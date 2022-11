Wie Ketten wie McDonald’s und Mom and Pops mit der Inflation fertig werden

Kunden in einem McDonald’s-Restaurant

Aaron Allen, Gründer und CEO der Restaurantberatung Aaron Allen & Associates, verglich Restaurantketten mit Öltankern und Unabhängige mit Schnellbooten. Ketten haben größere Budgets, eine breitere Skala und andere Werkzeuge wie fortschrittliche Technologie. Aber sie sind auch oft träge und in Bürokratie verstrickt.

Die Preise für Lebensmittel, die außer Haus konsumiert werden, sind in den letzten 12 Monaten laut Bureau of Labor Statistics im Oktober um 8,6 % gestiegen, da Restaurants die Menüpreise erhöhen, um die steigenden Kosten für Zutaten, Arbeit und sogar Energie zu bewältigen.

Die Verbraucher haben den Druck auf ihr Budget gespürt und ihre Restaurantbesuche in den letzten Monaten eingeschränkt. Laut dem Branchen-Tracker Black Box Intelligence ist der monatliche Restaurant-Traffic im selben Geschäft im Vergleich zum Vorjahreszeitraum seit acht Monaten in Folge geschrumpft. Als Reaktion auf diesen Rückgang arbeiten sowohl Ketten als auch unabhängige Restaurants daran, den Kostenfaktor anzugehen, ohne die Gäste vor den Kopf zu stoßen.

Wenn es um Inflation geht, mögen Restaurantgiganten MC Donalds und Starbucks einige offensichtliche Vorteile gegenüber unabhängigen Burgerläden und Cafés haben. Ihre enorme Größe hilft den Ketten, die Preise beim Kauf von Zutaten von Lieferanten frühzeitig festzulegen, und sie können oft Druck ausüben, um günstigere Verträge zu erhalten.

„Wenn Sie eine Kette sind, haben Sie die Macht, Verhandlungsstärke und Einfluss auf Lieferanten zu haben, und genau das passiert“, sagte Allen. „Unabhängige haben nicht viel Spielraum, um den Lieferanten zu wechseln, außer für Dinge, die nicht zum Kerngeschäft gehören.“

Von den mehr als 843.000 Restaurants, Imbisswagen und Geisterküchen in den Vereinigten Staaten gehören laut dem Lebensmittelanalyseunternehmen Datassential etwa 37 % zu Ketten mit mehr als neun Standorten.

Nudeln & Co , das über mehr als 450 Standorte verfügt, hat kürzlich einen Vertrag über seine Hühnerversorgung für 2023 unterzeichnet. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Vertrag ihm helfen wird, etwa 2 % im Vergleich zu seiner Marge für die Herstellungskosten des dritten Quartals einzusparen.

„Wenn Sie sich alle Unterbrechungen in der Lieferkettenumgebung ansehen, wollen die Anbieter ein gewisses Maß an Gewissheit in Bezug auf die Einkaufsmengen, nicht nur den Preis“, sagte Dave Boennighausen, CEO von Noodles.

Da Ketten größere Bestellungen aufgeben, priorisieren Lieferanten ihre Bestellungen normalerweise gegenüber denen für unabhängige Restaurants. Adam Rosenblum, Küchenchef und Besitzer von Causwells und Red Window in San Francisco, sagte, die Unsicherheit bei der Sicherung von Zutaten habe ihn veranlasst, zwei- oder dreimal so viel zu kaufen, wie er normalerweise kaufen würde, wenn sie verfügbar sind. Und das Tragen dieser höheren Lagerbestände übt mehr Druck auf seine hauchdünnen Gewinnmargen aus.

„Ich habe nicht die Kaufkraft, ich kann meine Preise nicht jährlich festlegen, und ich gehe einfach nicht genug Produkte durch, um für einige der größeren Unternehmen von Bedeutung zu sein“, sagte Rosenblum.

In Großbritannien und anderen europäischen Märkten, die eine noch höhere Inflation als in den USA erlebt haben, haben große Franchisegeber erklärt, dass sie Betreibern, die mit höheren Kosten zu kämpfen haben, finanzielle Unterstützung gewähren. Zum Beispiel, MC Donalds Führungskräfte sagten Ende Oktober, dass der Fast-Food-Riese europäischen Franchisenehmern, die sie benötigen, „gezielte und vorübergehende Unterstützung“ anbieten könnte.

Unabhängige Betreiber haben nicht den gleichen Luxus. Kate Bruce, Besitzerin von The Buttery Bar in Brooklyn, sagte, sie habe mit höheren Kosten für alles zu kämpfen, von Arbeit über Speiseöl bis hin zu Energie.

„Es ist heutzutage teuer, ein Restaurant zu führen, und unseres ist klein. Diese Kosten spielen also eine Rolle, und alles ist sehr eng“, sagte sie.