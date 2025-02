Zusätzlich zu Elektromobilität und vier Zylinder mit geringer Kapazität gibt es auch emotionale Motorkonstruktionen mit starken Sechszylinder unter der Motorhaube in der Volkswagen-Gruppe. Nämlich Amarok V6 TDI und Touareg Hybrid R. Welche nehmen? Hängt von.

Volkswagen ist irgendwie eine Marke für die Menschen (auch wenn die Preise normalerweise nicht beliebt sind), aber es gab einen anderen Volkswagen als heute. Vor dem verkleinerten und elektrischen Trend war einst ein Sechszylinder im stärksten Golf. Es gab Konvertierstücke mit einem V6 mit hoher Kapazität, und dieser Motor befand sich ebenfalls im Passat. Und da war das luxuriöse Phaeton mit acht und zwölf Zylinder.

Und heute? In der Markenwahrnehmung dominieren die ID-Modelle sowie Angebote wie Golf, Passat oder Tiguan und T-ROC mit diesen weniger emotionalen Motoren. Im Allgemeinen fragt man sich, wie lange es sogar Verbrennungsmotoren und vor allem in Volkswagen wünschenswerte Verbrennung gibt.

Wenn Sie sich um Ihren Weg kennen, können Sie das Ford -Manuskript im Amarok -Interieur sofort sehen. (Foto: Volkswagen)

Zumindest können Volkswagen nicht nur Brot- und Butterautos haben. Zum Beispiel gibt es die Jungen und fein, alles rad à la Amarok und Touareg. Und hier verlassen sich die Wolfsburger weiterhin auf sechs Zylinder. Aber welche nehmen, Amarok oder Touareg?

Abgesehen von dem Allradantrieb und der Anzahl der Zylinder, die immer noch eine große Fangemeinde mobilisiert, sieht es mit Verbindungselementen schlank aus. In einem Punkt sind die beiden Angebote sogar diametral entgegengesetzt, aber dies ist gut für die Entscheidung. Im Übrigen erkennen nur Interessenten mit Ford -Kenntnissen an, dass der aktuelle Amarok zusammen mit Ford ein Kooperationsprodukt ist. Die Ausstattung und Anzeige tragen das Ford -Manuskript, während die üppigen Sitze typisch Volkswagen sind. Ist nicht so glamourös wie im Touareg (dazu später mehr), aber es ist bereits klar.

Der Amarok ist bequem, aber manchmal hartnäckig

Sy -Rough -Passagen sind für den Kraxler Amarok kein Problem. (Foto: Volkswagen)

In jedem Fall fehlt dem Amarok den Sitzkomfort nicht, obwohl das Kapitel „Handling und Komfort“ völlig unterschiedlich abgeschlossen ist. Was ist an der Motorisierung und dem Gehäuse oder der gesamten Fahrzeugart zurückzuführen? Lassen Sie das Six-Cyled Ford-Dreieck beginnen. Lesen Sie wirklich, dass die Antriebsrate vom zehnten Zehntel des Zehnten der Zehnwandern zum Ford -Regal kommt. Egal, sniffer-resistent, ja, kultivierter Klang, er liefert, und genau das geht es.

Burschikos wirkt jedoch immer noch die Doppelkabine, die dennoch erschöpft ist, da das stabile Leiter -Gerüst hauptsächlich sozusagen für schwierige Entfernungen (800 Millimeter Wattiefe) entworfen wurde. Mit den erweiterten Rahmenmodi, einschließlich verschiedener unterschiedlicher Barrieren, sind die Fähigkeiten mehr mit rauen Passagen als im gut hergestellten Transport auf einem reibungslosen Asphalt.

Die riesige Abholung ist nicht ganz ohne. Dies gilt insbesondere für Reisen in Parkhäusern. (Foto: Volkswagen)

Die Lenkung gleichgültig, die Wendekreis riesig mit 13 Metern. Ich kontrolliere besser ein Parkhaus mit den kühl aussehenden 2,4-Tonnen-Arbeitern (nicht zuletzt der Riesenradständer von 3,27 Metern macht es sperrig), was dank 600 Newton-Messgeräten leicht 3,5 Tonnen hinter sich und immer noch etwa 1 Tonne darüber hinweg zieht. Dazu schlucken das lange Federtrakt aller Art so mühelos, dass Sie Licht auf Tempowellen werfen können (was in der 30 -Zone schlecht wäre).

Touareg ist Gentleman

Zugegeben, der Touareg kommt nicht zum Coolness -Faktor des 241 -PS -Amaroks, obwohl das Alterungsmodell (im siebten Jahr auf dem Markt) seit der letzten Erfrischung, die auf der Straße definitiv Aufmerksamkeit auf sich ziehen Das beleuchtete Markenlogo am hinteren Deckel zusammen mit dem beleuchteten Volumen ist ein Teil davon. Zu diesem Zweck ist das konservativ-resistente Offroad-Fahrzeug ein ultra-starer Gentleman, der als Alternative für besonders kultivierte Reisen angesehen werden kann.

