Wie Liverpool mit einer mutigen neuen Formation gegen Arsenal antreten könnte, während Jürgen Klopp eine mögliche Verletzungskrise im Mittelfeld meistert

Jürgen Klopp hat angedeutet, die 4-4-2-Formation gegen Arsenal zu verwenden, nachdem Liverpool mit dem neuen System gegen die Rangers erfolgreich war.

Der Chef der Reds gab seine übliche 4-3-3-Aufstellung nach dem Unentschieden in der vergangenen Woche gegen Brighton auf, als er sein Team für den 2: 0-Sieg in der Champions League am Dienstag umstellte.

Getty Die Liverpooler Mannschaft von Jürgen Klopp liegt vor dem Spiel am Sonntag in der Tabelle derzeit elf Punkte hinter Arsenal

Und der deutsche Oberbeleuchter gab in der Pressekonferenz vor dem Spiel am Freitag vor der Reise in die Emirate am Sonntag bekannt, dass er dieselbe Formation verwenden könnte.

Klopp weiß, dass Liverpool, das auf dem neunten Platz liegt, es sich nicht leisten kann, in Nord-London zu verlieren, da Tabellenführer Arsenal sie mit 14 Punkten führen würde.

Er sagte: „Für uns ist es wichtiger, dass wir wieder unberechenbar werden, also brauchen wir auch dafür andere Systeme. 4-4-2… wir können verschiedene Systeme nennen.

„Wir müssen uns entscheiden, welches gegen den nächsten Gegner das Beste für uns ist. Wir müssen unberechenbarer werden.“

Der 55-Jährige fügte hinzu: „Die Mannschaften haben herausgefunden, wie sie gegen uns spielen können, wenn wir nicht in Bestform sind.

„Die Teams haben uns vor Jahren herausgefunden, aber es hat immer noch nicht funktioniert [for them] weil wir außergewöhnlich waren.

SPIELTAG Man City gegen Southampton live: Haaland und Co. kämpfenden Saints bei Etihad gegenüber

verboten Guardiola scherzt, dass Gundogan nach den Kommentaren seiner Frau „in dieser Saison nicht mehr spielen wird“.

Ebenen „Das muss aufhören“ – Liverpools Van Dijk kann die Stiefel von Terry und Ferdinand nicht schnüren

Sterne Jason Sudeikis von Ted Lasso sieht England gegen die USA mit Lionesses-Kapitän Williamson

Autsch England verwandelt Elfmeter nach Bronzetreffer im Gesicht, aber VAR entscheidet keine Rote Karte

Platz Klopp wäre „ein großer Verlust für die Liga“ und muss sich „wie Doctor Who regenerieren“







„Egal welches System wir spielen, es gibt kein System auf der Welt ohne Schwächen. Es geht darum, wie wir auftreten.“

Liverpool steht bereits vor einer Mittelfeldkrise mit Naby Keita und Alex Oxlade-Chamberlain an der Seitenlinie, wobei Klopp kürzlich bestätigte, dass Arthur Melo sich eine Muskelverletzung zugezogen hat.

Und in einem weiteren möglichen Schlag hat das Liverpool Echo berichtet, dass Thiago Alcantara in ihrer letzten Trainingseinheit nicht abgebildet war.

Wobei der spanische Nationalspieler dem Vereinsfotografen natürlich knapp entgangen sein könnte.

Sollte Thiago Alcantara Liverpools Duell gegen Arsenal verpassen, könnte Fabinho in einer 4-4-2-Formation starten

Aber sollte er gegen die Gunners fehlen, würde Fabinho wahrscheinlich an seiner Stelle in die Aufstellung zurückkehren, nachdem er gegen die Rangers auf die Bank gesetzt wurde.

Hier wirft talkSPORT einen Blick darauf, wie Liverpool in der Hauptstadt starten könnte.

Alisson wird seinen Platz zwischen den Pfosten behalten, mit Trent Alexander-Arnold als Rechtsverteidiger und Konstantinos Tsimikas auf der gegenüberliegenden Seite, während Andy Robertson noch nicht fit genug ist.

Virgil van Dijk und Joel Matip werden wahrscheinlich die Innenverteidigerpaarung sein, wobei Fabinho neben Jordan Henderson in der Mitte des Spielfelds spielen sollte, sollte Thiago ausfallen.

Mohamed Salah könnte als rechter Mittelfeldspieler beginnen, während Luis Diaz auf der linken Seite beginnt, während Darwin Nunez und Diogo Jota die Linie anführen.

Jota hat in dieser Saison noch kein Tor erzielt, aber er kann eine außergewöhnliche Bilanz gegen Arsenal vorweisen, nachdem er in den letzten beiden Spielzeiten sieben Tore gegen sie erzielt hat.

So könnte Liverpool aussehen, wenn Thiago fit und bereit ist, gegen die Gunners zu spielen