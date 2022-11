Wie Katar die Weltmeisterschaft gewann – POLITICO

Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Von künstlicher Intelligenz geäußert.

Es spielt keine Rolle, ob Brasilien oder Argentinien oder jemand anderes im nächsten Monat den Pokal in die Höhe hebt, Katar hat bereits die Weltmeisterschaft gewonnen.

Trotz mehr als einem Jahrzehnt kritischer Berichterstattung – die sich zunächst auf Bestechung und Korruption im Bewerbungsverfahren konzentrierte und dann Katars rückständige Arbeits- und Menschenrechtsgesetze hervorhob – ist die Golf-Petromonarchie aus einer konkurrenzlosen Nation stärker denn je hervorgegangen -Bauprojekt.

Die Weltmeisterschaft, die am Sonntag beginnt, hat dazu beigetragen, Katars Entwicklung zu beschleunigen, den Bau von High-End-Stadien, glänzenden Einkaufszentren, Fünf-Sterne-Hotels und einem Weltklasse-Flughafen voranzutreiben – und es ermöglicht, sowohl geopolitischen als auch sportlichen Einfluss auszuüben.

Und ungeachtet der Menschenrechtsreaktionen hat das Turnier einige der ranghöchsten Politiker des Westens an seiner Seite.

Emmanuel Macron schloss sich am Donnerstag dem Chor der Politiker an, die die Menschen aufforderten, Katar zu schonen, und sagte, dass „Sport nicht politisiert werden sollte“. Der französische Präsident wiederholte Anfang dieses Monats einen viel kritisierten FIFA-Brief, in dem Präsident Gianni Infantino die WM-Teams aufforderte, beim Fußball zu bleiben und keine moralischen Lektionen zu erteilen.

Weit davon entfernt, ein diplomatisches Abwehrmittel zu sein, wird die umstrittene Weltmeisterschaft stattdessen zahlreiche hochrangige westliche Offizielle willkommen heißen. Wie POLITICO erstmals berichtete, wird US-Außenminister Antony Blinken am Montag dem Spiel USA vs. Wales beiwohnen. Belgiens Außenministerin Hadja Lahbib wird die Red Devils unterstützen. Auch ihr britischer Amtskollege James Cleverly reist nach Doha.

Katar steht seit langem wegen seines brutalen Einsatzes von Wanderarbeitern unter Beschuss; seine Einstellung zu LGBTQ+-Rechten; und mögliche staatliche Überwachung von Fans. Äußerlich wurde es durch eine jahrelange Blockade seiner Golf-Nachbarn, angeführt von Saudi-Arabien und implizit unterstützt durch den damaligen US-Präsidenten Donald Trump, heimgesucht.

Aber Katar hat sowohl Kritiker als auch Feinde dank seiner diplomatischen Geschicklichkeit, der durch seine riesigen Kohlenwasserstoffressourcen geschaffenen Hebelwirkung und seiner Bereitschaft, das Geld zu spritzen, abgewiesen.

„Katar hat beschlossen, das Fahren auf der Überholspur einer Autobahn zu lernen“, sagte Simon Chadwick, Professor für Sport und geopolitische Ökonomie an der Skema Business School in Paris, über die WM-Bewerbung. „Aber Katar hatte das Geld, um Autofahren lernen zu können.“

***

Ein Teil der Kritik – die auch am Vorabend des Turniers unvermindert anhält – traf tatsächlich zu. Und in mindestens einem Fall eine Veränderung ausgelöst.

Das kafala System, ein auf Sponsoring basierender Beschäftigungsmechanismus, der erstmals in den 1930er Jahren von den Briten in Bahrain eingeführt wurde, wurde in Katar im Jahr 2020 gesetzlich beendet. Theoretisch ermöglicht dies Arbeitnehmern in Katar, den Arbeitsplatz zu wechseln, ohne die Erlaubnis ihres Arbeitgebers einholen zu müssen. Gleichzeitig hat Doha auch eine gesetzliche Erhöhung des Mindestlohns auf 1.000 Rial pro Monat – oder rund 264 Euro – erlassen.

Wachhunde weisen jedoch darauf hin, dass die „giftigen“ Arbeitsprobleme Katars – die zur Misshandlung und zum Tod zahlreicher südasiatischer Wanderarbeiter geführt haben – nicht mit der Abschaffung von endeten kafala.

