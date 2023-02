Die Verletzung von Silva sorgte voor een bruch in het spel van de gast, Tottenham hing fan en immer besser in de Partie. Kurz vor der Pause sah dann auch noch Hakim Ziyech nach einer Rudelbildung die Rote Karte und hatte Glück, dass der Schiedsrichter die door uw vertretbare Entscheidung nach Ansicht der Szene, in der Ziyech Gegenspieler Emerson Royal am Hals wegschubste en dabei auch im Gesicht traf, maar noch zurücknahm.

Kurz nach de Seitenwechsel gabs dann aber maar die eiskalte Dusche für Chelsea: nach handstoppten 13 Sekunden nach Wiederanpfiff bracht Oliver Skipp de Hausherren met 1:0 in Führung. In der 82. Minutemachte Harry Kane dann mit dem 2:0 den Sack zo.

Die einzige Hoffnung, die Saison noch irgendwie zu retten, blijft voor Chelsea in de Champions League. Das Achtelfinale-Hinspiel in Dortmund hebben de Blues bereits met 1:0 verloren, en de katastrofale Zustands der Mannschaft wäre in Weiterkommen een faustdicke Überraschung. Ben 7.3. steht das Rückspiel tegen den BVB een; gut möglich, dass Cheftrainer Graham Potter bis dahin nicht mehr im Amt ist.