Wie is Yahya Sinwar, Hamas-leider achter de oorlog met Israël? : NPR

onderschrift wisselen Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

TEL AVIV, Israël – De dodelijke aanval van 7 oktober op Zuid-Israël, waarbij Israëlische gijzelaars terug naar Gaza werden gesleept, en de onderhandelingen met hoge inzet over hun vrijlating hadden niet kunnen plaatsvinden zonder de goedkeuring van één geheimzinnige man.

Er wordt algemeen aangenomen dat Yahya Sinwar, de leider van Hamas in de Gazastrook, heeft geholpen bij het brein achter de ongekende Hamas-aanval die veranderde de loop van de Israëlisch-Palestijnse geschiedenis.

Hij bracht meer dan twintig jaar achter de tralies door in Israël, voordat hij twaalf jaar geleden werd vrijgelaten in het kader van een gijzelingsovereenkomst waar zijn broer mee hielp onderhandelen. Begin oktober was Sinwar Israël te slim af met dezelfde gijzelingstactiek – wat resulteerde in Israëls dodelijkste dag ooit.

Nu probeert Israël de leider van de islamistische militante groep Sinwar in Gaza uit te roeien. Israël, de Verenigde Staten, Europa en anderen bestempelen Hamas als een terroristische organisatie, maar de verrassingsaanval leverde Hamas brede steun op onder de Palestijnen, van wie velen Hamas beschouwen als verzet tegen tientallen jaren van Israëlische onderwerping.

Israël zweert ook Sinwar te vermoorden, een kleine, magere man met kortgeknipt wit haar. Israëlische leiders beschouwen hem als een psychopaat.

Israëli’s en Palestijnen gaan ervan uit dat Sinwar zich ergens in Gaza ondergronds verstopt, onderhandelt met de wereldmachten over de vrijlating van gijzelaars, probeert Israël te slim af te zijn en nog een dag te overleven.

Het verraden van vermoedelijke spionnen

Volgens Hamas, geboren op 29 oktober 1962, hielp Sinwar eind jaren tachtig mee aan de oprichting van het interne veiligheidsapparaat van de groep. Onder de Palestijnen kreeg hij een bijnaam: de slager van Khan Younis, waar hij opgroeide in het zuiden van Gaza. Zijn rol binnen Hamas was jarenlang het helpen uitroeien van vermoedelijke Palestijnse informanten voor Israël.

Hij werd in Israël gevangengezet met vier levenslange gevangenisstraffen, beschuldigd van het spelen van een rol bij het doden van Israëlische soldaten en Palestijnse collaborateurs met Israël.

„Hij (heeft) zoveel geheimen“, zegt zijn voormalige gevangenisgenoot Esmat Mansour, die nu optreedt als commentator van actuele zaken in de Arabischtalige media.

Mansour herinnert zich dat Sinwar een klein team van vertrouwelingen bijeenbracht die mobiele telefoons de gevangenis in smokkelden, nieuwe gevangenen ondervroegen over hoe ze waren betrapt bij het voorbereiden van een aanval op Israël, en Palestijnse gevangenen betrapten die als informanten voor Israël dienden.

“Zoveel spionnen”, zegt Mansour tegen NPR in de Palestijnse stad Ramallah.

In 2006 werd de Israëlische soldaat Gilad Shalit door Hamas gevangengenomen en vijf jaar lang gegijzeld in Gaza. De man die de gevangengenomen soldaat bewaakte, was niemand minder dan Sinwars eigen broer, Mohammed.

In 2011 bevrijdde Hamas de gevangengenomen soldaat in ruil voor meer dan 1.000 Palestijnse gevangenen. Sinwars broer zorgde ervoor dat Sinwar erbij was.

„Alle gevangenen (keken) naar hem als een man die over hun leven kan beslissen“, zegt Mansour.

Zijn VIP-status in de gevangenis en zijn terugkeer naar Gaza met de vrijgelaten gevangenen hielpen Sinwar in de gelederen te stijgen om Hamas in Gaza te leiden.

Zeldzame optredens bij de pers

Door de jaren heen verscheen de veiligheidsbewuste Sinwar zelden in het openbaar.

Maar hij ontmoette de buitenlandse pers wel tweemaal tijdens periodes van conflict met Israël.

“Uw aanwezigheid voor ons is een grote prestatie en aanwinst voor ons volk en onze zaak”, vertelde hij de bezoekende journalisten tijdens een persconferentie van 2018 in Gaza-stad, die twee uur duurde.

onderschrift wisselen Khalil Hamra/AP

Hamas hield destijds twee Israëlische burgers en de lichamen van twee gedode Israëlische soldaten vast. NPR vroeg Sinwar naar de gevangenen. Sinwar zei dat het een vertrouwelijk dossier was waar hij niet over wilde praten. Hamas houdt ze vandaag de dag nog steeds vast.

Destijds moedigde Hamas gewelddadige protesten aan langs het Israëlische grenshek van de geblokkeerde Gazastrook. Hij zei dat het een strategie was die hij had geleerd van zijn hongerstakingen in de Israëlische gevangenis – hij zei dat de Palestijnen in Gaza protesteerden tegen hun Israëlische gevangenbewaarders voor betere omstandigheden.

Stil voor stil

De strategie leek te werken.

