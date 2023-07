Wie lange warst Du beim FC St. Pauli abwesend? Das ist der Stand der Dinge bei Irvine und Wahl

Der Schock war am Freitagnachmittag groß. Die erste Einheit des FC St. Pauli im Trainingslager in St. Leonhard war gerade einmal 45 Minuten alt, als sich Jackson Irvine seine letzte verletzte Wade schnappte, den Physios klare Signale gab und aufhören musste. Am Samstag erläuterte Trainer Fabian Hürzeler den Zustand des Australiers – und auch der Gesundheitszustand von Hauke ​​Wahl war ein Thema.

Sobald wir am Trainingsgelände ankamen, herrschte Entspannung. Sowohl Irvine als auch Wahl, die beide Einheiten am ersten Tag verpasst hatten, waren vor Ort und nahmen in großem Umfang an der sogenannten Mobilisierung, also dem Aufwärmprogramm, teil. Als der Ball jedoch für die Kollegen aufs Feld ging, trennte sich das Duo und absolvierte eine entspannte Laufeinheit mit Athletiktrainer Frederik Bokelmann.

Irvine und Wahl sollen bald mit dem Training auf St. Pauli beginnen

Doch das war – zumindest im Verhältnis zum Aussie – mehr als befürchtet. „Jacko hat eine kleine Verhärtung an der Wade“, sagte Hürzeler schließlich. Allerdings in der gleichen, nämlich der linken, die ihn in der Sommerpause nach der Verletzung aus dem letzten Saisonspiel gegen den KSC so sehr geplagt hatte. „Es ist nicht die gleiche Verletzung“, betonte der Trainer.

Wahl hingegen wurde im Testspiel gegen Randers am Oberschenkel getroffen. „Es ist nichts Großes“, sagte Hürzeler. Sowohl der Neuzugang aus Kiel als auch der designierte Kapitän würden in den nächsten Tagen wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen, für den Kick gegen Lustenau kommen beide jedoch nicht in Frage: „Es besteht die Chance, dass sie spielen. Aber es ist eher schlecht.“