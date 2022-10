Wie Halloween auf der ganzen Welt gefeiert wird: NPR

Bildunterschrift umschalten Scott Barbour/Getty Images

Während Halloween in den USA Bilder von Süßigkeiten und Kostümen heraufbeschwört, sieht der Feiertag weltweit anders aus. Hier ist eine Aufschlüsselung, wie der Feiertag in sieben anderen Ländern gefeiert wird.

Mexiko

Während Kinder in Mexiko am 31. Oktober auch Süßes oder Saures machen können, dient es als Grundierung für eine andere Feier: el Día de los Muertos oder Tag der Toten, der am 2. November stattfindet. Beobachter sagen, der mexikanische Feiertag , das 3.000 Jahre im präkolumbianischen Mesoamerika zurückreicht, tritt auf, wenn sich die Tore des Himmels öffnen und es dem Geist eines verstorbenen geliebten Menschen ermöglichen, mit seiner noch lebenden Familie wiedervereinigt zu werden.

Familienmitglieder können ein Festmahl mit den Lieblingsspeisen des Verstorbenen zubereiten oder Geschenke auf ihrer Grabstätte hinterlassen. Festivalbesucher tragen Schädelmasken und essen schädelförmige Süßigkeiten. Und der Feiertag, der einst nur in ländlichen, indigenen Teilen des Landes gefeiert wurde, wird heute in Großstädten, einschließlich der Hauptstadt Mexiko-Stadt, gefeiert.

England

Die zunehmende Popularität von Halloween in der Popkultur bedeutet, dass britische Kinder an den Feiertagen teilnehmen können. Aber wie in anderen Ländern kann es oft von einem anderen, viel größeren Ereignis überschattet werden: dem Guy-Fawkes-Tag.

Am 5. November feiern britische Bürger die gescheiterte Ermordung von König James I. durch Guy Fawkes und andere Beteiligte des Komplotts. Weil Fawkes versuchte, den König mit Fässern mit Schießpulver zu töten – bevor er von den Behörden gefunden und zum Tode verurteilt wurde – wird der Feiertag im ganzen Land mit Freudenfeuern gefeiert. Und anstatt Süßes oder Saures für Süßigkeiten zu tun, werden Kinder herumlaufen und nach einem „Penny für den Kerl“ fragen.

Italien

Am 1. November feiern die Italiener Ognissanti oder „Allerheiligen“, ein Fest mit tiefen religiösen Untertönen. Während es üblich ist, italienische Feiertage zu sehen, die einem bestimmten Heiligen gewidmet sind, ist dieser Feiertag allen Heiligen als Ganzes gewidmet.

Wie der Feiertag gefeiert wird, ist von Region zu Region unterschiedlich: Auf Sizilien erheben sich die Verstorbenen von den Toten, um braven Kindern Geschenke zu bringen, während Kinder auf Sardinien von Tür zu Tür gehen, um Opfergaben von den Verstorbenen zu erbitten. Die Römer essen in der Nähe der Gräber ihrer Lieben, während die Menschen in den Abruzzen und im Trentino Laternen anfertigen, indem sie Kerzen in Kürbisse stellen.

Guatemala

Auch die Guatemalteken ehren die Toten in den ersten Novembertagen. Während des Barriletes Gigantes- oder „Riesendrachen“-Festivals bevölkern die Guatemalteken den Himmel mit riesigen, farbenfrohen Drachen.

Die Drachen – die bis zu 40 Fuß in die Luft fliegen können – sind oft handbemalt und werden über die Gräber verstorbener Angehöriger geflogen. Die Drachen sollen eine Brücke zwischen den Lebenden und den Toten darstellen.

Japan

Halloween ist ein neuer Feiertag in Japan und das Land nimmt die westliche Tradition an und fügt seinen eigenen Einfluss hinzu. Da es in Japan andere Feiertage gibt, an denen der Verstorbene gefeiert wird, einschließlich Obon, ist Süßes oder Saures nicht so beliebt.

Stattdessen dreht sich bei Halloween in Japan alles um die Kostüme. Feiernde, die normalerweise Erwachsene sind, ziehen Kostüme an und gehen stattdessen zu Partys und Clubs.

Irland

Es ist eine Untertreibung zu sagen, dass Halloween in Irland eine große Sache ist: Hier begannen die Feierlichkeiten überhaupt. Halloween, wie es heute bekannt ist, entstand aus dem alten Fest Samhain, das vor mehr als 2.000 Jahren den Beginn des Winters im heidnischen Irland feierte.

Festivals finden im ganzen Land statt: vom Púca-Festival, das die Folklore hinter dem keltischen Feiertag feiert, bis zum Derry-Halloween-Fest im nördlichen Teil der Insel.

China

In China ist das Qingming-Fest, das Anfang April gefeiert wird, der Feiertag, an dem der Verstorbene gefeiert wird. Die Veranstaltung, die auch als Tomb Sweeping Day bekannt ist, zieht die Chinesen an, die Gräber ihrer Lieben buchstäblich zu fegen – und zu reinigen. Die Handlung gilt als eine der respektvollsten Handlungen, die man zu Ehren des Verstorbenen vornehmen kann.