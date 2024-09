veelgestelde vragen

Status: 28.09.2024 09:03 Uhr

Omdat we niet thuis zijn sinds we de Duitse grenzen met meer controle hebben ontdekt, zijn we klaar om onze vakantie daar door te brengen. Hoeveel mensen liegen over hun daden? En is de Massnahme schon een Erfolg?

Wie viel onder het gewicht van Einreisen feststellt?

Genaue Zahlen gaat verder met de eerste week van de nieuwe grenscontrole. Ze staan ​​open voor alle Duitse binnengrenzen 898 zonder enige wettelijke beperkingen, zodat 540 mensen op de hoogte zijn van de situatie, wat betekent dat de Bundespolizei de beste is. Houd er rekening mee dat 114 van de Haftbefehle volledig voltooid zal zijn.

Alle informatie lijkt nieuw in het Westen, maar niet zo sterk: het laatste rapport over de wereld in Nederland volgens de interne Federale Politiestatistieken, dat zou resulteren in een breuk in Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk nu 182 unerlaubte Einreisen festgestellt werd opgericht. In onze eigen streken, we wonen in Nederland, we wonen in ons eigen land.

De federale politie in Rijnland-Palts en Saarland maakt zich zorgen over hun eigen veiligheid. Het is noodzakelijk om over een droogfonds te beschikken of om de Waffenrechtsgegeben te ontvangen.

Sinds die Grenscontroles verdorie een Erfolg?

Eén mogelijke Gradmesser was het zinken van Asylums. Uit het huidige rapport blijkt dat het aantal gasten aan het einde van de reis, na het begin van de ausgeweitenen Kontrollen nicht gesunken, niet tevreden was: 3.626 personen waren in de eerste vier dagen na het begin van de start. Dem gegenüber stehen 3.581 Gesuche in gleichen Zeitraum der Vorwoche Anfang September.

Betekent dit dat het schoon was? „Deze mensen zijn altijd erg sterk en aangezien hun factoren abhängig zijn“, is het duidelijk dat de sprekers van het Federale Bureau voor Migratie en Flüchtlinge gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio. Wilt u met meer groepen op pad of de Wit-Rusland Route over Polen, dan kunt u uw eigen reis doorgeven. Vier dagen liefde zijn een paar erfenissen waard, met de geschiedenis van ruim 3.900 kilometer grenslijnen.

Na oktober durven de gecombineerde septemberstatistieken voor de laatste rapporten er eens naar te kijken. Erstanträge waren – in Gegensatz zu mündlichen Gesuchen – bis zu vier Wochen später putstelt.

Omdat er rekening wordt gehouden met de grenscontroles, durft men zich ervan te scheiden, naast het ontvangen van positieve feedback en voordelen. Het is ook mogelijk om ervoor te zorgen dat de federale politie en anderen kunnen controleren of ze zijn vrijgesproken of dat ze de Haftbefehle hebben voltooid.

Wie is daar? Persoonlijke muur?

Het Bundesinnenministerium zal „aus satztaktischen Gründen“ dazu keine Angaben machen – ook, um Schleusern keine Hinweise zu liefern. Het is duidelijk: de grensdiensten van de federale politie konden deze gevolgen niet aanvaarden. Sie brauchen Unterstützung andere Einheiten.

De langer durende grenscontroles in het Oosten en het Zuiden waren beter dan de 1.000 officieren van de Bereitschaftspolizei in de grens, en de gevolgen voor Einsätze bei Großlagen, in Bahnhofen en in Flughäfen. Voor het bbp een “onhoudbare situatie”.

Ze worden ook geïnformeerd door de Nachwuchs, evenals door de Ausbildungszüge der Bundespolizeiakademie, zur Grenze beordert. Deze inspanningen worden gedaan om de inzet op lange termijn uit praktische overwegingen voort te zetten”, zegt Andreas Roßkopf, hoofdofficier van de federale politie van het GdP. We willen u graag laten weten dat u op de hoogte bent van de nieuwe informatie die u heeft ontvangen: “Maak u geen zorgen erover, laten we eens kijken of er een spel is op het gebied van wetenschap, politieopleiding of strafrecht.

