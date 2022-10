Wie Horrorfilme meiner Mutter geholfen haben, ihrem eigenen Monster zu entkommen : NPR

Ich kann keine Woche vergehen, ohne einen Horrorfilm zu sehen.

Ich stehe total auf Horror, egal ob Bücher oder Filme. Mit 12 lebten meine Freundinnen bei Judy Blume, aber ich las zum zweiten Mal Thriller von Stephen King.

Das erste Mal, dass ich in der High School nachsitzen musste, war, weil ich Clive Barkers gelesen hatte Das Verdammungsspiel anstelle des zugeordneten Buches. Ich dachte auch, dass ich geschickt war, als ich mein neuestes Horrorbuch in mein Loseblatt-Notizbuch geschoben habe. Ich war so vertieft, dass ich mitten im Unterricht nach Luft schnappte, sehr zum Entsetzen meiner Klassenkameraden und Lehrer. Es war irgendwie urkomisch. Er nahm mein Buch und gab mir Nachsitzen. Ich erfuhr, dass er ein Horrorfan war, und wir unterhielten uns über unsere Lieblingsautoren. Am Ende las er während der Haft mein Buch und dankte mir dafür, dass ich ihn zu jemand Neuem gebracht hatte.

Mein Filmgeschmack reicht von Klassikern wie Das Texas Kettensägenmassaker und Das Leuchten zu Found-Footage-Filmen wie Schmetterlingsküsse und Das verlorene Filmmaterial von Leah Sullivan. Bei Ersterem kauere ich vor Angst zusammen, während ich den Adrenalinschub genieße. Bei letzterem habe ich manchmal Fantasien, meinen Fernseher durch mein Wohnzimmerfenster zu werfen, weil ich 75 bis 90 Minuten meines Lebens verschwendet habe. Aber dennoch will ich konsequent (und ich wage zu sagen, obsessiv) mehr.

Meine Liebe zu allem, was mit Horror zu tun hat, begann, als meine Mutter mich ihre „gruseligen Bücher“ (ihr liebenswerter Begriff für Horrorromane) lesen ließ.

Ich wartete mit angehaltenem Atem darauf, dass meine Mutter ihre letzte gruselige Lektüre zu Ende gelesen hatte, weil ich wusste, dass ich es als nächstes bekam. Ich würde mich in diese fiktive Welt von Monstern und Dämonen einfügen, die in Angst leben, um die nächste Seite umzublättern. Meine Mutter hat gelesen Der Exorzist von William Peter Blatty, und es hat sie definitiv erschreckt. Jahre später habe ich den Mut gefunden, ihn zu lesen, und dann den Film gegen ihren Willen gesehen. Es war der gruseligste Film, den ich bis heute gesehen habe, und der einzige Horrorfilm, den ich nicht noch einmal ansehen möchte.

Bildunterschrift umschalten Nikki Jones

Flucht vor einem echten Monster

Ich brauchte Jahre, um zu verstehen, warum meine Mutter diese gruseligen Bücher so sehr liebte. Diese Horrorgeschichten gaben meiner Mutter den Mut, ihren Täter zu verlassen.

Während meine Mutter ein mutiges Gesicht aufsetzte, hatte sie es mit ihrem eigenen Monster zu tun. Ich glaube, dass ihre Flucht in das Horror-Genre es ihr ermöglichte, sich ihrer Realität in einer kontrollierten Umgebung zu stellen.

Sie wusste, dass ihr Leben nicht in Gefahr war, wenn sie diese Bücher las. Ihre Empathie gegenüber den Charakteren, die von Monstern gejagt und von Dämonen besessen sind, und das Happy End (na ja, manchmal) für diese Protagonisten, hat sie meiner Meinung nach glauben lassen, dass auch sie dem Monster auf seinem Heimweg von der Arbeit entkommen kann, und ein Happy End haben.

Meine Mutter fand ihre Kraft durch das Lesen dieser Bücher. Sie baute Mut auf, stellte sich ihrer Angst und lernte zu kämpfen. Für sie war es eine Art Katharsis. Säuberung und Reinigung. Das Beseitigen ihrer negativen Emotionen wie Angst, Angst und geringes Selbstwertgefühl. Die Läuterung ihrer neu entdeckten Tapferkeitsgefühle, die ihr Monster vernichten müssen.

Wo meine Liebe zu Horrorfilmen begann

Romanautoren wie Clive Barker und Stephen King dominierten unsere kleinen Bücherregale, aber es war ein Buch von Jeffrey Konvitz, das mich um meine Achse kippte. Der Wächter wurde 1977 geschrieben. Ich erinnere mich, dass meine Mutter es im Kühlschrank versteckte, weil sie nicht wollte, dass ich es lese. Das habe ich natürlich als Herausforderung gesehen. Leider kam ich erst als Erwachsene dazu, dieses Buch zu lesen. Ich habe jedoch etwas viel Schlimmeres getan: Ich habe den Film gesehen. Und da, lieber Leser, begann meine Liebe zu den Horrorfilmen der 1970er und 80er Jahre.

Dieser Film hat alles: große Filmstars wie Cristina Raines, Burgess Meredith, Ava Gardner, Chris Sarandon und eine hinreißend junge Beverly D’Angelo. Es hatte Supermodels, Penthouse-Wohnungen mit Blick auf den Central Park und einen blinden Priester. Und es hatte Dämonen, sowohl metaphorische als auch physische. Dieser Film hat mich zu Tode erschreckt. Und ich wollte mehr.

In den Tagen vor dem Streaming besuchten Sie Videotheken, um Ihre Filme auszuleihen. Wir hatten Blockbuster, Erol’s Video und jede Menge Tante-Emma-Läden. Jeden Freitag gingen meine Mutter und ich in diese Videotheken, um die besten Horror-VHS-Kassetten zu kaufen. Sie machte mich mit Filmen wie bekannt Ghost Story, Amityville Horror, Re-Animator, The Evil Dead und so viel mehr.

Die Liebe zum Horror weitergeben

Bildunterschrift umschalten Nikki Jones

Nikki Jones

Ich schaue mir diese Filme immer noch an, normalerweise am frühen Morgen an den Wochenenden, während mein Mann und meine Tochter noch schlafen. Ich denke an meine Mutter und spüre ein Gefühl von Ruhe und Frieden. Ich erinnere mich, dass Bruce Campbell sie durch ihr Lachen zum Weinen brachte Der böse Tod. Wenn es draußen schneit, schaue ich zu Geistergeschichte, weil sie und ich beide die Schönheit des Schnees im Film liebten.

Es gibt neuere Filme, die ich lieben und/oder respektiere – fast alles, was von A24, Ari Aster, Blumhouse und Jordan Peele gemacht wurde. Fremder Horror, absolut! IFC Midnight, heilige Rauche!

Wenn ich mir diese neueren Filme ansehe, denke ich an ihre Reaktionen, wenn sie heute leben würde. Ich glaube, dass meine Mutter deswegen der größte Jordan-Peele-Fan wäre Uns. Sie würde wahrscheinlich auschecken Erblich zweimal. Sag nichts böses würde sie sprachlos machen.

Meine Mutter hat ihre Liebe zum Horror an mich weitergegeben. Diese Bücher und Filme gaben ihr Mut, und sie wollte, dass ich mutig lebe. In ihren Augen würde dieses Genre ihr dabei helfen, die starke und unabhängige Frau zu sein, die ich heute bin. Sie hatte recht.