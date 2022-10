Wie heiß soll es werden? (nd-aktuell.de)

Gysi Gregor spricht auf der Kundgebung „Genug ist genug!“ in Sulhl. Foto: IMAGO/ari

Es gibt zwei Momente, in denen Gregor Gysi an diesem Dienstagabend viel Applaus bekommt. Immer daran gemessen, dass derzeit rund 100 bis 200 Menschen in der Suhler Innenstadt leben. Sind das viele Leute? Die Antwort hängt von der Erwartung ab.

Wenn man bedenkt, dass die ehemalige DDR-Kreisstadt im Süden Thüringens heute eine statistisch sehr alte Kleinstadt ist, ist das keine schlechte Zahl. Aber wenn man sich erinnert, dass die linke Bundestagsfraktion diese Kundgebung, auf der Gysi jetzt spricht, als „die erste unserer Herbstkundgebungen“ angekündigt hat, dann ist das eine ziemlich schlechte Zahl. Zumal Die Linke in den vergangenen Wochen und Monaten nicht müde geworden ist, der Ampelkoalition Totalversagen vorzuwerfen und sich vorgenommen hat, den Protest gegen ihre Politik auf die Straße zu tragen.

Vielmehr zeigt diese Kundgebung zum Beispiel, welche Risse durch das linke Milieu gehen, wenn man sich die Inhalte hinter diesem Protest anschaut. Denn es ist kein Zufall, dass fast alle Anwesenden, die oft nicht mehr ganz jung sind, die Hände hochwerfen, wenn Gysi – der als außenpolitischer Sprecher der Linksfraktion angekündigt ist – über den Ukraine-Krieg zu sprechen beginnt.

Nato und EU hätten seit dem Ende des Kalten Krieges im Umgang mit Russland alles falsch gemacht, was sie hätten falsch machen können, sagt Gysi – und wird von Beifall unterbrochen. Dann fügt Gysi hinzu: „Aber es gab keinen Fehler, der einen Angriffskrieg gerechtfertigt hätte.“ Diese Einschätzung gefällt offensichtlich nicht allen, die nur begeistert waren. Jedenfalls wird dem 74-Jährigen auch dafür applaudiert, allerdings nicht so sehr wie für seinen vorherigen Satz.

Es könnte kaum deutlicher werden, wie schwer es vielen im linken Lager fällt, Russlands Angriff auf die Ukraine als solchen klar zu benennen und zu verurteilen – ohne direkte oder indirekte Relativierung.

Ähnlich viel Applaus bekommt Gysi nur noch einmal, wenn er den Zustand seiner eigenen Partei anspricht, die er auffordert, „nicht mehr so ​​zickig zu argumentieren“. Das sei gar nicht die Aufgabe der Linken, die sich lieber um den Osten kümmern müssten, sagt er. „Wir dürfen den Osten nicht der AfD überlassen.“ Stattdessen muss seine Partei sozialen Protest organisieren, etwa gegen die unsoziale Politik der Bundesregierung.

Und der Rest, der eigentlich im Mittelpunkt des angekündigten heißen Herbstes stehen sollte? Was haben neben dem ewigen Vorbild zum Beispiel die Thüringer Landesvorsitzende der Partei, Ulrike Grosse-Röthig, und ein örtlicher Gewerkschafter geschimpft? Hohe Energiepreise. Erleichterung beim Gießen können so viele Menschen vorbeigehen?

All das wird bei dieser Rallye natürlich auch ausführlich diskutiert. So spottet Grosse-Röthig über „den Segen der Ampeln“ und – mit bitterem Unterton – über die Bitte an die Menschen vor allem im Osten, bitte Energie zu sparen. „Hier gibt es nichts mehr zu retten“, sagt sie.

Von der kleinen Bühne schmettert der Gewerkschafter Sätze, die so oder so bei linken Kundgebungen immer wieder zu hören sind. Zum Beispiel: „Wir müssen sozial umverteilen.“ Oder: „Der Einkommensmillionär mit drei Porsches in der Garage braucht keinen Tankrabatt und kein 9-Euro-Ticket.“

Darüber hinaus widmet sich Gysi – eine allgemeine Politikerin – diesem Thema. Die Ampel, klagt er, vergisst immer wieder bestimmte Bevölkerungsgruppen, wenn es um ihre Hilfspakete geht. Unter anderem vergaß sie bei ihrer ersten Entlastung die Rentner, die jetzt immerhin 300 Euro Zuschuss bekommen sollen. Alles in allem ist das für ihn ein Beweis dafür, dass die Bundesregierung die aktuelle Krisenvielfalt nicht im Griff hat. „Sie ist einfach überfordert.“

Nur: All diese Kritik zündet nicht wirklich – egal wer sie an diesem Abend vorbringt – nicht. Aus der Umgebung gibt es höflichen Applaus. Mal mehr mal weniger. Aber all das ist nicht heiß, sondern eher lauwarm, was natürlich – und damit schließt sich der Kreis – auch daran liegen kann, dass Suhl in seiner jetzigen Form nicht der erste Ort ist, den man wählen sollte, um eine soziale Revolution zu starten.