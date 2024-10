Voor het komende jaar is de Bildungsminister van Sleeswijk-Holstein in Karin Prien (CDU) strikt Handyverbot an Grundschulen inführen. Aan het eind van de dag hebben we nu een lege plek, handen van de bestemming en zullen de pausen worden verbannen. Scholen zijn verplicht werk te regelen – en de gevallen mensen zijn streng.