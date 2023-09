Im März 1965 kam Louis Armstrong für eine Reihe von Konzerten in die DDR. Es war eine dicht gedrängte Tournee: Der Jazz-Superstar spielte 17 Shows in neun Tagen in fünf verschiedenen Städten der kommunistischen Deutschen Demokratischen Republik (DDR).

Rund 45.000 Ostdeutsche sahen ihn live mit seiner All-Stars-Band spielen.

Der politische Hintergrund hinter Armstrongs Konzertreihe machte sie zu einem Ereignis, das sowohl „herausragend als auch ambivalent“ war, sagt Paola Malavassi, Co-Kuratorin einer neuen Ausstellung, die das historische Ereignis als Ausgangspunkt nimmt. „Ich habe die Mauer gesehen – Louis Armstrong auf Tournee in der DDR 1965“ ist im Das Minsk zu sehen, einem Kunstmuseum in der ehemaligen ostdeutschen Stadt Potsdam, direkt vor den Toren Berlins.

Paola Malavassi und Jason Moran, Kuratoren der Ausstellung „I’ve Seen the Wall“, die im Museum Das Minsk zu sehen ist Bild: Clemens Porikys

Die ambivalenten Ansichten der DDR zur Jazzmusik

Die Berliner Mauer war weniger als vier Jahre zuvor von der DDR gebaut worden; Ziel des Satellitenstaates der Sowjetunion war es, den „Brain Drain“ gebildeter und qualifizierter Arbeitskräfte vom Osten in den Westen zu stoppen. Inmitten der Propaganda des Kalten Krieges verschärfte die in der DDR regierende Sozialistische Einheitspartei (SED) in den 1950er und 1960er Jahren zunehmend ihre Haltung gegenüber der Popmusik. Ende 1965 enthüllte die Partei während ihrer Plenarsitzung offiziell ihre harte Linie gegen alle kulturellen Erscheinungsformen, die angeblich die „nihilistischen“ und „pornografischen“ Werte des Westens förderten.

Auch Jazz wurde mit Argwohn betrachtet. DDR-Chef Walter Ulbricht soll es als „Affenmusik des Imperialismus“ bezeichnet haben.

Aber auch die Haltung der DDR-Behörden gegenüber dem Musikgenre schwankte in den 1950er- bis 1970er-Jahren, wobei einige Beamte ihre Macht aufgrund ihrer afroamerikanischen Wurzeln als „Volksmusik“ erkannten.

„Satchmo“, wie Armstrong genannt wurde, war von der Deutschen Künstleragentur eingeladen worden, der staatlichen Behörde der DDR, die festlegte, welche ausländischen Musiker in Ostdeutschland auftreten durften und welche ostdeutschen Künstler im Ausland spielen durften.

Ein Symbol der „Freundschaft zwischen den Völkern“

Bei Armstrongs Ankunft in Berlin wurden politisch geprägte Reden gehalten. Der Chef der DDR-Künstleragentur, Ernst Zielke, würdigte den Besuch des afroamerikanischen Musikers als Symbol für Frieden und Sozialismus; Es war ein Fest der Arbeiterklasse und der Freundschaft zwischen den Völkern.

Louis Armstrong kommt 1965 am Ost-Berliner Flughafen an Bild: akg-images/picture-alliance

Andererseits waren die USA auch daran interessiert, Jazzmusiker als „Botschafter des guten Willens“ in die sowjetischen Länder zu schicken.

Die DDR hatte die Durchführung der Armstrong-Konzerte in Sälen mit einer Kapazität von 2.000 bis 3.000 Sitzplätzen zugelassen, aus Angst vor Ausschreitungen jedoch auch die Stasi mit der Überwachung der Konzertbesucher beauftragt.

Man erinnert sich, dass die Tournee der ostdeutschen Jazzszene Auftrieb gegeben hat, wobei das Musikgenre als Symbol der Freiheit diente, wie der Jazzmusiker Jason Moran, Co-Kurator von „I’ve Seen the Wall“, in einem Kommentar feststellte Podcast im Rahmen der Ausstellung veröffentlicht.

„Ich habe die Mauer gesehen“

Der Titel der Ausstellung bezieht sich auf eine Aussage Armstrongs auf einer Pressekonferenz in Ostberlin während der Tournee.

Ein westdeutscher Journalist bat ihn um einen Kommentar zur Berliner Mauer, die die Stadt teilte. In seiner Antwort vermied Armstrong die politische Debatte: „Ich habe die Mauer gesehen … und ich mache mir keine Sorgen um die Mauer … Ich mache mir Sorgen um das Publikum, vor dem ich morgen Abend spielen werde!“

Dann fügte er jedoch hinzu: „Ich kann nicht sagen, was ich sagen möchte, aber wenn Sie es akzeptieren, vergessen Sie den ganzen anderen Schwachsinn.“

Eine Videoinstallation von Jason Moran zeigt sowohl die Pressekonferenz als auch Teile eines der Ostberliner Konzerte Bild: Elizabeth Grenier/DW

Der Dolmetscher lachte nervös und übersetzte Armstrongs Hinweis auf Selbstzensur nicht ins Deutsche, sondern erwähnte lediglich die Verwendung eines „starken Ausdrucks“ durch den Sänger sowie seinen Aufruf, sich auf die Musik zu konzentrieren.

