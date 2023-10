Die Schlagzeilen zu dieser Rede betonten Bidens moralische Klarheit und seinen gerechten Zorn.

Das war der einfache Teil: bösartige Terroristen zu verurteilen, die gerade Hunderte junge Menschen auf einem Musikfestival ermordet hatten.

Diese Klarheit ist schnell viel düstereren moralischen Fragen gewichen …

Was tun die Vereinigten Staaten, wenn die Reaktion Israels gegen das Kriegsrecht verstößt?

… und viel schwierigere taktische und strategische Probleme …

Wie finden und retten wir amerikanische Geiseln?

Wie verhindern wir, dass Länder wie der Iran den Konflikt ausnutzen?

Wie hält Biden die Hilfe für Israel aufrecht, wenn der Kongress scheitert?

Nichts davon ist so einfach wie Bidens erste Reaktion.

Einer der Leute im Weißen Haus, deren Aufgabe es ist, das alles herauszufinden, ist Jon Finer, der wichtigste stellvertretende nationale Sicherheitsberater des Präsidenten.

In dieser Folge von Playbook Deep Dive spricht Jon darüber, wie die Regierung einige der heikelsten Probleme im Zusammenhang mit dem Krieg in Israel angeht, darunter: die richtige Balance zwischen der Unterstützung Israels und der Äußerung von Bedenken hinsichtlich einer extremen Reaktion zu finden; Bidens Warnungen an den Iran; und ob Amerika sich jetzt im Krieg mit der Hamas befinden sollte.