Schwarze Elemente unterstreichen die sportliche Note des stärksten Touaregs. Er verhält sich jedoch im Fahrprozess ziemlich reibungslos. (Foto: Volkswagen)

Was der aktuelle Touareg im Hinblick auf die ruhige und cremige Fortbewegung tun kann, liegt definitiv im Bereich dessen, was der ungleiche edle Phaeton einst geführt hat. Im 4,90-Meter-SUV sitzen Sie nicht nur bequem in Ihren Sesseln. Auch bei Autobahntempos, die über die Geschwindigkeitsgeschwindigkeit hinausgehen, gibt es auch Ruhe. Und der Hybrid wurde in der R -Version (462 PS -Systemleistung und 700 Newton -Meter Drehmoment) ziemlich ängstlich erreicht. Es benötigt nur 5,1 Sekunden bis zu 100 km/h – Höchstgeschwindigkeit 250 km/h. Im Gegensatz dazu ist der Amarok eine Wanderdüne mit 8,8 Sekunden und 190 Dingen. Das Gelände fühlt sich nicht sportlich, aber höchstens sanft. Etikett Betrug? Schließlich klingt „Touareg R“ rau. Keiner.

Verrückter Weg, weder die Lenkung der Hinterachse noch eine schwankende Kompensation können im Konfigurator für das „R“ ausgewählt werden, aber die adaptive Luftaufhängung ist Standard. Andererseits ermutigt ihn der 2,5-Tonnen nicht, es um die Ecken, insbesondere die Basis zu werfen. Er fährt in jeder Hinsicht, aber vor allem kann dieses Adjektiv auf den Antriebszug angewendet werden. Immerhin muss der 340-PS-Drei-Liter-Sechszylinder-Benzin und ein Elektromotor von 136 PS über eine Achtgang-Automatik zusammengeführt werden. Es gibt bereits viel Potenzial für Zugkraftunterbrechungen. Aber nicht passiert, die riesigen handelt zuversichtlich. Und das mit Sonorer zu Korse Soundscape, wenn das komplette Geschwindigkeitsband verwendet wird.

Vor allem schaut sich das rot beleuchtete Logo den Touareg an. (Foto: Volkswagen)

Zu diesem Zeitpunkt wird natürlich auch über den elektrischen Teil gesprochen. Oder vielleicht nicht? Da es sich um einen halbherzigen Plug-in-Hybrid für die heutigen Bedingungen handelt, wird in kürzester Zeit die ca. 18 kWh der Brutto-Batteriekapazität aufgebaut. Schließlich wandert die Stromversorgung durch den gesamten Strang einschließlich eines Verteilungsgeräts. Der mächtige Touareg kommt zu 135 Dingen, aber in der Praxis fährt es kaum 50 Kilometer. Es gibt heute mehr. Die Tatsache, dass im älteren Elektropaket keine DC -Funktion für Schnelllast implementiert wurde, kann aufgehoben werden.

Der riesige Bildschirm im Touareg beeindruckte

Auf dem Bild nicht so leicht zu erkennen, aber in Wirklichkeit ist der zentrale Bildschirm wirklich riesig (fast 40 Zentimeter diagonal). (Foto: Volkswagen)

Am Ende ist der Touareg ein ziemlich geräumiger Tourer. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum es Spaß macht, links in der ersten Reihe zu hockern. Die übergroße Anzeige in der Mittelkonsole (wie eine lange Zeit bei BMW) verschmilzt mit dem Instrumentencluster – wir sprechen von einem einzelnen Monitor -Komplex. Im Übrigen läuft das gleiche Betriebssystem hier wie jetzt auf ID, Tiguan und Co. – nur dass die Menüs aufgrund der Bildschirmgröße viel expansiver sind. Und das macht die bereits intuitive Benutzerstruktur im Griff noch angenehmer.

Ein paar verstreute physische Schlüssel ergänzen die Kommandozentrale. Die Drehsteuerungen sind lustig – nicht nur für den Fahrmodus verantwortlich, sondern auch den Fahrzeugpegel anpassen. Schön, an der Ampel zu spielen (Sie können den Touareg auf diese Weise anheben und wieder senken). Übrigens bekräftigen fast 1.700 Liter Gepäckabteil und 3,5 Tonnen Anhängerlast auch den Versorgungswertfaktor eines TOUAREG.

Mit Amarok V6 TDI und Touareg R (V6 TSI) bietet das Volkswagen Portfolio zwei emotionale Topmodelle – in einer völlig anderen Positionierung. Für die 5,35 Meter lange Abholung müssen Sie ein Fan sein, dass das hartnäckige Auto-Auto (die andere Hälfte ein Van ist), wenn sich die Lenkung unterhält und so bedeutet, dass sie sich in unbefestigtem Gelände befinden. Trotzdem hat das Top -Modell ein dauerhaftes Allradantrieb.

Der glatte Touareg hingegen gibt dem unauffälligen Kandidaten, den jeder problemlos spielen kann, ohne den Umgang mit einem Verlust zu spielen. Beide sind unglaubliche Arbeitsbelastungen, wenn sie sein muss. Schließlich ist das unangenehmste Kapitel, die Preisrichtlinie, behandelt. Mindestens 50.444 Euro werden für einen Basis -Amarok fällig, während der Kandidat, der hier als V6 TDI Aventura beginnt, 74.799 Euro kostet. Touareg -Kunden können nur müde darüber lächeln: Als „R“ müssen sie eine riesige 100.280 Euro auf den Händler übertragen. Es ist billiger, weil die Serie von 73.765 Euro beginnt. So kann Volkswagen nicht nur Leute, sondern auch wahre Luxus.