Zielke, der Leiter der Künstleragentur der DDR, schloss das Thema auf der Pressekonferenz prompt mit den Worten ab: „Jedenfalls ist es interessant, dass die einzige politische Frage dieser Art nicht von uns, sondern von einem westlichen Medium kommt. Das nehmen wir mit Freude zur Kenntnis.“ Das.“

Solidarität mit der US-Bürgerrechtsbewegung

Ebenso interessant ist, dass alle bisherigen Fragen ostdeutscher Journalisten, auch wenn sie sich nicht auf die Lage in der DDR bezogen, gleichermaßen politisch waren.

Sie waren vielmehr daran interessiert, Armstrongs Haltung gegenüber der Bürgerrechtsbewegung herauszufinden. Gerade als der einflussreiche Trompeter auf Tournee durch Ostdeutschland war, fanden in den USA die Märsche von Selma nach Montgomery statt. Die gewaltlosen Proteste, die gegen die rassistische Unterdrückung von Afroamerikanern abgehalten wurden, hatten Martin Luther King Jr. als Aushängeschild.

Einige Monate zuvor, im September 1964, hatte King Reden in West- und Ostberlin gehalten. In beiden Teilen der geteilten Stadt trat er für Versöhnung ein; Der Pfarrer und Sozialaktivist verglich auch die Spaltungen zwischen Afroamerikanern und Weißen in den USA und denen zwischen Deutschen, die in kommunistischen und demokratischen Systemen leben.

Kings Betonung ihrer gemeinsamen Kämpfe war für die Ostberliner besonders bewegend – machte aber US-Beamte nervös. Die DDR und die Sowjetunion betonten oft, dass rassistische Gewalt in den USA ein Zeichen für das Scheitern der amerikanischen Gesellschaft sei; Ostdeutsche waren starke Unterstützer der Bürgerrechtsbewegung.

„Ein großer Teil der Kraft unserer Freiheitsbewegung in den Vereinigten Staaten kommt von dieser Musik“, schrieb Martin Luther King in einer anderen Rede, die er 1964 für West-Berlins erstes Jazzfestival schrieb. Hier steht er neben der Berliner Mauer Bild: AP/Picture Alliance

„Ich leiste meinen kleinen Teil“

Auf die Märsche angesprochen, erklärte Armstrong, sein Beitrag zur Bewegung bestehe vielmehr darin, überall in seinem Heimatland aufzutreten und Verbindungen zu seinen weißen Fans aufzubauen, sogar im rassisch getrennten Süden. „Ich leiste nur meinen kleinen Beitrag, was einige von ihnen (die Aktivisten) nicht tun. Aber ich tue es“, sagte er auf der Ost-Berliner Pressekonferenz.

Zu diesem Zeitpunkt war Satchmo etwas verbittert darüber, dass ihm schwarze Amerikaner vorwarfen, er täte nicht genug für die Bürgerrechtsbewegung. Obwohl die Jazz-Ikone die Politik hauptsächlich mied, kritisierte er bekanntermaßen die Untätigkeit der Regierung im Fall Little Rock Nine im Jahr 1957, als neun schwarze Schüler, die an einer ehemals rein weißen Schule in Arkansas eingeschrieben waren, von denjenigen, die gegen die Aufhebung der Rassentrennung protestierten, schrecklich behandelt wurden .

Viele afroamerikanische Aktivisten hatten den Jazz-Superstar verunglimpft, weil er nicht lautstark genug sei, aber wie Kurator Jason Moran anmerkt, kamen sie mit der Zeit zurück und sagten: „Tja, eigentlich war Louis der tiefgründigste Aktivist.“ Sie hatten inzwischen erkannt, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, wie Menschen es schaffen können, „in den Raum zu gelangen, um Veränderungen anzustoßen“.

Und für Moran hat Armstrong genau das getan. Als einer der ersten schwarzen Superstars in den USA und international fand er „den Weg in Räume auf eine Art und Weise, wie es die Menschen auf der Straße nicht tun. Und sie brauchen einander als Gemeinschaft von Aktivisten, um eine Art Veränderung herbeizuführen.“ , mögliche Veränderung.“

„Ich habe die Mauer gesehen. Louis Armstrong auf Tournee in der DDR 1965“ ist zu sehen bei Das Minsk vom 16. September 2023 bis 4. Februar 2024