Hamas en Israël, die niet rechtstreeks met elkaar spreken, hebben een indirecte overeenkomst bereikt die bekend staat als ’stil voor stilte‘. Hamas stemde ermee in de vijandelijkheden te bekoelen en Israël stemde ermee in de hoge werkloosheid in Gaza te verminderen, door felbegeerde Israëlische werkvergunningen te verlenen aan duizenden arbeiders uit het gebied.

Een oorlog tussen Hamas en Israël in 2021 onderbrak die deal. Sinwar gaf na de oorlog opnieuw een persconferentie aan buitenlandse media, waarbij hij ontkende dat Hamas de internationale humanitaire hulp had besteed aan zijn clandestiene poging om ondergrondse tunnels te bouwen voor Hamas-strijders.

De Israëlische vergunningen voor arbeiders uit Gaza werden hervat en stegen naar hogere aantallen, terwijl de gevechten tussen Gaza en Israël stopten. Het aantal werkvergunningen dat Israël vóór de huidige oorlog aan Gaza-arbeiders verleende, overtrof de 8.000.

Eyal Hulata, die vorig jaar Israëls nationale veiligheidsadviseur was, dacht dat deze strategie Israël wat rust aan de grens met Gaza bezorgde.

„Ik weet het niet. Ik dacht dat we begrepen wat Sinwar dacht, en dit was zo verkeerd“, vertelde Hulata aan NPR in een recente briefing met journalisten.

Israël was geschokt op 7 oktober, toen Hamas-strijders de grens bestormden, ongeveer 1.200 mensen doodden en meer dan 250 gevangenen meenamen naar Gaza.

Sinwar’s strategie nu

David Meidan, de Israëlische onderhandelaar die, samen met andere functionarissen, de vrijlating van Sinwar uit de gevangenis goedkeurde tijdens de uitwisseling van gevangenen in 2011 voor een Israëlische gevangengenomen soldaat, zegt dat de strategie van Sinwar bij de aanval van 7 oktober vergelijkbaar was.

„Allereerst om zoveel mogelijk gijzelaars te vangen en ze te gebruiken als instrument om zijn vrienden vrij te laten“, zegt Meidan.

Sinwar heeft de vrijlating van zijn medegevangenen met wie hij jarenlang achter de tralies in Israël heeft doorgebracht nog niet veiliggesteld. Maar vorige week heeft Israël Palestijnse vrouwen en minderjarigen vrijgelaten die de afgelopen weken en jaren gevangen zaten, in ruil voor de vrijlating van enkele Israëlische gijzelaars door Hamas.

Gedurende die tijd stemden beide partijen in met een tijdelijk staakt-het-vuren in de oorlog. Voor elke tien gijzelaars die Hamas per dag vrijlaat, verlengde Israël het staakt-het-vuren nog een dag en liet 30 Palestijnse gevangenen en gedetineerden vrij. Meidan zei dat het Sinwar hielp tijd te kopen.

„Hij heeft nu tijd nodig“, zegt Meidan. „De tijd zal hem helpen om te overleven.“

Sinwar wil een megadeal

Veel Israëli’s waren bezorgd dat de pauze in de strijd de strijders van Hamas zou helpen zich te hergroeperen, en dat er meer tijd zou overblijven voor de internationale druk om Israël te dwingen zijn militaire aanval te hervatten. Maar Israël hervatte vrijdag de strijd in Gaza, na een geschil over het soort gijzelaars dat Hamas aanbood vrij te laten en hernieuwde de raketbeschietingen van Gaza op Israël.

Sinwar zal waarschijnlijk Israëlische gevangen soldaten blijven vasthouden als onderhandelingstroef voor zijn grotere doel: het veiligstellen van de vrijlating van alle Palestijnse gevangenen. Volgens de Israëlische rechtshulpgroep HaMoked houdt Israël momenteel 7.677 Palestijnse ‘veiligheidsgevangenen’ gevangen.

“We zijn klaar om een ​​onmiddellijke overeenkomst voor de uitwisseling van gevangenen te sluiten, die de vrijlating van alle Palestijnse gevangenen uit Israëlische gevangenissen omvat in ruil voor alle gevangenen die door het Palestijnse verzet worden vastgehouden”, zei Sinwar in een verklaring van 28 oktober.

Uit opiniepeilingen in oktober bleek dat er grote Israëlische steun was voor een dergelijke alomvattende gevangenenruil.

onderschrift wisselen Jaafar Ashtiyeh/AFP via Getty Images

„Als ze de oorlog beëindigen, zullen ze onderhandelingen voeren om alle gevangenen vrij te laten, en dan zal het het grootste beeld van de overwinning in de Palestijnse geschiedenis zijn“, zegt Mansour, de voormalige gevangenisgenoot van Sinwar.

Lopende dode man?

Na de laatste oorlog tussen Israël en Hamas in 2021 daagde Sinwar Israël uit hem te vermoorden en liep hij openlijk door de straten van Gaza.

Nu de oorlog van 2023 nog niet voltooid is, staat Sinwar op de hitlijst van Israël.

“We zullen Yahya Sinwar te pakken krijgen, en we zullen hem vermoorden”, zei de Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant vorige maand, “ik zeg hier tegen de inwoners van Gaza: als je vóór ons komt, zal dat de oorlog verkorten. .“