Wie komme ich aus meinem Pandemie-Trott heraus? Michelle Obama mischt sich ein: NPR

Foto von Yiu Yu Hoi/Getty; Collage von NPR

Brauchen Sie einen wirklich guten Rat? Suchen Sie nicht weiter als Liebes Lebenskit. In jeder Folge stellen wir einem Experten eine Ihrer drängendsten Fragen. Diese Frage wurde von der ehemaligen First Lady Michelle Obama, Autorin der neuen Memoiren, beantwortet. Das Licht, das wir tragen: Überwindung in unsicheren Zeiten. Dieses Gespräch wurde aus Gründen der Länge und Klarheit bearbeitet.

Liebes Lebenskit, Nachdem ich sieben Jahre im Ruhestand war, fühle ich mich verloren. Ich habe keine Ahnung, wohin ich will oder wie ich dorthin komme. COVID hat zur Isolation und Distanz beigetragen. Ich möchte freiwillig helfen, möchte aber auch neue Leute kennenlernen und weiß nicht, wo ich anfangen soll. -Nach der Richtung fragen

Bildunterschrift umschalten Foto von Mito Habe Evans/NPR; Collage von NPR

Das ist eine gute Frage. Viele Menschen fühlen sich heutzutage isoliert und getrennt. Meine Empfehlung ist, klein anzufangen und mutig genug zu sein, deine Komfortzone zu verlassen.

Neue Freunde zu finden ist interessanterweise eines der schwierigsten Dinge, die wir uns selbst stellen – und viele Leute mögen das Gefühl der Zurückweisung nicht. Aber die einzige Möglichkeit, neue Freunde zu finden, besteht darin, aus dem Haus zu gehen, Aktivitäten, Organisationen und Dinge zu finden, die Ihnen wichtig sind. Beginnen Sie mit Ihrer Leidenschaft. Es ist mir egal, ob es Stricken ist – etwas, das ich während der Quarantäne aufgenommen habe – oder ob es Sport treibt oder sich in einer religiösen Gemeinschaft engagiert.

Du musst die Hausaufgaben machen. Und es beginnt damit, nach innen zu schauen, um herauszufinden: Was interessiert Sie? Was willst du lernen? Was möchten Sie tun? Dann musst du dich anmelden. Gehen Sie auf die Straße, engagieren Sie sich in der Welt, gehen Sie auf jemanden zu, sagen Sie Hallo, laden Sie jemanden zum Mittagessen ein. Es sind Kleinigkeiten.

In dieser Ära der sozialen Medien haben wir uns angewöhnt, echte Freunde zu finden. Es ist unbequem, aber es ist die einzige Möglichkeit, es zu tun. Und glauben Sie mir, Sie werden sich besser fühlen, wenn Sie eine Gemeinschaft um sich haben. Gehen Sie also ein Risiko ein.

