Wie ist es, bei einem WM-Schießen einen Elfmeter zu schießen?

DOHA, Katar – Nicht viele Spieler haben jemals das Gefühl erlebt, bei einem WM-Schießen einen Elfmeter zu schießen. Nach mehr als zwei Stunden zermürbendem KO-Fußball und mit den Hoffnungen einer Nation – und manchmal auch der Geschichte – auf Ihren Schultern kann es auf einen Schuss aus 12 Metern hinauslaufen. Es ist nichts für schwache Nerven.

„Früher habe ich in Spielen Elfmeterschießen geschossen, aber bei einem WM-Shootout mit diesem Druck? Das ist anders“, sagte der ehemalige uruguayische Stürmer Diego Forlan gegenüber ESPN.

Kroatien, Japan, Marokko und Spanien haben bereits den einzigartigen Stress eines WM-Shootouts in Katar gespürt, und vor dem Ende des Turniers werden wahrscheinlich noch einige weitere folgen.

Vor jedem Spiel seit Beginn des Achtelfinals wurde jeder Manager nach der drohenden Gefahr von Elfmeterschießen gefragt. Sie hängen über jedem Spiel, wobei der Gedanke immer deutlicher wird, während die Punktzahl gleich bleibt und die Zeit abläuft.

Diego Forlan feiert den Erfolg Uruguays im Elfmeterschießen 2010 gegen Ghana. RODRIGO ARANGUA/AFP über Getty Images

Forlan trat an und traf 2010 gegen Ghana, um Uruguay zum ersten WM-Halbfinale seit 40 Jahren zu verhelfen. Heute kann er darüber schmunzeln, aber für jeden Spieler, der damit beauftragt ist, einen zu machen, ist es ein Moment der Schiebetür: Erzielen Sie ein Tor und Sie sind ein Held, Miss, und Ihr Land vergisst nie.

„Wenn ich es verpasst hätte, hätte ich mich schuldig gefühlt“, sagte Forlan. „Ich hätte diese Verantwortung gespürt. Aber wenn du siehst, wie der Ball reingeht, denkst du nur: ‚Ich habe meinen Job gemacht.'“

Nicht jeder hat so viel Glück. Der italienische Stürmer Roberto Baggio bestritt in seiner mehr als 20-jährigen Karriere fast 650 Spiele. Er gewann 1993 den Titel in der Serie A und wurde zum weltbesten Spieler gekürt. Trotzdem erinnert man sich an ihn, weil er im WM-Finale 1994 gegen Brasilien den entscheidenden Elfmeter verschoss.

„Ich werde es nie vergessen“, sagte er Jahre später. „Das war ein wahr gewordener Kindheitstraum, und dann endete es auf die absurdeste Weise, und ich kam nie darüber hinweg. Ich hatte in meiner Karriere tausend Gelegenheiten, einen Elfmeter zu verpassen, aber das war die, die ich wirklich nicht verpassen durfte.“ „

Auf der gegnerischen Seite stand an diesem Tag der brasilianische Verteidiger Branco im Rose Bowl in Pasadena, Kalifornien. 1986 traf er beim erfolglosen Elfmeterschießen der Brasilianer gegen Frankreich in Mexiko und stand acht Jahre später erneut im Finale.

„Es ist nicht einfach, bei einer Weltmeisterschaft einen Elfmeter zu erzielen“, sagte Branco gegenüber ESPN. „Dir gehen viele Dinge durch den Kopf. 1994 hatte ich bereits im Viertelfinale gegen die Niederlande das Tor erzielt, das Brasilien weiterbrachte, aber in meinem Kopf dachte ich: ‚Was ist, wenn ich in einem Finale verpasse?‘

„Ein Elfmeter zu schießen ist ein sehr persönlicher Moment für einen Spieler. Jeder empfindet das anders. Ich denke, so schwer es auch ist, es ist wichtig, in diesem Moment ruhig zu bleiben.“

Branco nimmt seinen Elfmeter bei der WM 1994. Richard Mackson/Sports Illustrated über Getty Images

Das ist jedoch leichter gesagt als getan, besonders wenn man auf dem Weg von der Mittellinie zum Elfmeterpunkt nur mit den eigenen Gedanken beschäftigt ist. „Das ist der einsamste Gang im Fußball“, sagte Andy Townsend, der bei der Weltmeisterschaft 1990 in einem Elfmeterschießen für die Republik Irland gegen Rumänien traf, gegenüber ESPN.

