Endlich wieder auf der großen Bühne. Endlich wieder in der Champions League. Wenn Hansi Flick mit dem FC Barcelona auf Europatournee geht, hat er gleich zwei Termine im Visier.

Zunächst natürlich der 23. Oktober 2024. Das große Wiedersehen mit dem FC Bayern in Barcelona. Noch stärker dürfte der Fokus aber auf dem 31. Mai 2025 liegen. Dann nämlich steigt das Finale. Ausgerechnet in München. Der Stadt, in der Flick seine bislang größten Erfolge als Trainer feierte.

Auch für Barca-Fans ist München ein großer Sehnsuchtsort. Seit dem Gewinn des Champions-League-Titels vor neun Jahren wartet der stolze Klub auf den Einzug ins Finale, die großen Erfolge der Messi-Ära drohen allmählich zu verblassen.

Goal, sagte Flügelspieler Raphinha vor dem Start bei AS Monaco am Donnerstag (21 Uhr/DAZN), ist deshalb der Gewinn der Champions League: „Das muss es sein. Für Barca zu spielen bedeutet, dass das Ziel ist, alle Titel zu gewinnen. Wenn du in so einem Verein bist und nicht daran denkst, bist du am falschen Ort.“