Israel ist eine von nur neun globalen Atommächten und verfügt über eines der fortschrittlichsten und vernetztesten Luftverteidigungssysteme der Welt. Israels „Iron Dome“ ist seit Jahren weitgehend erfolgreich bei der Abwehr von Luftangriffen der Hamas.

Doch am 7. Oktober gelang es der Hamas – einer islamistischen militanten Gruppe und faktischen Regierungsbehörde in Gaza, die von der EU, den USA, Deutschland und anderen Regierungen als Terrororganisation eingestuft wird –, diese Verteidigungsanlagen zu überwältigen und mehr als 2.000 Raketen auf Israel abzufeuern aus dem Gazastreifen.

Wie sammelte die Hamas die Ressourcen für einen solch raffinierten Angriff gegen eines der am besten vorbereiteten Militärs der Welt? Laut Analysten spielten Kryptowährungen eine bedeutende Rolle.

Millionen an Krypto-Finanzierung

Als ausgewiesene Terrororganisation drohen der Hamas Sanktionen und der Ausschluss aus dem internationalen Bankensystem. Globale Finanzierungsmaßnahmen zur Terrorismusbekämpfung richten sich nach allen Spendenbeschaffungsversuchen der Gruppe. Dennoch zeigen Berichte, dass die Hamas in den Jahren vor dem jüngsten brutalen Angriff der Terrororganisation auf Israel erhebliche Mittel in Form von Kryptowährungen erhalten hat.

Die Hamas und ihr militärischer Flügel, hier abgebildet, werden von weiten Teilen des Westens als Terrororganisationen betrachtet und als solche sanktioniert Bild: Majdi Fathi/APA Images/ZUMA Press Wire/Picture Alliance

Nach Angaben des in Tel Aviv ansässigen Kryptoanalyse- und Softwareunternehmens BitOK erhielt die Hamas zwischen August 2021 und Juni 2023 41 Millionen US-Dollar (39 Millionen Euro). Nach Angaben des in London ansässigen Kryptoforschers Elliptic erhielt der Palästinensische Islamische Dschihad (PIJ), dessen Militante sich bei der Durchführung des Angriffs der Hamas anschlossen, weitere 93 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen.

Laut einer Elliptic-Analyse haben auch die Al-Qassam-Brigaden, der militärische Flügel der Hamas, Kryptowährungstransfers in Millionenhöhe erhalten. Diese Transfers erfolgten in Form von Bitcoin, dem Stablecoin Tether und anderen Krypto-Assets, darunter Dogecoin, eine bei Elon Musk beliebte Kryptowährung, die ursprünglich als Scherz erfunden wurde.

Einige dieser Gruppen seien sogar am Krypto-Mining beteiligt, sagt Elliptic, wodurch sie mehr Geld mit der grundlegenden Wartung von Kryptowährungsnetzwerken verdienen könnten.

Sanktionslücke Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Krypto ermöglicht es Spendern, Sanktionen zu umgehen

Unter der Herrschaft der Hamas erlebte Gaza eine starke wirtschaftliche Isolation von vielen Ländern. Blockaden mit den Nachbarn Israel und Ägypten haben den Waren- und Personenverkehr eingeschränkt.

Trotz dieser Einschränkungen, US-Magazin Forbes bezeichnete die Hamas im Jahr 2014 als eine der reichsten Terrorgruppen der Welt, als ihr Jahresumsatz auf bis zu 1 Milliarde US-Dollar geschätzt wurde. Diese stammten aus Steuern und Gebühren sowie finanziellen Zuwendungen und Spenden. Ein Großteil der Mittel für die Hamas stammt von Auswanderern oder privaten Spendern in der Golfregion.

Der Iran gilt als einer der prominentesten Geldgeber der Hamas. Nach Angaben des US-Außenministeriums stellt die Macht im Nahen Osten der Hamas und anderen palästinensischen Terrorgruppen jährlich rund 100 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Auch Katar und die Türkei haben die Hamas finanziell unterstützt.

Kryptowährungen haben es Hamas-Anhängern in Gebieten, die der Gruppe feindlich gesinnt sind, erleichtert, Sanktionen zu umgehen. Bereits 2019 forderten die Al-Qassam-Brigaden ihre Unterstützer auf ihrem Social-Media-Kanal Telegram auf, Bitcoin zu senden.

