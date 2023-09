Suleyman könnte ein unerwarteter Bote sein, der eine solche Warnung überbringt, da er sich als KI-Pionier einen Namen und ein Vermögen gemacht hat. Aber er ist jetzt einer der wenigen Branchenführer, die die Regierung dazu drängen, mehr Kontrolle über die sich schnell entwickelnde Technologie auszuüben – einschließlich Vorschriften, die über die freiwilligen Sicherheitsregeln hinausgehen, die er Anfang des Sommers im Weißen Haus unterzeichnet hat.

„Wir sollten regulatorische Experimente und das Eingehen von Risiken fördern, denn dies ist ein Moment, in dem meiner Meinung nach niemand wirklich sicher weiß, wie dies umgesetzt wird“, sagte Suleyman in einem Interview im POLITICO Tech-Podcast. „Und deshalb müssen wir irgendwie versuchen, eine überkritische Haltung gegenüber Bemühungen zu vermeiden, die wirklich versuchen, hier einen vernünftigen Weg zu finden.“

In seinem neuen Buch „The Coming Wave“ schreibt Suleyman, dass Regulierung allein die dringendsten Bedrohungen nicht abwehren kann, da KI-gestützte Technologie immer billiger und allgegenwärtiger wird. Aber Regierungen haben bessere Chancen, mit der Entwicklung der KI Schritt zu halten, wenn sie technisch versierte Aufseher einsetzen, die über das Wissen und die Ressourcen verfügen, um die Industrie zu kontrollieren.

„Es ist das fehlende Element in vielen politischen und Regierungsentscheidungen“, sagte Suleyman. „Ich meine, es ist eine Tragödie, dass wir im Kabinett und in jeder Regierungsabteilung keine hochrangigen technischen Mitarbeiter haben, wenn man bedenkt, wie wichtig die Digitalisierung für jeden Aspekt unserer Welt ist.“

Suleyman prognostiziert, dass eine vollständig autonome KI weniger als ein Jahrzehnt entfernt sein wird, und um „Zeit zu gewinnen“, sollte die US-Regierung „Engpässe“ nutzen, indem sie den Verkauf kritischer Technologien an China und andere Gegner einschränkt. Dazu gehören Hightech-Mikrochips von Nvidia und Cloud-Computing-Dienste von Unternehmen wie Google, IBM und Amazon.

„Exportkontrollen sind dann nicht nur ein geostrategisches Spiel, sondern ein Live-Experiment, ein möglicher Plan dafür, wie Technologie eingedämmt, aber nicht völlig abgewürgt werden kann“, schreibt Suleyman in „The Coming Wave“. „Irgendwann werden all diese Technologien weit verbreitet sein. Bis dahin sind die nächsten etwa fünf Jahre absolut entscheidend, ein enges Zeitfenster, in dem bestimmte Druckpunkte die Technologie noch verlangsamen können. Solange die Option noch besteht, nutzen wir sie und gewinnen Zeit.“

Eine Reihe von Suleymans Ideen bringen ihn in Konflikt mit Branchenkollegen – darunter Spitzenbeamte seines alten Arbeitgebers Google – die sich gegen eine einzige Regierungsbehörde zur Regulierung der KI ausgesprochen und auf Regulierungsmaßnahmen gedrängt haben, die nur wenige Einschränkungen oder rechtliche Verpflichtungen mit sich bringen.

Suleyman ist der Ansicht, dass Technologiemanager sich solchen staatlichen Eingriffen nicht widersetzen sollten – und die „Pessimismus-Aversion“ aufgeben sollten, die sie dazu bringt, die negativen Auswirkungen ihrer Erfindungen zu ignorieren. Die Branche müsse außerdem Geschäftsmodelle überarbeiten, bei denen der Gewinn Vorrang vor den negativen Folgen habe, die KI für die Gesellschaft haben könne, argumentiert er.

Das sei der Ansatz, den Suleyman bei Inflection AI gewählt habe, sagte er, und habe den Emporkömmling als „gemeinnütziges Unternehmen“ etabliert, in dem Führungskräfte Verpflichtungen hätten, die über die bloße Generierung von Werten für die Aktionäre hinausgingen.

„Dies ist eine neue Art von Rechtsstruktur. Es ist experimentell. Es ist nicht klar, ob man es immer richtig machen wird, aber ich denke, dass es ein erster Schritt in die richtige Richtung ist, uns einen geeigneten rechtlichen Rahmen zu geben, um zu versuchen, Entscheidungen zu treffen, die langfristig wirklich im besten Interesse der Menschen sind und nicht Optimieren Sie einfach für eine kurzfristige Gewinnmaximierung“, sagte er in einem Interview.

Die pandemiebedingten Ausfallzeiten zwangen Suleyman, sich den gesellschaftlichen Bedrohungen zu stellen, die von genau der Technologie ausgehen, an deren Entwicklung er beteiligt ist, schreibt er. Bevor er Inflection AI gründete, war er Mitbegründer des in London ansässigen KI-Unternehmens DeepMind, das Google 2014 kaufte, und wurde später zu einer Schlüsselfigur bei der Ausarbeitung der KI-Richtlinien von Google.

Suleyman gehörte zu den Führungskräften, die Präsident Joe Biden Anfang des Sommers im Weißen Haus begleiteten, und unterzeichnete eine freiwillige Vereinbarung zur Umsetzung bestimmter KI-Sicherheitspraktiken. Zu ihm gesellten sich Führungskräfte von Meta, Microsoft, Google, Amazon, OpenAI und Anthropic, von denen viele auch nächste Woche am Senate AI-Forum teilnehmen.

Den freiwilligen Verpflichtungen des Weißen Hauses mangelt es an Durchsetzungskraft und sie werden allein nicht ausreichen, räumt Suleyman ein. Aber es bringt die Technologieindustrie und die Regierung auf einen Weg nach vorne, der davon abhängen wird, dass sie fest verankerte Positionen vertreten, die Suleyman als „gefährlich“ und „unproduktiv“ bezeichnet.

„Heutzutage gibt es auf beiden Seiten einfach extremistische Positionen“, sagte er. „Es herrscht einfach eine echte Apathie und Zynismus gegenüber der Politik in einer Zeit, in der wir uns eigentlich darauf einlassen und wirklich versuchen müssen, sie voranzubringen.“

Annie Rees hat zu diesem Bericht beigetragen.