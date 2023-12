Startpagina Sport Voetbal

van: Luca Hartmann, Marius Epp

In de Hamburger Elbphilharmonie am Samstag, 2. Dezember, werden de groepen voor de Europameisterschaft vrijgegeven. Wie maakt zich druk om die DFB Elf? Die Zeremonie in Live Ticker.

Gruppenauslung voor de Fußball-EM 2024 in Duitsland | Samstag, 18.00 uur

EM-uitgave : „Todesgruppe“ für Duitsland mogelijk

: „Todesgruppe“ für mogelijk Dieser Live-ticker zal dienovereenkomstig worden bijgewerkt.

18.19 uur: Als eerste wordt het officiële EM-Song 2024 gepresenteerd: Interpretatie van de Italiaanse EDM-groep Meduza, de Amerikaans-Amerikaanse Popgroep One Republic en de Amerikaanse zangeres Kim Petras. Wie het Lied hoort, zal niet tevreden zijn.

18.13 uur: Moderator Esther Sedlaczek opende met een toespraak, legde UEFA-Mann Pedro Pinto uit. Als eerste gasten zijn ze allebei een echte voetballegende: Gianluigi Buffon. Der Italianer betritt die Bühne. Er bestaat niet zoiets als een verliesvergoeding, maar uiteindelijk niet. Er zijn nog meer speelspellen in de Gesellschaft. Onder anderen Angelos Charisteas, Brian Laudrup, Sami Khedira en David Silva betreden het podium.

18.05 uur: Die Veranstaltung begint met muziek. Ster-Geiger David Garrett ligt los, het Bundesjugendorchester begleitet ihn. Der Münchner-tenor Jonas Kaufmann zingt.

EM-Auslosung: Dus zie de Gruppen uit – der actieve Stand

Duitsland B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 A4 B4 C4

Verlies van EM-Auslosung

Duitsland, Portugal, Frankrijk, Spanje, België, Engeland Ungarn, Türkei, Österreich, Denemarken, Albanië, Rumänien Nederland, Schottland, Kroatië, Slowakije, Slowakije, Tsjechië Italië, Zwitserland, Servië en drie Playoff Siegers

Update, 18:04 uur: Geïnspireerd door hun vele prominente gasten. Viele Nationaltrainer und Stars mit EM-Vergangenheit – Darunter Luis Figo – sloot zich aan bij de Elbphilharmonie.

Update, 18:01 uur: Jeden Moment begint de Zeremonie zur Gruppenausung der EM 2024. De spannung stigt. Wat geven we om de DFB-Elf?

Update, 17:35 uur: Nu is er geen betere manier om te studeren dan deze – dan wordt het uitgebracht met de EM-release. Wilt u de Engelse Nationalmannschaft in de Gruppe verlaten? Schon jetzt ist duidelijk: Een van de gebeurtenissen in de vorige eeuw kan een verdere catastrofe veroorzaken, zelfs als de Nagelsmann-Elf in de war raakt.

Als Losfeen bisher Sami Khedira, Miroslav Klose, Wesley Sneijder en Gianluigi Buffon heeft gespeeld. Tijdens de avond waren Esther Sedlaczek en Pedro Pinto leiders.

Nagelsmann werd getroffen: EM-Auslosung mit Bundestrainer

Update, 17:01 uur: Over de start van de EM-Auslosung ist der Bundestrainer angekommen: Wie van de DFB van de Deutsche Presse-Agentur (dpa) Het beste van alles is dat Julian Nagelsmann legaal is gevonden in Hamburg. Spontaan, na 36 jaar autorijden en een plezierigere autoreis te hebben gehad, als er geen problemen waren met de sneeuwchaos op de luchthavens van München.

Update, 16:29 uur: Omdat de Bundestrainer tijdens de wintermaanden van de Bondsrepubliek vecht, wordt Fußball-Deutschland overspannen door de Auslosung der EM-Gruppenfase. Na EM in Duitsland begon het in 1988. Na een jaar voor het einde van het jaar moet de BRD-Elf in de halve finales in de Niederländern hebben plaatsgevonden.

In de groepsfase leerden we dat de Duitse Elf van elkaar gescheiden waren als een hele groep die het meest geschikt was voor Italië, Spanje en Denemarken. De achtjarige Sohn von Uli Stielike zog die Lose – ein heute schwer vorellbares Szenario.

Nagelsmann met de auto op weg naar EM-Auslosung

Update, 14:13 uur: Voor Bundestrainer Julian Nagelsmann is zijn benadering van herstel anders. De Flug von München nach Hamburg wurde am Morgen. Deswegen leggen der 36-Jährige die 800 Kilometer nun mit dem Auto zurück. Het zal lang duren voordat de dag aanbreekt vóór de start van de opening om 18.00 uur in Hamburg vóór de aankomst van de DFB na de aankondiging van het Duitse persbureau.

