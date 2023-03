De oppositie was al lang op zoek naar een gezamenlijke kandidaat om de oude president Recep Tayyip Erdogan uit te dagen bij de komende verkiezingen in Turkije. Het lijkt hem eindelijk te hebben gevonden: de leider van de Republikeinse Volkspartij (CHP), Kemal Kilicdaroglu, zal het opnemen tegen Erdogan bij de verkiezingen van 14 mei.

Wie is de man waarvan ze hopen dat hij Erdogan zal verdrijven, die al meer dan 20 jaar aan de macht is?

‘Bureaucraat van het jaar’

Kemal Kilicdaroglu werd in 1948 geboren als zoon van een ambtenaar in een dorp in de Oost-Anatolische provincie Tunceli. Zijn familie is alevitisch, een etnisch-religieuze minderheid in Turkije. Hij was de vierde van zeven kinderen en de enige die naar de universiteit ging. Kilicdaroglu studeerde af in Ankara met een graad in economie en financiën. Zijn eerste baan in 1971 was als adviseur bij het Turkse Ministerie van Financiën en Financiën. Hij werkte zich op in de Turkse administratie en werd in 1992 benoemd tot directeur van de socialezekerheidsinstantie SSK – in 2006 vervangen door de SGK. Twee jaar later werd hij door een financieel tijdschrift uitgeroepen tot ‘Bureaucraat van het jaar’. In 1999 ging hij met pensioen.

Kilicdaroglu als kind Afbeelding: DHA

Hij staat bekend om zijn eerlijkheid en betrouwbaarheid – kwaliteiten die niet vanzelfsprekend zijn in de politiek, vooral niet in Turkije. Als bureaucraat vocht hij tegen corruptie. Dankzij zijn vele jaren in de verzekeringsbranche, zou Kilicdaroglu bedreven zijn in het vinden van de spreekwoordelijke speld in een hooiberg: “In een kamer vol officiële documenten kan Kilicdaroglu snel eventuele onregelmatigheden en corruptie identificeren”, vertelde een CHP-lid aan DW, eraan toevoegend dat “eerlijk blijven in het proces niet alleen een deugd is, maar ook een noodzaak.”

Een nieuwe carrière in de politiek

Kilicdaroglu maakte naam in het openbaar als de bureaucraat die hard was tegen corruptie. Zijn politieke carrière begon met een rapport over corruptie dat hij had opgesteld voor de pro-seculiere, centrumlinkse CHP – het rapport werd goed ontvangen door de toenmalige partijleider Deniz Baykal en zette Kilicdaroglu ertoe aan de politiek in te gaan. Hij won een zetel in het Turkse parlement bij de verkiezingen van 2002, het jaar waarin de zittende president Erdogan aan de macht kwam.

Genomineerd om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap Afbeelding: Evrim Aydin/AA/foto alliantie

In 2007 werd hij plaatsvervangend voorzitter van de parlementaire fractie van de CHP. Zijn aanwezigheid in de media nam aanzienlijk toe nadat hij bewijzen van corruptie in Turkije had gepubliceerd. Een paar verhitte discussies met verschillende afgevaardigden van Erdogans conservatieve AKP-partij zorgden voor een boost aan zijn bekendheid. In 2009 stelde hij zich kandidaat voor het burgemeesterschap van Istanbul, maar verloor hij van een AKP-kandidaat.

Partijleider dankzij een sekstape

Een seksschandaal kostte de oude CHP-partijleider Baykal zijn kantoor in 2010. Kilicdaroglu stelde zich kandidaat voor de partijleiding en kreeg alle 1.189 geldige stemmen op het partijcongres. Maar hoewel de overgrote meerderheid van de CHP-aanhangers destijds zijn kandidatuur steunde, is zijn populariteit sindsdien afgenomen. Vandaag de dag is de partijbasis verdeeld als het gaat om de leider.

In 2017 verspreidde de roem van Kilicdaroglu zich buiten Turkije toen hij van Ankara naar Istanbul liep. Samen met zijn aanhangers legde hij ongeveer 450 kilometer (280 mijl) af als onderdeel van de protestcampagne “March for Justice” om de aandacht te vestigen op de toenemende repressie door de AKP-regering. Een gevangenisstraf voor CHP-politicus en journalist Enis Berberoglu leidde tot de 25-daagse mars.

