Wie iPhones und Magnete Android-Telefone im Jahr 2023 tatsächlich verbessern werden

Eine Ankündigung Anfang Januar zum kabellosen Laden war zurückhaltend, aber tatsächlich bedeutsam. Qi2 (ausgesprochen „chee two“), die nächste Generation des kabellosen Ladens für Telefone und andere Akkugeräte, kommt.

Es wird die Fortsetzung des kabellosen Qi-Ladens sein, das auf Telefonen wie dem iPhone 14, Samsung Galaxy S22 und Google Pixel 7 zu finden ist.

Die nächste Version von Qi verspricht teilweise effizienter zu sein, da Magnete dabei helfen, Geräte in einer idealen Ausrichtung auf Ladepads zu positionieren. Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, liegt das daran, dass das MagSafe-Laden von Apple, das 2020 mit dem iPhone 12 eingeführt wurde, im Wesentlichen das ist. Tatsächlich hat Apple, eines der über 350 Unternehmen des Wireless Power Consortium, an der Entwicklung des Magnetic Power Profile mitgewirkt, das Teil von Qi2 ist.

Obwohl das Magnetic Power Profile nicht genau das gleiche wie MagSafe ist, könnte es dazu führen, dass Qi2 auf mehr Geräten, einschließlich AR- oder VR-Headsets, eingeführt wird. Es könnte auch zu schnelleren Ladegeschwindigkeiten führen. Derzeit ist das kabellose Qi-Laden auf 15 W begrenzt, was auch die maximale Geschwindigkeit für Apples MagSafe-Laden auf iPhones ist.

Patrick Holland/CNET



„Die perfekte Ausrichtung von Qi2 verbessert die Energieeffizienz, indem der Energieverlust reduziert wird, der auftreten kann, wenn das Telefon oder das Ladegerät nicht ausgerichtet sind“, sagte Paul Struhsaker, Executive Director des Wireless Power Consortium, in einer Pressemitteilung während der CES 2023. „Ebenso wichtig ist Qi2 Reduzieren Sie den Deponieabfall, der mit dem Austausch kabelgebundener Ladegeräte aufgrund von Steckerbrüchen und der Belastung der Kabel durch das tägliche Anschließen und Trennen verbunden ist.

Ein weiterer Vorteil von Qi2 ist das Potenzial für Zubehör. Werfen Sie einen Blick auf die Anzahl der derzeit für das iPhone hergestellten MagSafe- und Magnetzubehörteile. Es gibt alles von Koffern und Ladeständern bis hin zu Stativhalterungen und Brieftaschen. Android-Telefone, die Qi2 unterstützen, könnten von einem ähnlichen Zubehörangebot profitieren.

In Anbetracht der Tatsache, dass Android-Telefone in allen Formen und Größen erhältlich sind, könnten Qi2 und sein Magnetic Power Profile ein Equalizer sein, der einige Zubehörteile zwischen verschiedenen Telefonen und sogar verschiedenen Geräten austauschbar macht. Qi2 bietet ein ähnliches Maß an Allgegenwart wie USB-C-Anschlüsse, ohne die Verwirrung, die durch verschiedene USB-C-Kabeltypen verursacht wird, die alle gleich aussehen. Es ist schwer, den Unterschied zwischen einem USB-C-Kabel zu erkennen, das Thunderbolt 3 unterstützt, und einem, das USB 4 unterstützt.

Das Magnetic Power Profile von Qi2 ist nicht dasselbe wie MagSafe, das ebenfalls Magnete verwendet, aber an einer anderen Position angeordnet ist. Sie konnten also kein MagSafe-Ladegerät an ein Telefon mit Qi2 anschließen. Ich sollte anerkennen, dass einige Unternehmen Magnethüllen für Android-Telefone herstellen, die es ihnen ermöglichen, mit MagSafe zu arbeiten.

MagSafe enthält auch einen Mikroprozessor, der dem Magnetic Power Profile von Qi2 fehlt, der es einem iPhone ermöglicht zu wissen, womit es verbunden ist. Wenn Sie beispielsweise Apples MagSafe Wallet von Ihrem iPhone entfernen, markiert es den Ort, an dem es zuletzt angeschlossen war, und kann Ihnen sogar eine Benachrichtigung senden, dass es vom Telefon getrennt wurde. Ich stelle mir vor, dass Hersteller von Android-Telefonen Qi2 ihren eigenen Mikroprozessor für ähnliche Funktionen hinzufügen könnten.

Mit dem EU zwingt Apple, künftige iPhone-Modelle zu ändern Von kabelgebundenem Laden über Lightning bis hin zu USB-C könnte Apple auch Qi2 bereitstellen Roadmap für ein portloses iPhone was seit einigen Jahren gemunkelt wird. Und da Qi2 ein Standard ist, könnte es Apple helfen, mögliche Maßnahmen der EU in Bezug auf das kabellose Laden zu vermeiden.

Insgesamt verspricht Qi2 viel. Und obwohl nicht klar ist, ob Apple MagSafe durch das Magnetic Power Profile von Qi2 ersetzen wird, beweist es, dass sich sogar konkurrierende Unternehmen auf einen Standard einigen können, von dem wir alle profitieren. Tun Sie dies jetzt für Textnachrichten.