„Fußball ist ein Mannschaftsspiel, und wenn du auf der Mittellinie bist, bist du alle zusammen und hast deine Arme verschränkt. bist für den Rest deines Lebens auf dich allein gestellt.“

Vom Mittelkreis bis zum Elfmeterpunkt sind es nur etwa 100 Meter, aber mit dem Druck kann alles ein bisschen verschwommen werden.

„Als ich meinen Spaziergang machte, fühlte es sich sehr schnell an, aber es muss ziemlich langsam gewesen sein, weil mir hinterher gesagt wurde, dass meine Mutter in den Garten gerannt war, als ich aufstieg, und zu der Zeit, als mein Bruder hinausging, um zu schleppen ihren Rücken, ich hatte es immer noch nicht genommen“, fügte Townsend hinzu. „Entweder war ich ziemlich langsam, oder meine Mutter ist schneller als ich!

„Es ist kein bequemer Spaziergang, und Sie haben Zeit, über sehr viele Dinge nachzudenken. Wenn Sie den Rand der 18-Yard-Box erreichen, müssen Sie meiner Meinung nach wissen, was Sie damit tun werden .

„[Republic of Ireland manager] Jack Charlton sagte mir, ich solle meinen Kopf senken und darauf schlagen, aber ich platzierte sie gerne. Er fragte mich, was ich tun würde, und ich sagte: „Platziere es“, und er sagte: „Nein, du musst es schlagen.“ Zum Glück blieb ich bei meinen Waffen und traf.“

Der frühere Mittelfeldspieler von Liverpool, Ray Houghton, war ebenfalls Teil des Elfmeterschießens der Republik Irland gegen Rumänien und meldete sich freiwillig, um vor Townsend den Elfmeter zu schießen. „Ich habe noch nie in meinem Leben einen Elfmeter geschossen“, sagte er gegenüber ESPN. „Wir waren in der Huddle und konnten nicht einmal drei Abnehmer finden, wir hatten nur zwei.

„Ich hatte im Spiel ziemlich gut abgeschnitten, aber ich fühlte mich zuversichtlich genug, um einen zu nehmen, weil niemand sonst vorhatte. Ich denke, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, ein schlechtes Spiel gehabt zu haben, wäre es weniger wahrscheinlich gewesen, dass ich meine Hand gelegt hätte hoch, weil du dich sicher fühlen musst.

Ray Houghton erzielt den zweiten Elfmeter seiner Mannschaft gegen Rumänien. Ray McManus/Sportsfile über Getty Images

„Mein Vater sagte: ‚Wenn du einen Elfmeter schießt, ändere deine Meinung nicht.‘ Aber als ich nach oben ging, sah der Torhüter aus, als würde er beide Pfosten berühren und nach oben greifen und die Latte berühren, und plötzlich fängst du an zu denken: ‚Wo kann ich das hinstellen?‘

„Sie wissen, was auf dem Spiel steht. Der Druck ist immens.“

Der Weg zum Punkt ist ein so großer Teil des Prozesses, dass Forlan, als er 2010 für Uruguay spielte, versuchte, die unter Druck stehende Situation wiederherzustellen. „Wenn man von der Mitte zum Elfmeterpunkt laufen muss, ist es hart“, sagte er. „Wenn du laufen musst, hast du viele Dinge im Kopf. Du musst versuchen, dich zu entspannen und zu konzentrieren.