‘Ik word nooit boos’

Kilicdaroglu, die de 13e president van Turkije zou kunnen worden, staat ook bekend om zijn kalmte. Zijn bijnamen zijn “Gandhi Kemal”, of “Gandhi van Turkije” – vanwege zijn vermeende gelijkenis in uiterlijk en stijl met Mahatma Gandhi – de “stille kracht” en “democratische oom”.

Hij raakt nooit van streek, zei hij ooit in een interview. “Hij is aardig en heel kalm – een beetje te kalm”, zei zijn vrouw Selvi Kilicdaroglu. “Kemal verheft nooit zijn stem, hij schreeuwt nooit. Je kunt niet eens een fatsoenlijke ruzie met hem hebben. Het feit dat hij zo stil is, maakt me soms echt gek.”

Hij is naar verluidt het onderwerp geweest van meer fysieke aanvallen en moordpogingen dan enige andere politicus in Turkije. Dat omvat een poging in 2019 om hem te lynchen in Ankara. Een CHP-politicus vertelde DW hoe hij zich Kilicdaroglu herinnerde na de aanval: “We wachtten buiten zijn deur. Hij kwam naar buiten. Er zaten blauwe plekken op zijn gezicht. Hij zag er helemaal niet ongelukkig uit. Hij nodigde ons uit op zijn kantoor en bestelde thee voor ons. “Hij zei ons dat we de dingen niet buiten proportie moesten opblazen. We waren bozer en opgewondener dan hij. Maar hij bleef volkomen kalm, alsof wij degenen waren die een poging tot lynchen hadden overleefd, niet hij.”

Men kent Kemal Kilicdaroglu als een politicus die corruptie bestreed Afbeelding: DHA

Kilicdaroglu overleefde ook een gewapende aanval door de Koerdische militie PKK, een aanval in het parlement en een poging tot bomaanslag door IS (Islamitische Staat) tijdens zijn mars voor gerechtigheid in 2017.

Is hij de beste kandidaat?

Ondanks zijn positieve imago verwijt het publiek Kilicdaroglu al jaren dat hij niet charismatisch genoeg is om een ​​passend alternatief voor Erdogan te zijn.

De oppositiealliantie van zes partijen twijfelde over zijn kandidatuur. De CHP en vijf andere oppositiepartijen werken al meer dan een jaar samen om hun winkansen tegen Erdogan te vergroten. De partijen kwamen verschillende keren bijeen voor “Table of Six” -bijeenkomsten.

Van links naar rechts: Democratie en Vooruitgang (DEVA) Partij Ali Babacan, Republikeinse Volkspartij (CHP) Kemal Kilicdaroglu, Felicity Partij (Saadet) Temel Karamollaoglu, IYI Partij Meral Aksener, Toekomstige Partij (Gelecek) Ahmet Davutoglu en Democratische Partij (DP ) Gultekin Uysal behoort tot de Turkse oppositiealliantie Afbeelding: ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

De Tafel van Zes werd bijna een Tafel van Vijf toen de op één na grootste partij, de rechts-nationalistische Goede Partij (IYI), dreigde de alliantie te verlaten nadat duidelijk werd dat Kilicdaroglu genomineerd zou worden. IYI-leider Meral Aksener voerde al maanden campagne tegen de kandidatuur van Kilicdaroglu, met het argument dat iemand die “kan winnen van Erdogan, zich kandidaat moet stellen”. Volgens haar paste Kilicdaroglu niet bij de rekening. In feite heeft Kilicdaroglu nog nooit een verkiezing gewonnen.

Na een golf van onderhandelingen achter de schermen lijkt de crisis in de oppositie voorlopig beslecht. Aksener zit weer aan tafel en zegt dat ze de kandidatuur van Kilicdaroglu steunt. De tijd zal leren of het gespannen bondgenootschap voldoende zal zijn voor een verkiezingsoverwinning in mei.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Duits geschreven.