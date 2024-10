Beiroet. Sinds de laatste dagen heeft Hisbollah-chef Hassan Nasrallah Naim Kassim aan de Spitze van Iran geholpen om de Libaneesische Miliz uit te rusten. In één gesprek bij de dienst kan men zien dat de militaire vaardigheden van het volk Israël intact en deskundig zijn, en dat er in Israël raketten te vinden zijn.

Wie Nasrallah hoort Kassim zu den Gründungsmitgliedern van Hisbollah. Over het geheel genomen schreeuwt het alsof we minder charismatisch en beredeneerd zijn dan de frühere Anführer. Toch is er sfeergevoel met de witte tulband en de grijze Bart van het open gezicht van de groep. Während Nasrallah uit Angst voor een Israëlische aandacht voor de onderwereld en nu in de Fernsehansprachen, blijft Kassim weiter bij de kennis en de wereld van journalisten en ga naar Australische journalisteninterviews.

Kassim bleek extremer te zijn dan Nasrallah opmerkte, en was meer open voor het publiek, zoals Mohanad Hage Ali zei, een leider van het Think Factory Carnegie Middle East Center, die zijn eigen gelovige is. In de Praxis-oorlog beperkte de Kassims Macht innerhalb der Gruppe unter Nasrallah zich. Nicht Kassim is over het algemeen Anwärter auf den Chefposten, inclusief Nasrallah’s neef Haschem Safieddine, die verantwoordelijk is voor de politieke zaken van de Groep. Sinds Nasrallahs Tod is Safieddine aber weder öffentlich aufgetreten, noch dat er irgendwelche öffentlichen Erklärungen abgegeben zijn. Am Dienstag erklärte der Israëlische Verteidigungsminister Joav Galant Medienberichts zufolge, Safieddine sei vermutlich tot. Damit vroeg Kassim om bij ons te blijven.

Stellvertretender Hisbollah-Generalsekretär sinds 1991

Kassim werd geboren in de stad Kfar Fila in Zuid-Libanon, studeerde scheikunde en werkte vele jaren als chemisch ingenieur. Het is belangrijk om iets te weten over religieuze studies en het belang van de oprichting van de Libanese Unie voor Moslimstudenten, een organisatie die verantwoordelijk is voor het onderwijs aan religieuze studenten. In de jaren zeventig lag er een sterke basis voor de beweging voor de verbetering van het volk van de Imam Mussa Sadr gründeten politischen Organization, die verantwoordelijk was voor een sterke ontwikkeling van haar eigen hervormde en verarmde gemeenschappen in Libanon. De Groep was betrokken bij deze mondiale beweging, een van de belangrijkste groepen in de Libanese burgeroorlog en een machtige politieke partij.

Anschließend schloss ich Kassim der im Entstehen begriffenen Hisbollah an, die huisarrest kreeg met de steun van Iran, nadat Israël in 1982 in Libanon een laatste oorlog had gevoerd en het zuiden van de Landes was beslecht. Sinds 1991 is hij secretaris-generaal van de groep, verantwoordelijk voor de leider van de Nasrallah, Abbas Musawi, en sinds 1992 was hij een Israëlisch knooppunt.