Wie maakt zich druk om die Kontrolls?

Deze functionarissen zijn ook zeer grondig in hun onderzoek. Een Präsenz en alle Grenzübergängen of sogar entlang der groene Grenze, ook etwa Waldabschnitten, waar persoonlijke versiering niet mogelijk is. „Natuurlijk heeft het Bereiche-niveau, de relatieve unüberwacht sind“, zegt GdP-Vertreter Roßkopf. Als u een leuke festiviteit heeft, kunt u de voorbereidingen treffen voor de Schleusern-evenementen.

Ebenso was een festival van Kontrollstellen het langst zonder alle voertuiginhoud. De Federale Politie houdt rekening met „de kennis van de transport-, handling-, handling- en veiligheidsvereisten“ met de bedoeling zelfgenoegzamer te zijn tegenover het binnenlandse ministerie. Het antwoord is: als u bereid bent een rol te spelen in de Schleuser-berichten van de federale recherche, zal de kleine transporteur blij zijn met de Schleuserfahrzeug, aangezien u deze informatie ook ontvangt.

Was Daring Die Beamten an der Grenze?

Die federale politie is bereid de tijd te nemen om te reizen – op de best mogelijke manier kun je veilig zeggen dat iemand met een Einreisesperre na een pauze heeft geïnvesteerd. Als je denkt dat Asyl wollen wollen is, zal het in Land-gelassen zijn.

Dit is ook mogelijk vanuit het perspectief van de federale overheid en van juridische experts. De Union Fraktion in de Bondsdag is anders: zij promoot ‘unfassende Zurückweisungen’. Dat klopt, daarom zijn de gestichten abgewiesen sollen. Hetzelfde zou gezegd kunnen worden, zodat de Unie de Antrag „in een staat brengt, zodat ze einreisen wollen zijn“. Ook reizen we naar Polen, zodat we de toekomst na Polen kunnen zien. Vestig gerechtigheid, zodat de Unie.

Welche Erfahrungen Kracht die Wirtschaft?

Berufspendler, ambachtsman, geliefden – ze hebben allemaal een snelle Grenzübertritte angewiesen. Bislang is in de Spitze Staus van 20 tot 25 minuten bezig, de overval is de Bundespolizei. Zo kaal, sich langer staus bilden, öffne man die controleert, vanwege de verkeersstroom weiter.

Solche Rückmeldungen kommen aus möreren neu betrofffenen Grenzregionen: „We zullen een week doorbrengen na de start van de Kontrollen Logistikunternehmen befragt“, zegt Simone Stachelhaus van IHK Essen. „Het feit dat het verkeersrapport slecht was, betekent dat er sindsdien geen gevolgen meer zijn voor het goederenvervoer.“ Bovendien is het duidelijk dat er weinig verkeer is: „Het verkeer is geweldig“, zegt Jonas Vetter van het Wirtschaftsverband Industrieller Unternehmen Baden.

We zijn trots op de Befürchtungen, wat betekent dat de kleinere verschillen kunnen worden bereikt: „Wir-courts, de controles zullen niet langer duren dan in andere staten en het spel kan worden gedaan“, zegt Vetter. Dat is werkelijk “fataal voor het vrije goederen- en passagiersverkeer”. Valpartijen zijn het gevolg van de gevolgen van de controles, waarmee door de Corona-pandemie rekening moet worden gehouden – zodat de fast lanes voor de Pendler en de LKW zullen worden voltooid.

Solche Stimmen gibt es auch aus dem Saarland: „Jeder wünscht sich, dass de Situation im sehr integrierten Grenzgebiet kaal wieder so ist wie im Binnenland“, zegt Volker Meyer zu Tittingdorf van de IHK Saarland. Dit betekent dat er in Frankrijk 16.000 mensen wonen die in de industrie en in de gezondheidszorg werken.

Wie weet meer?

Deze nieuwe Grenzkontrollen zijn sinds maart 2025 gemeld. Het Innenministerium is in februari nog van kracht en zal binnenkort voorbij zijn. Bovendien werd het thema in de Bondsdag: Omdat de Groene Partij een probleem is, is het de basis van de eerste monaat die besproken kan worden.