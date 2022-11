Wie Katar schließlich Gastgeber der Weltmeisterschaft wurde

CNN

Da gerade die Weltmeisterschaft in Katar stattfindet, fragen sich viele, wie es zu diesem Moment kam – dass eine winzige Golfnation mit wenig Fußballgeschichte schließlich Gastgeber des größten Events war, das der Sport zu bieten hat.

Katar war zuvor noch nie bei einem WM-Turnier aufgetreten – geschweige denn, es ausgetragen zu haben – und verlor am Sonntag als erstes Gastgeberland das Eröffnungsspiel des Turniers mit einer 0:2-Niederlage gegen Ecuador.

Das WM-Debüt des Landes dauerte 12 Jahre, eine Zeit, in der Katars Gastgeberstatus innerhalb der Fußballgemeinschaft und darüber hinaus für Kontroversen gesorgt hat.

Als Katar 2010 zum Gastgeber der Weltmeisterschaft 2022 ernannt wurde, wurde es vor Bewerbungen aus den Vereinigten Staaten, Südkorea, Japan und Australien ausgewählt.

Während des Bewerbungsverfahrens stieß es auf mehrere Hindernisse, da der Fußballverband FIFA in technischen Berichten Bedenken äußerte. Dazu gehörten die fehlende Infrastruktur und die extreme Hitze in der Region im Sommer, wenn traditionell Weltcup-Turniere ausgetragen werden.

Tatsächlich gingen die Berichte sogar so weit, Katars Bewerbung als „hohes Risiko“ zu bezeichnen, aber das Land gewann nichtsdestotrotz mit 14 Stimmen gegenüber den acht der USA in der letzten Abstimmungsrunde.

Damals versprach Katar, als erstes Land der Region die Welt „stolz auf den Nahen Osten“ zu machen, das das Turnier ausrichtet, während der damalige FIFA-Präsident Sepp Blatter die Aussicht begrüßte, dass das Vorzeige-Event des Fußballs in „neue Länder“ gehen würde.

„Ich bin ein glücklicher Präsident, wenn wir über die Entwicklung des Fußballs sprechen“, sagte er.

Zwölf Jahre später ist Blatter kritischer.

Anfang dieses Monats sagte er der Schweizer Zeitung Tages Anzeiger: „Katar ist ein Fehler … die Wahl war schlecht.

„Es ist ein zu kleines Land. Fußball und die WM sind dafür zu groß.“

Blatter sagte, die FIFA habe die Kriterien zur Auswahl der Gastgeberländer im Jahr 2012 angesichts der Bedenken hinsichtlich der Arbeitsbedingungen auf Turnierbaustellen in Katar geändert.

„Soziales und Menschenrechte werden seitdem berücksichtigt“, sagte er.

Mit einer Bevölkerung von drei Millionen, die kleiner ist als die von Connecticut, hat Katar in Vorbereitung auf das Turnier 2022 Milliarden in seine Fußballinfrastruktur investiert.

Aber die Frage, wie Katar das Recht erhalten hat, die Weltmeisterschaft auszurichten, geht weiter.

Noch im März 2020 behauptete das US-Justizministerium, dass im Rahmen des Abstimmungsprozesses zur Wahl Russlands und Katars als Ausrichter des Turniers für die Veranstaltungen 2018 und 2022 Bestechungsgelder von hochrangigen Beamten angenommen wurden – Behauptungen, russische Beamte bestritten und katarische Beamte riefen „ falsch“ in einer Erklärung gegenüber CNN.

Das DOJ untersucht seit Jahren Korruptionsvorwürfe im internationalen Fußball, darunter auch die FIFA. Bis heute gab es mehr als zwei Dutzend Verurteilungen und einige Verfahren laufen noch.

In einer Erklärung der FIFA vom April 2020 hieß es, sie „unterstütze alle Ermittlungen zu mutmaßlichen kriminellen Handlungen in Bezug auf nationale oder internationale Fußballwettbewerbe und werde den Strafverfolgungsbeamten, die solche Angelegenheiten untersuchen, weiterhin uneingeschränkt zusammenarbeiten.

„Die FIFA verfolgt diese Ermittlungen und alle damit verbundenen Entwicklungen in den laufenden Rechtsverfahren in den Vereinigten Staaten und anderen Teilen der Welt genau.

„Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die FIFA selbst Opferstatus in den US-Strafverfahren erhalten hat und hochrangige FIFA-Funktionäre in regelmäßigem Kontakt mit dem US-Justizministerium stehen.“

Der FIFA wurde von US-Staatsanwälten der Status eines Opfers zuerkannt, da sie der Ansicht waren, dass der Weltfussballverband von einer Reihe korrupter Personen beinahe entführt worden wäre.

