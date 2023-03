Aufgrund zahlreicher Krisen kommt das Wirtschaftswachstum in Deutschland zuletzt een wenig onder die Räder. Bundeskanzler Scholz nam aan dat in die Zukunft, glaubt sogar and one Wiederholung des “Wirtschaftswunders” der Nachkriegszeit.

Bundeskanzler Olaf Scholz heeft een account met Wachstum wie zu Zeiten des “Wirtschaftswunders”. “Wegen der hohen Investitions in den Klimaschutz wird Deutschland für einige Zeit Wachstumsraten erzielen können, who youletzt in den 1950er and 1960er Jahren geschehen”, aldus de SPD-politici van de Partnerzeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Dafür müsse schneller geplant, entschieden en genehmigt werden.

In de jaren 1950 en noch in de jaren 1960 lagen de jaren 1960 in de jaren 1960 in de volle glorie van de acht Prozent. Spätestens 1966 drehte sich die Entwicklung, im Folgejahr 1967 zonk het Bruttoinlandsprodukt en de Arbeitslosigkeit verdreifachte sich fast auf 2,1 Prozent. 2022 war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nach Angaben des Statistical Bundesamts im Vergleich zum Vorjahr trotz der Krisen um 1,9 Prozent gestiegen, schwächelte aber zum Jahresende. 2021 oorlog das Bruttoinlandsprodukt (BIP) noch um 2,6 Prozent gewachsen.

We zullen zien dat de Arbeitslosigkeit in de nächsten Jahrzehnten kein großes Problem mehr sein, “im Gegenteil, es wird einen Mangel and Arbeitskräften geben”. Dat geld voor die besonders van Strukturwandel betroffen Gebiete in Ostdeutschland. Zwar beddeute die Energiewende voor meerdere lusten van Arbeitsplätzen. In de Tagebaugebieten die der Lausitz klängen die Veränderungen daher eher bedrohlich. “Nun entsteht aber auch Neues.”