„Die Realität des Dschihad ist der Aufwand an Mühe und Energie, und Geld ist das Rückgrat des Krieges“, schrieb die Hamas in einem Beitrag und fügte eine Wallet-Adresse bei, die in diesem Jahr etwa 30.000 US-Dollar in Bitcoin erhielt.

Die Hamas führte einen Überraschungsangriff auf Israel durch, obwohl das Land über eines der am besten vorbereiteten Militärs der Welt verfügt Bild: Ilia Yefimovich/dpa/picture Alliance

Zahlungen unter Druck der Behörden

Im April 2023 gab die Gruppe jedoch bekannt, dass sie ihre Bitcoin-Spendenaktionen einstellen werde. Dies sei auf eine „Verdoppelung der feindseligen Anstrengungen gegen jeden zurückzuführen, der versucht, den Widerstand durch diese Währung zu unterstützen“, hieß es auf Telegram.

Kryptowährung ist immer noch bei weitem nicht die größte Finanzierungsquelle für den Terrorismus, aber es besteht ein wachsender Fokus darauf, diesen Kanal zur Hamas abzuschneiden.

Nach dem Angriff vom 7. Oktober gaben die israelischen Behörden bekannt, dass sie mehrere mit der Hamas verbundene Kryptowährungskonten eingefroren hätten, und sagten, die Gruppe habe einen weiteren Spendenaufruf in den sozialen Medien organisiert.

„Die Cyber-Einheit der Polizei und das Verteidigungsministerium haben mit Unterstützung der Krypto-Börse Binance sofort Maßnahmen ergriffen, um diese Konten zu lokalisieren und einzufrieren, um die Gelder an die Staatskasse umzuleiten“, heißt es in einer Polizeierklärung.

Binance ist die weltweit größte Kryptowährungsbörse. Während sie mit den israelischen Behörden zusammenarbeitet, steht die Börse selbst unter Beobachtung, weil sie eine indirekte, aber wichtige Rolle bei der Finanzierung des Terrorismus gespielt hat. Berichten der Hamas zufolge haben die Behörden in den letzten Jahren versucht, Kryptowährungen zu beschlagnahmen, die auf Dutzenden mit der Hamas verbundenen Binance-Konten gespeichert waren Wallstreet Journal. Auch das US-Justizministerium untersucht die Krypto-Börse wegen Versäumnissen, Geldwäsche zu verhindern.

Was ist Kryptowährung? Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Die Untersuchung von Binance bringt kriminelle Aktivitäten zum Vorschein

Interne Binance-Mitteilungen, die im Gerichtsverfahren aufgedeckt wurden, deuten darauf hin, dass Binance zwar möglicherweise nicht nach kriminellen Kunden sucht, diesen Kundenstamm jedoch kennt und toleriert.

In einem internen Austausch schrieb der frühere Compliance-Chef Samuel Lim, dass Terroristen normalerweise kleine Summen verschicken, da große Summen Geldwäsche darstellen würden.

„Für 600 Dollar kann man kein AK 47 (Sturmgewehr) kaufen“, antwortet ein Kollege. Binance reagierte nicht auf die Bitte der DW um einen Kommentar.

Die Vereinten Nationen schätzen, dass Kryptowährungen 20 % der weltweiten Terrorismusfinanzierung ausmachen. Die jüngste Beschlagnahme der Hamas-Konten hat die Prüfung von Kryptowährungen erneut auf den Prüfstand gestellt. Kritiker sagen, Krypto sei das perfekte Finanzierungsinstrument für Kriminelle, da die Zahlungen schwer nachzuverfolgen seien und Finanzvorschriften umgangen werden könnten.

„Es ist alarmierend und sollte ein Weckruf für Gesetzgeber und Regulierungsbehörden sein, dass mit der Hamas verbundene digitale Geldbörsen Kryptowährungen in Millionenhöhe erhalten haben“, schrieb US-Senatorin Elizabeth Warren auf X, ehemals Twitter. „Krypto ist die nicht ganz so geheime Finanzwaffe, die Terrororganisationen wie Hamas, chinesische Fentanyl-Netzwerke und Nordkoreas Raketenprogramm finanziert.“

Herausgegeben von: Uwe Heßler