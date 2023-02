Wie Jason und Travis Kelces Mutter Donna mit Fußballkritikern umgeht

Bei Donna Kelce’s Super Bowl, Freundlichkeit gewinnt immer.

Als Travis Kelce Und Jason Kelce’s Mutter bereitet sich darauf vor, zuzusehen, wie ihre Söhne am 12. Februar im State Farm Stadium in Glendale, Arizona, Geschichte schreiben. Sie blockiert alle Kritiker, die ihr online in den Weg kommen.

„Es ist sehr schwer zu sehen, wenn Leute die Unwahrheit sagen oder Dinge sagen, die nicht wahr sind“, teilte Donna E! Nachricht. „Es ist schwer zu ertragen, aber du musst dich einfach raushalten. Sobald du reagierst, haben sie dich. Sie werden dich einfach einholen und sie werden dich für immer in den sozialen Medien halten.“

Laut Donna besteht der beste Spielplan darin, den Lärm einfach zu ignorieren und „einfach weiterzumachen“.

„Es ist schwer“, erklärte sie. „Niemand mag es, wenn man ihm sagt, dass er nicht der beste Spieler ist oder dass er das nicht richtig macht, dass er das nicht richtig macht oder dass wir das Spiel wegen dir verloren haben. Niemand mag das. Aber dafür bekommen sie was bezahlt sie tun es. Es ist kein einfaches Spiel. Es gibt eine Menge.“