Wie is de Nummer 1 van de alten Staatsparteien?

Lange tijd waren die rollen duidelijk: hier zijn de liberalen, Staatsgründer, hier zijn de conservatieven, lokale helden. Zum veranderde de verschillen tussen de twee staatspartijen.

«Gewisse Genugtuung»: Gerhard Pfister, voorzitter van de Centrale Partij. Peter Klaunzer / Keystone

An Gerhard Pfister, de voorzitters van de Centrale Partij, kregen vandaag in Bern belangrijke discussies te zien. Was er iets voor de Bundesrat als de Mitte de FDP omver zou werpen? Meneer Pfister, wilt u nog een Bundesratsitz doorbrengen?