Wie man aus Müll einen Rohstoff macht | Wirtschaft | DW

Das deutsche Startup will mehr als 300 Tonnen Plastikmüll Fischer aus Plastik aus asiatischen Flüssen bis Ende des Jahres. Die verschmutzten Flüsse sind später viel einfacher zu reinigen als die Ozeane. Die schwimmenden Barrieren, die Plastikmüll sammeln, können einfach vor Ort montiert werden.

Und es gibt auch Jobs für die Menschen, die an den Barrieren das Plastik aus dem Wasser fischen, es in Ballen packen und in thermischen Anlagen verbrennen. Von den 75 Arbeitsplätzen, die das Startup nach eigenen Angaben derzeit schafft, befinden sich nur zwei in Deutschland.

Plastikfischen wird von Unternehmen und Organisationen finanziert, die ihr Nachhaltigkeitsbudget dafür einsetzen wollen. Einer dieser Sponsoren ist Knipex, Weltmarktführer in der Herstellung von Zangen für Handwerk und Industrie. Mehr als 65.000 Zangen verlassen täglich das Werk in Wuppertal. Fischer aus Plastik Laut Vereinbarung holt Knipex jährlich die gleiche Menge Plastik aus dem Wasser, die der Werkzeughersteller in Form von Zangengriffen und Verpackungen in Umlauf bringt.

Die fünfte industrielle Revolution

Das Wuppertaler Familienunternehmen und das Kölner Start-up wurden durch die Initiative Circular Valley zusammengebracht. Anfang 2021 gegründet, entstand schnell ein großes Netzwerk aus Konzernen, Mittelständlern und Startups mit dem gemeinsamen Ziel, Stoffkreisläufe zu schließen. Wuppertal soll zum Weltzentrum werden, das die heutige verschwenderische Wirtschaftsweise umkehrt.

Warum die Stadt im Bergischen Land? Bayer, das älteste Chemieunternehmen der Welt, wurde im Wuppertal gegründet. Friedrich Engels, Co-Autor des Kommunistisches Manifest, stammte aus Barmen, heute ein Stadtteil von Wuppertal. Die Chemie-, Papier- und Textilindustrie sowie der Werkzeugbau hatten ihren Ursprung im Bergischen Land. Wo die Wiege der ersten industriellen Revolution in Deutschland stand, soll auch die fünfte herkommen: die Kreislaufwirtschaft.

Jan Turek Juan Guillermo Rios Londono und Neylla Marcela Avila Florez (Mitte) stellen Baumaterial aus Schuhsohlen her.

Beschleuniger für zirkuläre Lösungen

Mit Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Industrieunternehmen aus allen Branchen, darunter Recycling-Pionieren wie Remondis und DSD (Duales System Deutschland), sei der Großraum dafür gut gerüstet, sagt Unternehmensberater Carsten Gerhardt, Initiator von Circular Valley.

Die Initiative ist nicht regional begrenzt, sondern erstreckt sich auf die gesamte Rhein-Ruhr-Region. Flandern in Belgien ist ihr kürzlich beigetreten. Das NRW-Ministerium für Wirtschaft und Energie und die EU unterstützen die Initiative. Beteiligt sind bereits rund 70 Unternehmen wie Bayer, Evonik, Knipex und Vorwerk sowie weitere 30 Partner aus Wissenschaft und Gesellschaft. Ein Förderprogramm zieht relevante Start-ups aus der ganzen Welt an. Auf die 36 Plätze bewarben sich im letzten Quartal 470 junge Unternehmen, beispielsweise aus dem Jemen und Palästina. „Wir sind international gut vernetzt“, sagt der Initiator.

Die Kandidaten sollen laut Gerhardt auf die wichtigen Themen des European Green Deal und des Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft hinarbeiten. Gründer verbringen mehrere Monate in Circular Valley BeschleunigerMentoren an ihre Seite holen, mehr über geistiges Eigentum, Marketing und Businesspläne erfahren und ihre Geschäftsidee mit Hilfe der beteiligten Forschungseinrichtungen weiterentwickeln.

International vernetzt

Am wichtigsten ist vielleicht, dass sie im Accelerator Kontakte zu etablierten Unternehmen knüpfen können. Polverde aus Brasilien zum Beispiel verwandelt synthetische Kleidungsreste in einen widerstandsfähigen Kunststoff und sucht Abnehmer aus der Automobilindustrie. ROSI Solar aus Frankreich sucht ein Grundstück im Bergischen Land zum Bau einer Fabrik. Damit soll hochreines Silizium und Silber aus ausrangierten Photovoltaikmodulen zurückgewonnen werden.

„Wir freuen uns über jedes Startup, das sich hier ansiedelt oder einen Standort eröffnet“, sagt Gerhardt. Aber der Zweck ist vor allem, dass die Technologien und Geschäftsmodelle dort eingesetzt werden, wo sie am meisten gebraucht werden. Ein ghanaisches Startup etwa könnte das Elektroschrottproblem am besten an der afrikanischen Küste angehen.

Die Initiative Circular Valley baut ein Weltzentrum für die Kreislaufwirtschaft auf – Internationalität ist entscheidend

Weniger Verpackung ist nur der Anfang

60 Startups aus Vietnam, Ecuador, Nigeria, Uganda, Simbabwe, Libanon, Indien, Lettland, der Schweiz, Deutschland und weiteren Ländern haben in Wuppertal bisher ihre Recyclinglösungen für zahlreiche Wirtschaftsbereiche präsentiert. Die Unternehmen stellen Fliesen aus Bauschutt oder pflanzenbasierten Lederersatzstoffen her, recyceln Autoreifen, machen Mülltrennung durch adaptive Bilderkennung effizienter oder vereinfachen das Recycling von Baustoffen durch lückenlose digitale Dokumentation.

Die Beispiele zeigen, dass die Kreislaufwirtschaft mehr beinhaltet als den Verzicht auf Verpackungen und Mehrwegartikel. „Wir reden zu viel über Details wie Strohhalme“, ​​sagt Gerhardt, „aber wir sollten den Giga-Impact-Themen CO2, Wasser und Baustoffe mehr Aufmerksamkeit schenken.“

Johannes Kirchhoff, CEO des gleichnamigen Familienunternehmens und Förderer von Circular Valley, sieht insbesondere im Export mechanischer, chemischer und thermischer Recyclingtechnologien eine große Chance für die deutsche Industrie. Doch der Wandel ist so gewaltig, dass er vielerorts kaum noch zu übersehen ist – darüber sind sich Experten beim ersten Circular Valley Forum im November einig.

Reden alle vom selben?

Nachwachsende statt fossile Rohstoffe, langlebige und reparierbare Produkte sowie Sammlung und Recycling am Ende eines Produktlebenszyklus: All dies bedeutet eine enorme Veränderung in Bezug auf die Produktion, aber auch in Bezug auf Marktanreize, Regulierung und Kundenakzeptanz.

„In jedem Land, teilweise auch bei uns, gibt es eine andere Definition dessen, was recycelbar ist und was nicht“, sagt Henning Wilts, Leiter des Forschungsbereichs Kreislaufwirtschaft am Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie , für weltweite Standards und einheitliche Kriterien. „Als Industriestandort hat NRW nur ​​durch Switching eine Chance, denn das lineare Wirtschaftsmodell funktioniert anderswo auf der Welt billiger.“ Circular Valley ist es jedenfalls gelungen, Innovatoren nach Wuppertal zu holen und das Interesse für die Kreislaufwirtschaft bei ansässigen Unternehmen zu wecken.