„Nachdem wir die Gruppenphase überstanden hatten, haben wir nach jeder Trainingseinheit geübt. Und wir haben alles getan. Wir hatten alle auf der Mittellinie und gingen zum Elfmeterpunkt. Es ist nicht dasselbe, aber es ist gut, es zu tun. Es macht man merkt ein bisschen, wie es sein wird und wie viel Zeit man zum Nachdenken hat.“

Auch nach all der Vorbereitung, wenn es ans Schießen geht, ist jeder Vorteil ein Bonus.

„Im Finale von 1994 wusste ich es [Italy goalkeeper Gianluca] Pagliuca, weil er mein Gegner bei Genua war“, erinnerte sich Branco. „Ich spielte für Genua, er spielte für Sampdoria, und ich hatte bereits gegen ihn getroffen. Aber ich habe die Art und Weise geändert, wie ich den Elfmeter ausgeführt habe. Normalerweise würde ich mehr Kraft darauf geben, aber weil ich ihn kannte und er mich kannte, änderte ich mich und nahm den Elfmeter platzierter. Er hat eine Ecke versucht und ich habe den Ball in die andere gesteckt.“

Houghton fügte hinzu: „Der größte Moment war, zu rennen, um es zu holen, und ich hatte bereits meinen Platz ausgewählt, aber dann ging der Torhüter plötzlich in die Hocke und er sah kleiner aus und ich dachte: ‚Es gibt eine Menge Tore, die ich treffen kann jetzt.‘ Es hat meine Wahrnehmung verändert und es war der größte Unterschied für mich.“

Für die Spieler, die verfehlen, kann es etwas sein, das sie für den Rest ihres Lebens begleitet. Selbst für diejenigen, die ein Tor erzielen, kann es ein seltsames Gefühl hervorrufen, wenn der Ball das Netz trifft.

„Es gab keine Freude, nur pure Erleichterung“, erinnerte sich Houghton. „Ich kann mich erinnern, dass ich dachte, wie froh ich war, es aus dem Weg zu räumen, und dass jemand anderes an der Reihe war. Ich ging zurück zur Mittellinie und Tony Cascarino, der als nächstes kam, war kreidebleich geworden. Das Blut war vollständig aus seinem Gesicht gewichen.

„Der Junge, der für Rumänien gefehlt hat, Daniel Timofte, war nie mehr derselbe und hatte es danach sehr schwer, weil man das Gefühl hat, alle im Stich gelassen zu haben.“

Forlan fügte hinzu: „Wenn Sie ein Tor erzielen, ist es Erleichterung, sonst nichts. Dann ist jemand anderes an der Reihe.“

Brasilien, Kroatien, Argentinien, die Niederlande, Frankreich, England, Portugal und Marokko werden alle vor ihren Viertelfinalpartien Elfmeterschießen üben. Die Vorbereitung hat ein solches Niveau erreicht, dass Jürgen Klopp, als Liverpool im Mai das FA Cup-Finale gewann und Chelsea mit Elfmeterschießen besiegte, den Sieg einem vom Verein beauftragten Unternehmen widmete, das die Gehirnaktivität von Spielern überwachte, um die Leistung in Hochdrucksituationen zu optimieren .

Der Erfolg hängt jedoch immer noch davon ab, die Nerven zu bewahren, wenn es darauf ankommt.

„Ich bin mir nicht sicher, wie sehr man sich wirklich auf diesen Moment vorbereiten kann“, sagte Townsend. „Ich glaube nicht, dass Sie das können. Ich weiß zu schätzen, dass Übung den Meister macht, aber nichts bereitet Sie darauf vor, auf der Mittellinie zu sitzen und darauf zu warten, dass Sie an der Reihe sind. Ich habe gesehen, wie einige der besten Spieler der Welt in diesen Situationen verfehlt haben warum ich glaube nicht, dass du dich wirklich auf das vorbereiten kannst, was du gleich erleben wirst.“

Nicht viele Spieler werden das jemals durchmachen, aber für diejenigen, die in Katar übrig sind, bleibt es eine unheilvolle Aussicht.