Männer bauen traditionelle Zäune vor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022 | Francois Nel/Getty Images

„Ich denke, es gibt ein überzeugendes Argument dafür, dass das System Sklaverei oder Zwangsarbeit erleichtert“, sagte Nicholas McGeehan, Gründungsdirektor von FairSquare Research and Projects, dessen Arbeit sich intensiv auf die Menschenrechte im Golf konzentriert.

„Es gibt andere Dinge, die helfen, Arbeiter zu kontrollieren“, fügte McGeehan hinzu. „Sie haben hohe Schulden, systematische Passbeschlagnahmen, das Fehlen von Gewerkschaften, das Fehlen einer Zivilgesellschaft und das Fehlen jeglichen Zugangs zu Gerichten oder guter Gesundheit [care].“

„Wenn Sie all diese Dinge zusammennehmen, sind sie sehr giftig und ermöglichen eine fast vollständige Kontrolle über die Arbeitsmigranten“, sagte McGeehan.

Die Schätzungen variieren, da die katarische Regierung keine offiziellen Daten über den Tod von Wanderarbeitern teilt, aber laut Regierungsstatistiken seit 2010 Hunderte von Nepalesen im Golfstaat an Herzstillstand, Arbeitsunfällen und Selbstmord gestorben sind. In der Zwischenzeit bieten Dohas neue Arbeitshitzegesetze „schrecklichen Schutz“ vor den drückenden Temperaturen, sagte McGeehan.

Dennoch gibt es eine gewisse Unterstützung für Katars Reformen. Marc Tarabella, ein belgischer sozialistischer Europaabgeordneter, stellvertretender Vorsitzender der Parlamentsdelegation für die Beziehungen zur Arabischen Halbinsel und auch Co-Vorsitzender der Sportgruppe, sagte gegenüber POLITICO, dass Katar dank der Weltmeisterschaft „ein gutes Beispiel geworden ist, dem man folgen kann für die anderen Länder in der Nachbarschaft.“

Und Katar ist in den letzten Monaten zunehmend aggressiv geworden, wenn es darum geht, sich gegen den Westen zu verteidigen, nachdem es jahrelang aufs Kinn geschossen hat.

Der Arbeitsminister des Landes sagte am Montag gegenüber dem Gesetzgeber des Europäischen Parlaments, Katar sei Gegenstand einer „Schmutzkampagne“ gewesen. Der WM-Spitzenfunktionär sagte, die Kritik an Katar sei „möglicherweise“ rassistisch motiviert.

Der Präsident von Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaifi, der nicht mit dem Organisationsteam der Weltmeisterschaft verbunden ist, aber der bekannteste Katar des europäischen Sports ist, war vorsichtiger und sagte gegenüber POLITICO, er sei „sehr stolz“, dass sein Land Gastgeber der Weltmeisterschaft ist WM und „versucht sich nicht im Schatten zu verstecken“.

„Machen wir alles zu 100 Prozent richtig? Vielleicht nicht. Sind wir perfekt? Nein. Aber wir korrigieren die Dinge“, sagte er. „Die Weltmeisterschaft hat für Katar fantastische Arbeit geleistet: Infrastruktur, Regulierung. Viele Dinge haben sich geändert; massive Dinge.“

***

Vielleicht ist das einzige, was Katars krönenden Erfolg jetzt wirklich stören kann, ein chaotisches Turnier sowohl aus menschenrechtlicher als auch aus logistischer Sicht.

Das ist etwas, was Kritiker als eine klare Möglichkeit sehen.

LGBTQ+-Fans, die am Turnier teilnehmen werden, laufen immer noch Gefahr, gegen das Homosexualitätsverbot von Katar zu verstoßen. Die Zusicherungen, die Menschenrechtsgruppen von der FIFA erhalten haben, die entscheidend nicht von katarischen Gesetzen zum Schutz von LGBTQ+ begleitet werden, sind unzureichend, sagte Minky Worden, Direktor für globale Initiativen bei Human Rights Watch.

Alexander Hassenstein/Getty Images

Ein WM-Botschafter aus Katar eskalierte diese Menschenrechtsbedenken und sagte dem deutschen Sender ZDF, dass Homosexualität „Schädigung im Kopf“ sei, in Kommentaren, die Anfang dieses Monats eine Gegenreaktion auslösten.

Organisatorische Fragen bleiben auch kurz vor Beginn des Turniers mit Ecuador gegen Katar am Sonntag, wenn Zehntausende von Fans in das winzige Land strömen.

Ronan Evain, Executive Director von Football Supporters Europe, sagte gegenüber POLITICO, er sei besorgt über die Ausbildung der WM-Stewards, den Umgang der Polizei mit den Fans und die Logistik des Shuttles der Fans zu und von den Stadien mit Bussen.

