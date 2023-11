Da laut US Census Bureau 84 % der im Jahr 2022 verkauften neu gebauten Einfamilienhäuser Eigentumswohnungen gehörten, wird es für potenzielle Käufer wichtig sein, diese Organisationen im Idealfall vor der Unterzeichnung der Kaufurkunde zu überprüfen.

Laut der American National Bank of Texas kann die obligatorische Mitgliedschaft in einer HOA Hausbesitzer einen hübschen Cent kosten, wobei die Beiträge bis zu 1.000 US-Dollar pro Monat betragen.

Hauskäufer haben in diesem Jahr angesichts steigender Zinssätze und eines schrumpfenden Angebots mit rekordhohen Kosten zu kämpfen.

Einfamilienhäuser seien separate Einheiten, in denen die Bewohner sowohl das Grundstück als auch das Haus darauf besitzen, sagte Clare Trapasso, leitende Nachrichtenredakteurin bei Realtor.com. Sie verfügen über eigene Eingänge und Zugang zur Straße und teilen sich keine Versorgungs- oder sonstigen Systeme mit anderen Häusern.

Mittlerweile sind Eigentumswohnungen, oft Eigentumswohnungen genannt, und Genossenschaften bzw. Genossenschaften Einheiten in einem gemeinsamen Gebäude, in denen die Bewohner den gemeinsamen Raum gemeinsam besitzen, ihre Eigentumsstruktur jedoch unterschiedlich ist.

In einer Eigentumswohnung besitzen die Bewohner ihre einzelnen Wohneinheiten, sind aber gemeinsam mit anderen Bewohnern Eigentümer des Grundstücks und der Gemeinschaftsbereiche. Eigentumswohnungen werden von einem Gremium aus Mitgliedern des Hausbesitzerverbandes verwaltet, der Entscheidungen für die Gemeinschaft trifft, sagte Jaime Moore, ein erstklassiger Makler von Redfin.

In einer Genossenschaft besitzen die Bewohner Anteile an einem Unternehmen, dem das Gebäude gehört, und haben einen Vorstand, der sich aus jedem Mitglied jeder Einheit zusammensetzt, um eine Gemeinschaft zu schaffen, in der alle Parteien ein Mitspracherecht haben, fügte er hinzu.

„Genossenschaften sind in Orten wie New York und Boston beliebt, aber Eigentumswohnungen sind im Rest des Landes im Allgemeinen häufiger anzutreffen“, sagte Trapasso.