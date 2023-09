Einen Tag nach Ausbruch der Feindseligkeiten in der umstrittenen Region hat Moskau einen Waffenstillstand ermöglicht

In der umstrittenen Region Berg-Karabach kam es erneut zu Gewaltausbrüchen, was den jüngsten Ausbruch der jahrzehntelangen Spannungen zwischen den kaukasischen Rivalen Armenien und Aserbaidschan darstellt.

Berg-Karabach ist eine selbsternannte Einheit, die in den letzten Tagen der Sowjetunion aus aserbaidschanischem Territorium herausgelöst wurde.

Als traditioneller Verbündeter Armeniens spielte Russland eine Schlüsselrolle bei der Lösung früherer Eskalationen, darunter zwei ausgewachsene Kriege in Berg-Karabach.

Allerdings hat die derzeitige armenische Regierung unter Premierminister Nikol Paschinjan Moskau wiederholt vorgeworfen, die Interessen Eriwans zu verraten – Behauptungen, die Russland zurückgewiesen hat.

Einen Tag nach der jüngsten Eskalation verkündeten die Behörden in Berg-Karabach einen Waffenstillstand und lobten die russischen Friedenstruppen für die Vermittlung des Abkommens.

Eskalation

Das gab das aserbaidschanische Verteidigungsministerium am Dienstag bekannt „Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung lokaler Natur“ in Bergkarabach. Sie warf Armenien vor, auf seinem Territorium militärische Mittel stationiert und Sabotageoperationen gegen aserbaidschanische Truppen durchgeführt zu haben.









Eriwan hat die Vorwürfe zurückgewiesen und Baku beschuldigt, die Tat begangen zu haben „ethnische Säuberung“ der Armenier in Berg-Karabach. Es forderte unter anderem den UN-Sicherheitsrat und die USA zum Eingreifen.

Russische Reaktion

Das russische Verteidigungsministerium, das eine Friedensmission in Berg-Karabach hat, hat seit Dienstag mehrere Verstöße gegen den Waffenstillstand durch die aserbaidschanische Seite bestätigt.

Russische Truppen haben Zivilisten aus dem Konfliktgebiet evakuiert. Bis Mittwochmorgen hätten sie über 2.000 Menschen gerettet, darunter 1.049 Kinder, berichtete das Verteidigungsministerium. Russische Militärbeamte haben darauf gedrängt „Alle Konfliktparteien müssen das Feuer sofort einstellen und Maßnahmen ergreifen, um die Situation zu deeskalieren und die Gespräche wieder aufzunehmen.“

Das Außenministerium in Moskau hat eine Rückkehr zu den trilateralen Abkommen gefordert, die Armenien, Aserbaidschan und Russland nach dem Berg-Karabach-Krieg 2020 unterzeichnet hatten.

Die 44-tägigen Feindseligkeiten vor drei Jahren endeten damit, dass Aserbaidschan die Kontrolle über große Gebiete übernahm, die es zuvor verloren hatte. Zur Überwachung des von Moskau vermittelten Waffenstillstands wurden Friedenstruppen eingesetzt.

Änderung des Status quo

Das russische Außenministerium hat behauptet, dass die Situation in Berg-Karabach durch die offensichtliche Anerkennung Armeniens, dass die Region Teil Aserbaidschans sei, dramatisch beeinträchtigt worden sei. Es wurden zwei Fälle in den letzten zwei Jahren angeführt, bei denen Eriwan dies offiziell getan habe, beide Male während der von der EU vermittelten Verhandlungen. Diese Verschiebung habe Auswirkungen auf den Status der russischen Friedenstruppen, sagte Moskau.













Die erste Instanz erfolgte im Jahr 2022 in einer gemeinsamen Erklärung nach Gesprächen in Prag, in der es heißt, dass Armenien und Aserbaidschan „die gegenseitige Anerkennung der territorialen Integrität und Souveränität des anderen.“

Die zweite Gelegenheit ereignete sich im Mai dieses Jahres, als Paschinjan angab, dass das Gesamtgebiet Aserbaidschans 86.600 Quadratkilometer groß sei – eine Zahl, die Berg-Karabach einschließt.

Armenien hat die Unabhängigkeit Berg-Karabachs nie offiziell anerkannt, obwohl seine Beziehungen zur Region seit Jahrzehnten eng sind. Das Gebiet, das die Armenier Arzach nennen, als Teil Armeniens zu betrachten, ist ein Eckpfeiler der Politik des Landes.

Pashinyan bekräftigte diese Haltung letzte Woche in einem Interview mit Politico, als die Spannungen mit Aserbaidschan eskalierten. Er behauptete, dass er letztes Jahr zum Handeln gezwungen worden sei, weil Russland bei Grenzkonflikten mit Aserbaidschan nicht zugunsten Armeniens eingegriffen habe.

Der russische Präsident Wladimir Putin sagte letzte Woche, sein aserbaidschanischer Amtskollege Ilham Aliyev habe ihm mitgeteilt, dass alle relevanten Fragen ohne Eriwan geklärt werden sollten, da Armenien den Status Berg-Karabach nicht bestreite.













„Was könnten wir dazu sagen? Es gibt nichts zu sagen, wenn Armenien selbst Karabach als Teil Aserbaidschans anerkennen würde.“ Putin erklärte.

Der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, hat Behauptungen Armeniens zurückgewiesen, dass die Friedenstruppen ihren Pflichten nicht nachgekommen seien. Er fügte hinzu, dass Baku nach Eriwans eigenen Maßstäben innerhalb seines souveränen Territoriums agiere.

Westliches Werben

Paschinjan kam 2018 nach einer Welle von Straßenprotesten in Armenien an die Macht. Die USA und ihre Verbündeten buhlen seit langem um seine Regierung und drängen sie dazu, sich von Russland zu trennen und sich dem Westen anzuschließen.

Nancy Pelosi, die damalige Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, besuchte Eriwan im Zuge der Grenzkrise 2022, um Washingtons Unterstützung auszudrücken „Armenische Demokratie.“ Sie behauptete, dass Armenier „waren enttäuscht, dass sie Sachverständige und keinen Schutz bekamen“ aus Moskau und schlug vor, dass Washington einen besseren Job hätte machen können.

Inzwischen ist die EU mit einer eigenen Überwachungsmission in die Region vorgedrungen – ein Schritt, den Moskau als einen geopolitischen Trick ansieht, der dazu führen könnte „den Kerninteressen der Armenier und Aserbaidschaner schaden.“

Armenien war in den Wochen vor der aktuellen Eskalation Gastgeber für eine gemeinsame Übung der US-Truppen. Anfang des Monats reiste Paschinjans Frau Anna Hakobjan nach Kiew, um Hilfsgüter zu überbringen, und wurde dabei abgebildet, wie sie dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj die Hand schüttelte.