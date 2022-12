Wie lauten die vollständigen Texte zu „Football’s Coming Home“ und wann haben The Lightning Seeds, Baddiel und Skinner die ikonische England-Hymne veröffentlicht?

England will dieses Jahr zum zweiten Mal Fußball nach Hause bringen, was bedeutet, dass eine ikonische Hymne auf Lautsprechern im ganzen Land in die Warteschlange gestellt wird.

„Three Lions“ wurde erstmals in den späten Neunzigern populär, hat aber seitdem eine neue Heimat als Lied der Wahl für eine neue Generation von England-Fans gefunden.

Nachrichtengruppe Zeitungen Ltd David Baddiel (links) und Frank Skinner (rechts) moderierten die Fußball-Comedy-Show Fantasy Football League

Nachrichtengruppe Zeitungen Ltd „It’s Coming Home“ war eine Linie, die vor über 20 Jahren bereitgestellt wurde

David Baddiel, Frank Skinner und The Lightning Seeds schlossen sich zum ersten Mal zusammen, um zum Sound der Euro 1996 zu werden, nachdem sie im Mai ihren Track veröffentlicht hatten.

Der Titel bezieht sich auf die drei Löwen auf Englands Abzeichen, während die 30-jährige Verletzung im Zusammenhang mit dem Erfolg des Landes bei der Weltmeisterschaft 1966 stand.

Die Melodie wurde als inoffizielle Hymne für die Weltmeisterschaft 1998 neu aufgenommen, fand aber 20 Jahre später bei der Weltmeisterschaft 2018 eine Wiederbelebung.

Seitdem wird es von englischen Fans verwendet, um die Männer von Gareth Southgate von Russland bis zur Euro 2020 und jetzt in Katar anzufeuern.

Anfang des Sommers wurde „Three Lions“ neu geschrieben, um den Euro-Triumph der Lionesses zu feiern, mit neuen Texten, die auf Alessia Russo und ihr spektakuläres Hackentor verweisen.

Eine andere Version wurde Anfang dieser Woche mit einem weihnachtlichen Twist veröffentlicht, aber leider konnte das Remake nicht beeindrucken.

Aber da die Worte für die Weltmeisterschaft der Männer zum Original zurückkehren, hier eine Erinnerung daran, wie man mitsingt …

Getty England-Fans werden diesen Winter auf der Seite von Southgate brüllen

DREI LÖWEN LYRICS

Es kommt nach Hause,

Es kommt nach Hause, es kommt,

Der Fußball kommt nach Hause.

Es kommt nach Hause,

Es kommt nach Hause, es kommt,

Der Fußball kommt nach Hause.

Es kommt nach Hause,

Es kommt nach Hause, es kommt,

Der Fußball kommt nach Hause.

Es kommt nach Hause,

Es kommt nach Hause, es kommt,

Der Fußball kommt nach Hause.

Jeder scheint die Partitur zu kennen,

Sie haben alles schon einmal gesehen,

Sie wissen es einfach, sie sind sich so sicher

Dieses England wird es wegwerfen, es wegblasen

Aber ich weiß, dass sie spielen können.

Denn ich erinnere mich an drei Löwen auf einem Hemd!

Jules Rimet noch strahlend,

Dreißig Jahre Schmerz

Ich habe nie aufgehört zu träumen.

So viele Witze, so viel Hohn,

Aber all diese ‚oh so nah‘

Zermürbe dich durch die Jahre,

Aber ich sehe immer noch diesen Tackle von Moore

Und als Lineker traf,

Bobby schnallt den Ball an

Und Nobby tanzt.

Drei Löwen auf einem Shirt!

Jules Rimet noch strahlend,

Dreißig Jahre Schmerz

Ich habe nie aufgehört zu träumen.

Ich weiß, das war damals, aber es könnte wieder sein..

Es kommt nach Hause,

Es kommt nach Hause, es kommt,

Der Fußball kommt nach Hause.

Es kommt nach Hause,

Es kommt nach Hause, es kommt,

Der Fußball kommt nach Hause.

Es kommt nach Hause,

Es kommt nach Hause, es kommt,

Der Fußball kommt nach Hause.

Es kommt nach Hause,

Es kommt nach Hause, es kommt,

Der Fußball kommt nach Hause.

Drei Löwen auf einem Shirt!

Jules Rimet noch strahlend,

Dreißig Jahre Schmerz

Ich habe nie aufgehört zu träumen.

Drei Löwen auf einem Shirt!

Jules Rimet noch strahlend,

Dreißig Jahre Schmerz

Ich habe nie aufgehört zu träumen.

Drei Löwen auf einem Shirt!

Jules Rimet noch strahlend,

Dreißig Jahre Schmerz

Ich habe nie aufgehört zu träumen.