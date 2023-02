Wie Jinger Duggar lernte, dass sie keine „angenehme Ehefrau“ sein musste

Jinger erinnert sich, wie sie mit ihren Schwestern im Einkaufszentrum lachte, während sie eine blonde Perücke anprobierten, als sie darüber scherzten, „bereit für das Hauptquartier zu sein“.

Das heißt, schreibt sie, dass die blonden Haare sie wie „Gothards Mädchen“ aussehen ließen: Mädchen und junge Frauen, die meisten mit „langen Haaren, breitem Lächeln und zierlichen Körpertypen“, viele aus Alleinerziehenden „ohne Vater oder Großvater“. führen und beschützen“, der in der IBLP-Zentrale in Hillsdale, Illinois, arbeitete.

„Für uns war das nicht mehr als eine seltsame Eigenart unserer kleinen Welt“, schreibt Jinger. „Jetzt, nach allem, was in den letzten 10 Jahren passiert ist, wird mir klar, dass der Witz nicht lustig war.“

Gothard lud ein Mädchen zum Reden ein, erklärt sie, und nach einer Weile „rieb er den Frauen die Füße und hielt ihre Hände, was zwischen einem Mann und einer Frau, die nicht verheiratet waren, strengstens verboten war. Viele Gothards Mädchen haben gesagt dass Gothard sie unangemessen berührt oder sich an explizit sexuellen Aktivitäten beteiligt. Zehn dieser Damen reichten 2016 eine Klage gegen Gothard ein.

Er trat im März 2014 aus dem IBLP-Vorstand zurück, nachdem ein externer Rechtsbeistand die Anschuldigungen überprüft hatte, er habe Frauen sexuell belästigt und belästigt. Im Juni 2014 erklärte IBLP, die Untersuchung habe ergeben, dass Gothard „in unangemessener Weise gehandelt“ habe, aber keine kriminellen Handlungen begangen habe. (Gothard sagte in einer inzwischen gelöschten Erklärung: „Meine Handlungen des Händchenhaltens, Umarmens und Berührens von Füßen oder Haaren mit jungen Damen überschritten die Grenzen des Ermessens und waren falsch.“)

Die 10 Kläger ließen ihre Klage im Jahr 2018 fallen, sagten jedoch in einer gemeinsamen Erklärung gegenüber Recovering Grace: „Wir möchten unmissverständlich klarstellen, dass wir mit der Abweisung unserer Klage zu diesem Zeitpunkt unsere Erfahrungen nicht widerrufen oder den unkalkulierbaren Schaden, den wir glauben, abweisen Gothard hat es durch seine Handlungen und bestimmte Lehren getan. Wir ignorieren auch nicht, dass seine Organisation sich dafür entschieden hat, sich selbst zu schützen, anstatt diejenigen unter ihrer Obhut.“

Gothard, jetzt 88, hat jegliches Fehlverhalten bestritten und auf seiner Website erklärt, dass die gleichen Frauen, die ihn des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigten, „während dieser 20 Jahre wunderbare Briefe der Dankbarkeit an mich geschrieben hatten, in denen sie mir dafür dankten, dass ich ‚ihr bester Freund‘ war, ‚Bring über den Wendepunkt“ in ihrem Leben und ihnen „Hilfe und Ermutigung geben“, an die sie sich immer erinnern werden. Es gab nie einen Hinweis auf Belästigung, weil es keine gab.“