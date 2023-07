Nach dem Nato-Gipfel diese Woche in der litauischen Hauptstadt Vilnius bleibt die Frage, wie die langfristige Sicherheit der Ukraine gewährleistet werden kann, wie schon vor und während des Treffens Gegenstand hitziger Debatten. Um zu verhindern, dass Russland nach dem aktuellen Krieg weitere Angriffe auf das Land startet, sind verschiedene Ansätze denkbar, von bilateralen Abkommen bis hin zur Vollmitgliedschaft in der NATO.

Langfristige Sicherheitsgarantien

Auf dem NATO-Gipfel am 11. und 12. Juli einigten sich die G7-Staaten darauf, den Weg für langfristige Sicherheitsgarantien freizumachen und verpflichteten sich zudem zu weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine. Doch die Politikwissenschaftlerin Aylin Matle, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), sagte, diese „Garantien“ seien nicht vergleichbar mit denen, die Artikel 5 des NATO-Gründungsvertrags für den Fall eines Angriffs auf ein Land vorsehe Mitgliedsstaat, wobei die NATO-Partner eine gemeinsame Antwort versprechen.

Dennoch handele es sich um wichtige Maßnahmen, die die Ukraine als souveränen Staat stärken würden und beispielsweise die Zusammenarbeit zwischen Geheimdiensten, die Unterstützung der ukrainischen Verteidigungsindustrie, die Ausbildung von Soldaten und allgemeinere wirtschaftliche Unterstützung umfassen würden. Obwohl der Westen die Ukraine bereits in ihrem Krieg gegen Russland unterstützt habe, erklärte sie, dass es in den jüngsten Abkommen eine Reihe neuer Elemente gebe. „Der politische Westen signalisiert Russland, dass er bereit ist, die Ukraine nicht nur jetzt, sondern mittel- und langfristig zu unterstützen“, sagte Matle.

Dies sei ein wichtiges Signal, denn eine langfristige Unterstützung sei das Gegenteil von dem, was sich der russische Präsident Wladimir Putin erhofft, nämlich dass die Staaten, die die Ukraine unterstützen, irgendwann aufgeben.

Doch Benjamin Tallis, ebenfalls Sicherheitsexperte bei der DGAP, wies darauf hin: „Das sind nicht die Art von Sicherheitsgarantien, die das ukrainische Volk beruhigen werden. Sie denken dabei an das Budapester Memorandum von 1994, als die Ukraine ihre Atomwaffen aufgab.“ im Austausch gegen Sicherheitsgarantien von Großbritannien, den USA und Russland. Und das reichte eindeutig nicht aus, um einen russischen Angriff abzuschrecken.“

Selenskyj bemühte sich nach Kräften, die Frage der Bündnismitgliedschaft durchzusetzen, aber das Beste, was er bekommen konnte, war das Versprechen von Generalsekretär Jens Stoltenberg, dass „die Zukunft der Ukraine in der NATO liegt“. Bild: Mindaugas Kulbis/AP Foto/Bild-Allianz

Das „Israel-Modell“

Die Ukraine wird heutzutage oft mit Israel verglichen, doch ein entscheidender Unterschied besteht darin, dass der osteuropäische Staat über keine Atomwaffen verfügt. Tallis sagte, dass das „Israel-Modell“ – die USA leisten erhebliche Unterstützung in Bezug auf Sicherheit und Waffen für Israel, das nicht Teil der NATO ist – vor allem deshalb funktioniert, weil Israel im Gegensatz zu seinen Nachbarn über Atomwaffen verfügt.

NATO-Ukraine-Rat

Sowohl Tallis als auch Matle sagten, der neue NATO-Ukraine-Rat sei ein positives Ergebnis des NATO-Gipfels. Matle erklärte, das Gremium werde Gespräche zwischen Kiew und den 31 Staats- und Regierungschefs des Verteidigungsbündnisses auf Augenhöhe ermöglichen.

NATO-Mitgliedschaft

Die stärkste Garantie, vor Russland geschützt zu sein, wäre ein Beitritt der Ukraine zur NATO, da Artikel 5 des Gründungsvertrags einen Angriff Russlands auf ein Mitglied als Angriff auf alle Mitgliedsstaaten des Bündnisses betrachten würde, die dann zur Hilfeleistung verpflichtet wären.

Ein vollwertiges NATO-Mitglied wäre die Ukraine deshalb aber erst nach dem Ende des russischen Angriffskrieges denkbar.

Obwohl in der am Ende des Gipfels abgegebenen Erklärung von einem Beitritt der Ukraine zum Bündnis die Rede war, war der Wortlaut vage und es gab keinen konkreten Fahrplan.

NATO und der Krieg: Keine Sicherheit für die Ukraine? Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Andere mögliche Szenarien

„Die Unterstützung der Ukraine ist keine Wohltätigkeit“, sagte Tallis. „Es ist eine Investition in die sichere Zukunft Europas. Wir müssen sicherstellen, dass wir ein funktionierendes europäisches Sicherheitsmodell haben.“ Da er die Sicherheitsvorkehrungen der G7 für unzureichend hält und ein baldiger NATO-Beitritt der Ukraine unwahrscheinlich ist, schlägt Tallis eine Übergangslösung vor.

„Im Wesentlichen sollte ein wirksames Sicherheitsangebot drei Dinge umfassen: Erstens muss es die Ukraine schützen, um Russland von weiteren Angriffen abzuschrecken. Zweitens muss es mittelfristig den Weg für eine NATO-Mitgliedschaft ebnen. Drittens muss es Europa stärken.“ Sicherheit auf breiterer Basis.

„Schließlich, so Tallis, „muss es auch im Interesse der Staaten liegen, die die Garantien bzw. das Angebot stellen.“

Konkret könne es sich dabei um den Ausbau der Joint Expeditionary Force (JEF) handeln, einer seit 2014 bestehenden multinationalen Militärallianz unter der Führung Großbritanniens, einer sogenannten Framework Nation. Würde es beispielsweise um die Ukraine, Polen und Frankreich erweitert, würde es „zu einer ziemlich fiesen Kampfmaschine werden, die Russland abschrecken könnte“.

Dieser Artikel wurde aus dem Deutschen übersetzt.