Während Katar – ein Land, in dem das Auto König ist – für die durch die Weltmeisterschaft beschleunigte Entwicklung des öffentlichen Verkehrs wirbt, sind nur einige der Stadien durch das funkelnde neue U-Bahn-System verbunden.

Eine Kehrtwende in letzter Minute beim Bier der katarischen Gastgeber, die jetzt in und um Turnierstadien verboten sind, löste angesichts der früheren Zusicherungen Katars zum Alkoholkonsum mehr Besorgnis bei Menschenrechtsgruppen aus.

Und mehr als ein Jahrzehnt, nachdem Katar tatsächlich die Rechte zur Ausrichtung des Turniers erhalten hatte, laufen die Ermittlungen über die Korruption, die den Prozess behinderte und dazu führte, dass das FBI an die Türen der FIFA klopfte. Französische Staatsanwälte untersuchen die angebliche Rolle des ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy bei der Unterstützung Katars beim Gewinn der Bewerbung, berichtete die französische Tageszeitung Le Monde Anfang dieser Woche. Katar hat immer bestritten, die Bewerbung auf schändliche Weise gewonnen zu haben.

Zu den LGBTQ+-Bedenken der Aktivisten sagte ein Sprecher der FIFA, der Dachverband sei „zuversichtlich, dass alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, damit LGBTIQ+-Fans und -Verbündete das Turnier in einer einladenden und sicheren Umgebung genießen können, genau wie alle anderen.“

In einer Erklärung sagte das Oberste Komitee der Weltmeisterschaft von Katar, es „setzt sich dafür ein, ein integratives und diskriminierungsfreies FIFA-WM-Erlebnis zu bieten, das einladend, sicher und für alle Teilnehmer, Besucher und Gemeinschaften in Katar und auf der ganzen Welt zugänglich ist“.

***

Aber was passiert, wenn der Zirkus die Stadt verlässt?

Katar hat eine bemerkenswerte geopolitische Geschicklichkeit bewiesen, um die konkurrierenden Interessen, mit denen sein Vermögen verknüpft ist, zu wahren. Es beherbergt die größte US-Militärbasis im Nahen Osten und teilt sich mit dem Iran den Zugang zu dem Gasfeld, das seinen astronomischen Reichtum generiert hat.

Aufgrund des andauernden russischen Krieges in der Ukraine „wird Katar in Bezug auf die Energiedynamik äußerst relevant bleiben, insbesondere wenn Gas in Betrieb genommen wird“, sagte Kristian Ulrichsen, Fellow für den Nahen Osten am Baker Institute der Rice University. „Ich denke, sie werden weiterhin eine Rolle in der regionalen Diplomatie spielen, insbesondere gegenüber dem Iran, wenn es keinen Durchbruch bei den Atomverhandlungen gibt.“ Doha war ein wichtiger diplomatischer Akteur, als die USA 2021 aus Afghanistan abzogen, fügte Ulrichsen hinzu.

Einer der erfolgreichsten Exporte Katars, das Medienkonglomerat beIN Media Group, das für seinen internationalen Sportübertragungszweig bekannt ist, aber auch Eigentümer der Filmstudios Miramax in Hollywood ist, wurde von verschiedenen US-amerikanischen und saudischen Investoren angesprochen, die daran interessiert sind, eine Beteiligung an dem Unternehmen zu erwerben – als die Der Staat überlegt, wie er sich nach der WM international positionieren will.

Gleichzeitig sagte eine mit den Gesprächen vertraute Person, dass US-Investoren daran interessiert sind, eine Beteiligung an PSG zu erwerben, die sich zu 100 % im Besitz von Qatar Sports Investments befindet. QSI erwarb im vergangenen Monat eine 22-prozentige Beteiligung am portugiesischen SC Braga, was der erste Schritt des Investmentfonds in den Besitz mehrerer Klubs und ein weiteres Zeichen für die gestiegene Bedeutung von QSI und beIN für Katar nach der Weltmeisterschaft war.

„Ich glaube nicht, dass sie den Sport als Bestandteil der nationalen Strategie aufgeben werden“, sagte Mahfoud Amara, außerordentlicher Professor für Sportmanagement an der Universität Qatar.

Katar wird 2023 den Asien-Pokal des Fußballs und 2030 die Multisport-Asienspiele ausrichten. Die Verantwortlichen befinden sich derzeit auch in vorläufigen Gesprächen über eine Bewerbung für ein weiteres Kronjuwel-Event: die Olympischen Sommerspiele 2036.