphäre dringt, den Mond auf dramatische Weise und färbt ihn rot – weshalb das Ereignis oft als „Blutmond“ bezeichnet wird.

Abhängig von den Wetterbedingungen in Ihrer Gegend kann es ein rostiges oder ziegelrot sein. Dies geschieht, weil blaues Licht einer stärkeren atmosphärischen Streuung unterliegt, sodass rotes Licht die dominanteste Farbe ist, die hervorgehoben wird, wenn Sonnenlicht durch die Atmosphäre dringt und es auf den Mond wirft.

Eine Halbschatten-Mondfinsternis wird am 5. Mai für diejenigen in Afrika, Asien und Australien auftreten. Diese weniger dramatische Version einer Mondfinsternis tritt auf, wenn sich der Mond durch den Halbschatten oder den schwachen äußeren Teil des Erdschattens bewegt.

Eine partielle Mondfinsternis des Jägermondes am 28. Oktober wird für Menschen in Europa, Asien, Australien, Afrika, Teilen Nordamerikas und weiten Teilen Südamerikas sichtbar sein. Partielle Sonnenfinsternisse treten auf, wenn Sonne, Erde und Mond nicht vollständig ausgerichtet sind, sodass nur ein Teil des Mondes in den Schatten übergeht.