Wie indisches Gesundheitspersonal WhatsApp nutzt, um schwangere Frauen zu retten

In den letzten fünf Jahren hat Patil Hunderte von ASHAs aus verschiedenen Bundesstaaten darin geschult, WhatsApp zur Entlarvung falscher Informationen zu verwenden.

Maya Patil, eine ASHA aus dem Dorf Kutwad in Maharashtra, sagt, sie habe ähnliche positive Ergebnisse nach der Verwendung von WhatsApp festgestellt. Sie arbeitet seit 13 Jahren auf diesem Gebiet und traf 2018 eine Frau im neunten Schwangerschaftsmonat mit sinkenden Hämoglobinwerten, bei der kürzlich Anämie diagnostiziert worden war. Sie versuchte, die Frau mit dem zuständigen öffentlichen Arzt zu verbinden, aber die Familie wollte, dass sie natürliche Methoden anwendet, um ihren Hämoglobinspiegel zu erhöhen.

Patil bat die schwangere Frau, Granatapfelsaft zu trinken, der nachweislich den Hämoglobinspiegel erhöht, aber ihre Mutter sagte, Granatapfelsaft verursache Nierensteine. Patil versuchte mehrere Stunden lang, die Wissenschaft zu erklären, aber die Familie war weder überzeugt, noch interessierte sie sich für Anämie-Medikamente.

Aus Gewohnheit hatte Patil Fotos von Hunderten von regionalen Zeitungsartikeln gemacht, die sich mit verbreiteten Gesundheitsfehlinformationen befassten, die von Ärzten verfasst worden waren. In einem fand sie Details über die Vorteile von Granatapfelkernen und -saft. Sie schickte der Schwangeren den Artikel in einer WhatsApp-Nachricht. Dann fand sie relevantere YouTube-Videos, die in Marathi, der Sprache der Frau, aufgenommen wurden. Nach 10 solcher Nachrichten hatte sie endlich eine Wirkung; Die Familie erlaubte der Frau, ihrem Rat zu folgen, und innerhalb von 12 Tagen war ihr Hämoglobinspiegel gestiegen.

Sie arbeiteten drei Wochen lang zusammen, und als die Frau gebar, war es eine normale Geburt mit einem gesunden Neugeborenen, das zweieinhalb Kilo wog.

Schaffung eines sichereren Raums für Frauen

Obwohl sie über mehrere Jahre erfolgreich gegen viele Fehlinformationen vorgegangen waren, trafen viele ASHAs immer noch auf schwangere Frauen, die aus Angst vor ihren Schwiegereltern und Ehemännern zu viel Angst hatten, über ihre Schwangerschaft zu sprechen. Selbst in großen, von ASHA geführten Gruppennachrichten antworteten viele Männer in der Gemeinde mit „schlecht informierten Kommentaren“, sagt Netradipa Patil, der Gewerkschaftsführer von ASHA.

Maya Patil beklagt in ähnlicher Weise das Fortbestehen gefährlicher medizinischer Informationen, die von der Familie weitergegeben werden. „Das Hauptziel aller gefälschten Nachrichten im Zusammenhang mit Schwangerschaft ist es, Frauen leiden zu lassen“, sagt sie. „Viele ältere Frauen sagen, dass sie diese Rituale während ihrer Schwangerschaft erlitten haben, also warum sollte sich die nächste Generation nicht damit auseinandersetzen?“

Neben der Gewährleistung einer sichereren Geburt sind ASHA-Mitarbeiter auch für die Bereitstellung einer angemessenen postnatalen Gesundheitsversorgung für Frauen in der Gemeinde verantwortlich. Hier erklärt Maya Patil, wie man sich um ein Neugeborenes kümmert. SANKET JAIN

Also begannen ASHAs 2018 und 2019 damit, hyperlokale WhatsApp-Gruppen nur für Frauen zu bilden. Mit einer kleineren Gruppe von nur 15 bis 20 schwangeren Frauen und ihrer nahen Frau Verwandten würde sich Netradipa Patil darauf konzentrieren, ihnen zu helfen, die wissenschaftlichen Aspekte der Pflege zu verstehen. „Es war schwierig, aber einfacher, als mit Hunderten von Menschen auf einmal fertig zu werden.“ Nach sechsmonatigen Testläufen gaben Frauen in den Gruppen sogar an, in ihren Haushalten über Fehlinformationen zu sprechen.