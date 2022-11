Wie man auf dem Sekundärmarkt kauft

Taylor Swift nimmt während der MTV Europe Music Awards 2022 am 13. November 2022 in Düsseldorf, Deutschland, eine Auszeichnung auf der Bühne entgegen.

Fans von Taylor Swift haben keine „Love Story“ mit Ticketmaster – und könnten Opfer von Betrügereien werden, wenn sie bei der Suche nach erschwinglichen Konzertkarten nicht aufpassen.

Ticketmaster gab am Donnerstagnachmittag bekannt, dass es die öffentlichen Ticketverkaufspläne für die kommende „The Eras Tour“ des Popstars, ihre erste seit 2018, abgesagt hat -Verkauf für Taylor Swift | The Eras Tour wurde abgesagt“, heißt es auf der Seite sagte in einem Tweet.

Tickets sollten am Freitag, den 18. November um 10:00 Uhr ET an die breite Öffentlichkeit verkauft werden.

Fans haben diese Woche über ein Vorverkaufsangebot für Capital One-Karteninhaber auf Taylor Swift-Tickets zugegriffen; diese Tickets sind nicht mehr verfügbar.

Wenn später nicht mehr Tickets für die breite Öffentlichkeit verfügbar werden, denken Fans möglicherweise, dass es notwendig ist, sich an den „Zweitmarkt“ zu wenden, um einen Sitzplatz zu erhalten – das heißt, von anderen Verkäufern als Ticketmaster. Aber dieser Markt könnte voller Landminen für unvorsichtige Käufer sein, sagten Experten.

„Wenn Sie es eilig haben, Ihre Tickets zu bekommen – was natürlich wegen der Nachfrage der Fall sein wird –, ist es wirklich einfach, einen schnellen Fehler zu machen“, sagte Chris Cobb, Besitzer des historischen Rockclubs Exit/In in Nashville, Tennessee.

Swifties, wie die eingefleischten Fans des Künstlers genannt werden, überschwemmten diese Woche das Internet, um Vorverkaufskarten für „Eras“ zu kaufen.

Die Flut hat am Dienstag die Website von Ticketmaster vorübergehend zum Absturz gebracht und stundenlange Wartezeiten beim Ticketkauf verursacht. Das Chaos führte zu Anrufen von US-Senatoren und dem Generalstaatsanwalt von Tennessee, um die Marktmacht und die Verkaufspraktiken des Ticketverkäufers zu untersuchen.

Ticketmaster nannte die Forderung am Dienstag „historisch beispiellos“. Die Tour 2023, die bisher 52 Termine hat, verkaufte an diesem Tag mehr als 2 Millionen Tickets – ein Tagesrekord.