Auch Katars Menschenrechtsbilanz stand vor der Weltmeisterschaft im Rampenlicht, insbesondere in Bezug auf das Wohlergehen von Wanderarbeitnehmern.

Angesichts der minimalen Infrastruktur, über die Katar zum Zeitpunkt der Vergabe der Austragungsrechte für die Weltmeisterschaft verfügte, wurden vor dem Turnier sieben neue Stadien sowie neue Hotels und Erweiterungen des Flughafens, des Schienennetzes und der Autobahnen des Landes errichtet.

Das hat laut Amnesty International zu einer Abhängigkeit von den Wanderarbeitern Katars geführt, die 90 % der Gesamtbelegschaft ausmachen.

Seit 2010 sind viele Arbeitsmigranten mit verspäteten oder unbezahlten Löhnen, Zwangsarbeit, langen Arbeitszeiten bei heißem Wetter, Einschüchterungen durch Arbeitgeber und der Unfähigkeit, ihren Arbeitsplatz zu verlassen, aufgrund des Sponsoring-Systems des Landes konfrontiert, haben Menschenrechtsorganisationen festgestellt.

Das Oberste Komitee für Lieferung und Vermächtnis (SC) von Katar sagte jedoch, dass die Gesundheit, Sicherheit und Würde „aller Arbeiter, die in unseren Projekten beschäftigt sind, standhaft geblieben sind“, wobei „erhebliche Verbesserungen“ in Bezug auf die Arbeitnehmerrechte vorgenommen wurden.

FIFA-Präsident Gianni Infantino sagte gegenüber Amanda Davies von CNN Sport, er habe eine „große Entwicklung“ bei den Arbeitsreformen in Katar gesehen, und die Internationale Arbeitsorganisation habe Reformen wie einen nicht diskriminierenden Mindestlohn festgestellt, die Katar als erstes Unternehmen in der Region eingeführt habe.

Unterdessen wurde auch die staatlich unterstützte Diskriminierung von LGBTQ-Personen in Katar in den Jahren vor der Weltmeisterschaft kritisiert.

Sex zwischen Männern ist illegal und kann im Land mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft werden, und ein Bericht von Human Rights Watch, der letzten Monat veröffentlicht wurde, dokumentierte noch im September Fälle, in denen katarische Sicherheitskräfte willkürlich LGBT-Personen verhafteten und sie „krank machten“. -Behandlung in der Haft.“

Eine Erklärung, die im Namen des SC an CNN gesendet wurde, besagte, dass er sich für eine „inklusive und diskriminierungsfreie“ Weltmeisterschaft einsetzt, und wies auf die Tatsache hin, dass das Land seit seiner Vergabe Hunderte von internationalen und regionalen Sportveranstaltungen ausgerichtet habe WM 2010.

„Es gab nie ein Problem und jede Veranstaltung wurde sicher durchgeführt“, heißt es in der Erklärung.

„Jeder ist in Katar willkommen, aber wir sind ein konservatives Land und jede öffentliche Zuneigungsbekundung, unabhängig von ihrer Orientierung, ist verpönt. Wir bitten die Menschen einfach, unsere Kultur zu respektieren.“

Das vielleicht offensichtlichste Zeichen dafür, dass sich diese Weltmeisterschaft von den meisten anderen unterscheidet, war die Entscheidung, sie im November und Dezember auszurichten, anstatt wie üblich im Juni und Juli.

Die brütende Hitze während der Sommermonate in Katar hat den Wechsel erforderlich gemacht, obwohl die Temperaturen später in dieser Woche noch über 30 Grad Celsius (86 Grad Fahrenheit) steigen sollen.

Andere Änderungen an der Organisation des Turniers wurden eher in letzter Minute vorgenommen.

Am Freitag kündigte die FIFA an, dass in den Stadien kein Alkohol verkauft werde, und am Montag wurden Kapitäne aus sieben Ländern gewarnt, dass sie gelbe Karten erhalten würden, wenn sie Armbänder tragen, die für Inklusion werben und gegen Diskriminierung sind.

Die FIFA gab am Montag zuvor bekannt, dass sie ihre „No Discrimination“-Kampagne – die auch eine spezielle Armbinde hat – vorgezogen hat, und fügte hinzu, dass „alle 32 Kapitäne die Möglichkeit haben werden, diese Armbinde während der Weltmeisterschaft zu tragen“.

Das Ausrüstungsreglement der FIFA besagt, dass „bei FIFA-Endrunden der Kapitän jeder Mannschaft die von der FIFA bereitgestellte Kapitänsbinde tragen muss“.

Die Zeit wird zeigen, was das Vermächtnis dieser Weltmeisterschaft sein wird, aber wenn man sich die letzten Tage, Monate und Jahre ansieht, wird es wahrscheinlich kompliziert und kontrovers sein.