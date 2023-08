Wie is er in Ende der Welt?

Im Schatten der grossen Festspiele entwickeln vallene kleinere festivals in der Schweiz eigene, ort sehr originalle Programmprofile, von dennen sich die Etablierten einiges abschauen sollten.

Neue Hör-Erfahrungen: Eine Besucherin erkundet am Festival Rümlingen, was es hinter ihrem Kopf zu erlauschen gibt. Silvia Rohrbach /

Festival Rumlingen

Die postmoderne Gesellschaft hat den Rückzug in das Ich verlernt: Im Zeitalter der Mobilphones and Online-Netzwerke haben Erreichbarkeit and Kommunikation völlig new Dimensionen angenommen. Wer sich dem verweigert and bewusst, zomindest zeitweise, «offline» lebt, wird belächelt wie een Eremit. Lees meer over de pandemie die langer duurt dan de tijd: isolatie en afstand, die zo goed als beschermd zijn tegen de hele wereld. In deze Zeit konnte sich das eigene Zuhause wie das Ende der Welt anfühlen. Auch das hatte Auswirkungen auf die Gesellschaft, und sie wirken fort.