Der Samstag hat in Singapur bereits seit über einer Stunde begonnen und damit schließen wir unseren Ticker für heute. Für euch geht es aber weiter wie gewohnt, nämlich mit unserer großen Videoanalyse. Um 20:00 Uhr berichten unsere Jungs live auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de.

Doch lässt sich das auch mit Zahlen belegen? Wir haben genauer hingesehen. Was wir herausgefunden haben, könnt ihr hier lesen!

Aber: „Wenn man sich da draußen in der Hitze des Gefechts befindet und das Gefühl hat, jemand gefährdet das eigene Leben, und dazu führen manche dieser Manöver manchmal, dann würde jeder, der jetzt in diesem Raum sitzt, emotional reagieren.“

Und nun zurück zum Kampf der FIA gegen Schimpfwörter. Williams-Teamchef James Vowles möchte die Fahrer am Funk nicht einschränken und erklärt: „Ich verstehe vollkommen, dass wir ein globaler Sport sind und dass es Elemente gibt, die wir unter Kontrolle halten müssen.“

Nach aktuellem Stand wird es bis morgen früh noch weitere Schauer geben. Das Qualifying findet aber erst am Abend (Ortszeit) statt, dann soll es trocken bleiben.

In Singapur regnet es übrigens immer noch. Das passt gut zum Thema Reifen, denn dadurch wird der gesamte Grip von der Strecke gespült. Morgen geht es also „von vorne“ im FP3 los.

18:44

Pirelli: Soft könnte eine Option sein



Mario Isola von Pirelli erklärt nach den heutigen Eindrücken: „Nach dem, was wir heute gesehen haben, gab es kein Graining, auch nicht auf dem Soft, was die Tür für einen möglichen Einsatz am Sonntag öffnen könnte.“

Auch 2023 setzten einige Fahrer den C5 im Rennen ein. Davon abgesehen verrät Isola: „Die Strecke erwies sich als deutlich schneller als im Vorjahr, die Pole-Zeit von 2023 ist also schon jetzt unterboten.“

„Die Rundenzeiten werden weiter sinken“, prognostiziert er und erklärt: „Deshalb ist es denkbar, dass wir im Qualifying sogar unter die 1:29,2 kommen, die in den Simulationen der Teams vor diesem Grand Prix für die Pole Position vorhergesagt wurden.“

Mal schauen wie schnell es morgen wirklich geht.