Wie ich den Josh Radnor deiner Mutter kennengelernt habe, bestätigt die Beziehung

Josh Radnor offenbart, dass er vom Markt ist.

Das Wie ich deine Mutter kennengelernt habe Alaun bestätigte, dass er in einer neuen Beziehung ist, und fügte Details darüber hinzu, wann sie begannen, sich zu verabreden.

„Während der Dreharbeiten dazu“, sagte Radnor am 7. November zu Page Six und verwies auf seine Drehzeit für die Miniserie 2022 Fleishman ist in Schwierigkeiten„Ich war ganz neu mit jemandem zusammen [who] Ich bin immer noch dabei und freue mich weiterhin sehr darauf.“

Radnor, der zuvor datiert hat Minka Kelly und Lindsay Price aber nie den Bund fürs Leben geschlossen hat, fuhr fort, einige seiner Ängste über die Ehe zu teilen. Tatsächlich sagte er, die Arbeit an der Miniserie, die am 17. November auf Hulu ausgestrahlt wird, habe es ihm ermöglicht, seine Sorgen anzusprechen, da sich die Show auf die Geschichte eines kürzlich geschiedenen Mannes konzentrierte.

„In gewisser Weise hatte ich immer Angst vor einer schlechten Ehe, Ehepartnern, die miteinander uneins waren“, sagte er. „Also hat es etwas Beruhigendes, das in einem fiktiven Kontext durchspielen zu können. Vielleicht bedeutet das, dass Sie im wirklichen Leben nicht so viel davon tun müssen.“