Update, 13:01 uur: Ondertussen begint de groepslancering voor de EM 2024 in Duitsland. De Countdown is begonnen, de spannung is begonnen. Ook de sfeer is bemoedigend, wie de DFB-Beitrag kan zien op X (formeel als Twitter). Heb jij ook alles durven passen?

Bundeskanzler Olaf Scholz kijkt “met een grotere Neugier” naar EM-Auslosung

Update, 11.58 uur: Toen de groepen werden vrijgelaten, voegden ze zich bij Bundeskanzler Olaf Scholz in Hamburg. „Met geweldige nieuwe ervaringen die we in Hamburg kunnen bezoeken, ook in de Elbphilharmonie, zijn de eerste turnaround-aanvragen vrijgegeven. Ik ben gespannen, omdat de teams in de groepsfase elkaar ontmoeten en zich bij ons nationale team zullen voegen, en de bondskanselier zullen zijn tijdens een persconferentie. De Heim-EM solle zu „zu een Heimspiel voor de fans in heel Europa“ werd na de 65 jaar.

Update, 11.08 uur: Ontdek wie EM-Auslosung ohne den Trainer der Deutschen Nationalmannschaft statt is? Julian Nagelsmann is gestrand door de weersituatie op de luchthaven van München, dus je kunt de DFB bezoeken met de hulp van de Kugeln in de Hamburger Elbphilharmonie.

Gruppenauslosung für Heim-EM: Völler hat Wunschgegner

Eerste melding voor 2 december, 7.12 uur: Hamburg – Rudi Völler keek uit naar wraak voor zijn laatste bezoek aan de Hamburger Elbphilharmonie. De DFB Sportdirecteur heeft de verantwoordelijkheid voor de EM-Auslosung (alle informatie over de Ablauf, Groepen en Afvalbeheer) tegelijkertijd met het grote publiek in een rechtszaal.

“Ik zou graag in Turkije in de Oostenrijkse regio willen wonen. De rest is een mannenleven“, aldus de bezoeker tijdens zijn verblijf in het hotel en bij de maartroute voor zijn eigen vakantiehuis voor: „We zullen er altijd van kunnen genieten, met onze toptrainer Julian Nagelsmann en lekker spelen met een goed humeur en speelstijl, vinden Wille und Kampfgeist.”

Julian Nagelsmann vervolgt de EM-Auslosung-tijd. © IMAGO/Thomas Boecker/DFB

Auslosung der EM-Gruppen: “Todesgruppe” voor Deutschland möglich

Maar welke teams zijn door de gastheer besteld? Tijdens de Auslosung (18:00/TV-Infos hier beschikbaar) zal er een “Todesgruppe” zijn met titelverdediger Italië, Erzrivale Niederlande en eben DFB-Schreck Österreich. We konden deelnemen aan de optredens van Groep A in München (14 juni), Stuttgart (19) en Frankfurt (23) en ook betere ervaringen met Albanië, slow play en verdere kwalificaties.

“Het was spannend, maar we zijn niet in de hand”, aldus Nagelsmann en het vers, dat de mens niet wordt beïnvloed door de algehele “acribische voorbereiding” die we hebben. Bei der Ausloung ist der drie Europameister aber nur grund der Gastgeberrolle in Lostopf 1 gesetzt en geht damit eerste de Favoriten Frankreich, Spanje of Engeland aus dem Weg. Ondertussen werden de 24 Mannschaften auf sechs Gruppen verdeeld.

Gruppenauslosung der EM 2024: Wer Ziht sterven verliezen? Sedlaczek modereert

Waar het verlies van de uiteindelijke transformatie ook te zien is, het is nog steeds een mysterie. Bekannt is nur, de ARD-moderator van Esther Sedlaczek en de Portugese UEFA-moderator Pedro Pinto tijdens de Zeremonie-führen. Laut der UEFA werd daarom uitgeroepen tot “elf echte Europese meesters op het podium”.

Het is geschikt voor de muzikale interpretatie. De gasten van de Münchner Tenor Jonas Kaufmann en Star-Geiger David Garrett waren uitgenodigd voor 2100 gasten op het hoge radiostation van de avond. In de Folge der Auslosung begint de tweede fase van de aankoopfase voor de EM-Tickets – alle informatie is hier beschikbaar.

Gespannen? Volg de EM-Auslosung op Samstag vanaf 18 uur hier in Live-Ticker. (epp/SID)